В популярных группах аренды жилья вроде Flats for Friends почти в половине объявлений авторы говорят, что рассматривают на подселение только девушек. Что, по сути, является такой же дискриминацией, как и требование, чтобы арендатор был «славянской внешности». Корреспондент The Village узнал, как сами арендодатели оправдывают подобную дискриминацию мужчин, и позвонил по нескольким типичным объявлениям, а также попросил прокомментировать ситуацию специалиста по гендеру.

Текст Кирилл Руков

Специально для The Village сервис ЦИАН провел статистическое исследование. Результат: 53 % арендаторов в Москве не хотят заселять мужчин, тогда как женщинам доступна и эта доля, и все оставшиеся предложения «унисекс». Любопытно, что в Петербурге процент объявлений «мужчинам не звонить» — в два раза меньше.

Алексей Попов руководитель аналитического центра ЦИАН По данным сайта CIAN.ru, в Москве более половины объявлений (об аренде комнат. — Прим. ред.) так или иначе не подойдут мужчинам. 34 % арендодателей готовы рассматривать лишь девушек, 31 % в портрете потенциального арендатора упоминают женщин. Всего же мужчинам не подойдут 53 % от числа всех объявлений по аренде комнат. В Санкт-Петербурге, для сравнения, доля объявлений с гендерными ограничениями ниже. Только девушек рассматривают 16 % арендодателей, только женщин — 12 %. Всего же мужчинам не подойдет четверть объявлений по аренде комнат в Петербурге. Такое соотношение между предложениями в двух городах (53 % против 25 %) можно объяснить заметно большей долей коммунальных квартир в структуре жилого фонда северной столицы. Накопленный опыт жизни в коммуналках, очевидно, сделал жителей Петербурга устойчивее к различным сценариям соседства.

В аналогичном сервисе «Локалс» The Village подтвердили, что доля предложений по аренде комнат «только для женщин» велика. Причем часто их оставляют именно хозяйки (а не хозяева) либо субарендаторы, которые ищут себе соседок. Такие «моногендерные» посты никак не модерируются, в отличие, например, от объявлений «только для славян».

Корреспондент The Village решил узнать, как сами арендодатели оправдывают подобную дискриминацию мужчин, и позвонил по нескольким типичным объявлениям.

«Чтобы, не дай бог, не было приставаний»

Ярослава (анонимно) «Сдается комната в трехкомнатной квартире!!! Только на долгий срок!!! метро „Рязанский пр-т“ / „Кузьминки“. Большая комната с двуспальной кроватью, двумя шкафами и креслом. В эту комнату рассмотрим двух девушек или тихую семейную пару без детей. Соседки — две молодые девушки. С животными кандидатов не рассматриваем».

Сейчас мы ищем жильца в третью комнату, а в двух других уже живут 18-летние девушки (одна из них стала совершеннолетней только что). Поэтому мы предпочитаем либо подселить к ним еще одну девушку, либо семейную пару. На всякий случай, чтобы, не дай бог, не было приставаний и прочего. Девушки сами говорят, что им так будет спокойнее. Тем более у нас не коммуналка, все девушки приличные. Они бы не смогли, например, развесить свое нижнее белье при мужчине. Парням могу посоветовать только продолжать искать. Думаю, есть и квартиры «вперемешку». Перекос существует, потому что мужчины по идее должны зарабатывать больше и снимать квартиру целиком либо вообще купить ее. Мужчина — добытчик, и сам должен строить свое будущее.

«Не хочет рисковать имуществом»

Анастасия «С 14 февраля сдается однокомнатная квартира на м. „Строгино“. Пешая доступность до метро 7 минут. Развитая инфраструктура. Сдается платежеспособной семейной паре или одной девушке. Возможно заселение с маленькой собакой или котом».

Одинокие девушки внушают больше доверия и почему-то считаются более благонадежными. Тут, конечно, дело случая, но никто из хозяев квартир не хочет рисковать имуществом.

«Мужчины менее аккуратны — факт»

Андрей «СДАЕТСЯ для хорошего человека!!! Соседи: молодой человек и девушка. Спокойные, адекватные, не курят. Никаких комиссий и агентств, въезжай — и живи! Все вопросы задавай в лс. Сдается СТРОГО для 1 чистоплотной, адекватной девушки!!!»

Девушки более чистоплотны. Возможно [претензии парней] и справедливы. Но условия есть условия. По опыту, мужчины менее аккуратны и опрятны. Это очевидный факт.

«Надо вести себя по-нормальному»

Александр «Сдам однокомнатную квартиру. Собственник. Мебель, телевизор, плита, холодильник, стиралка. Сдам гр. РФ славянской внешности строго. Семейной паре или девушке. Без домашних животных и курения. Шумных соседей соседка выживет».

Я уже не сдаю, но, по моему опыту, — мужики плохо убирают квартиру, возможно, будут водить девочек… Хотя и девочки тоже мальчиков приводят... Но чтобы лишний раз обезопасить, мы нашли именно девочек, и все нормально было. Что делать парням — не знаю. Надо вести себя по-нормальному.

Впрочем, часть опрошенных The Village хозяев комнат оправдывают свои объявления требованиями соседей, которые уже снимают часть квартиры и не хотят видеть мужчин новыми жильцами. При этом мужчины всегда могут попробовать поторговаться либо найти единомышленников и арендовать квартиру целиком.

«Текст объявления не всегда обозначает, что это инициатива арендодателя»

Елена «Ищу платежеспособных адекватных, порядочных, чистоплотных жильцов — ДЕВУШКУ или ДВУХ ДЕВУШЕК, ценящих уют и понимающих цену комфорта, спокойствия и хорошего отношения!»

Мне без разницы, мужской или женский пол у арендатора, если все чисто, адекватно и оплата вовремя. Вы не правильно ставите вопрос: это не хозяева отдают предпочтения девушкам. Это девушки, въехавшие первыми, оказываются категорически против парней. И это становится требованием для хозяев, просто потому что не хочется терять жильцов, кто уже снимает и хорошо платит. Текст объявления не всегда обозначает, что это инициатива арендодателя. К примеру, если первыми заезжает пара, то потом проблем уже нет, подселяются и молодые люди. А вот если девушки, то сразу: «Не хотим мужчин».

«Девушка никогда не приведет домой парня — это абсолютно невозможно. Я психолог по образованию»

Сергей «Сдаю комнату в трехкомнатной квартире… во второй — семейная пара, третья комната закрыта и сдаваться не будет. Метро „Алма-Атинская“, буквально 2–3 минуты пешком… В сожителях хотели бы видеть исключительно молодую девушку — славянку (семейные пары не рассматриваем), в/п не важны, но курить только в коридоре».

Во-первых, все мы знаем, что девушки — создания более чистоплотные, пусть и бывают исключения. Во-вторых, девушка никогда не приведет домой парня — это абсолютно невозможно. А парням все равно, хоть одну девушку привести, хоть нескольких. Ну и к тому же когда мы с женой сдавали комнату, мне не хотелось, чтобы присутствовал еще один представитель мужского пола. Мало ли что может случиться. Я сам психолог по образованию, поэтому перестраховываюсь. Так делают многие. Тут попахивает сексизмом, никто не спорит. Точно так же со «славянами» — может, публично это пишут реже, чтобы не нарваться на обвинения в расизме, но все также отказывают «неславянам» при личном общении — под разными предлогами, мол, «у нас уже есть другое предложение». Выход для парней — кооперироваться и снимать вместе сразу большие квартиры. И вообще, любые проблемы можно решить деньгами. Просто предлагайте хозяевам больший задаток.

Ирина Костерина, давно изучающая проблемы гендерной дискриминации, ставит «однополые» объявления в один ряд с этническим и любыми другими видами притеснения. Однако, по мнению специалиста, наказывать за такие публикации еще рано.

Ирина Костерина гендерный исследователь Когда в вакансии или объявлении о поиске жильца указывается только один пол или пишут «только славянам», это, безусловно, дискриминация. Она основана на стереотипах, с помощью которых владельцы пытаются максимально обезопасить себя, даже если выходит абсурд. В России закон запрещает дискриминировать, например, соискателей по признаку пола, точно так же как и на Западе, — это написано в Трудовом кодексе РФ. И если такое объявление появится на HeadHunter, юристы могут предъявить компании претензии. Ввести такую же ответственность за дискриминацию на рынке недвижимости сейчас не получится, потому что сам рынок хаотичен: много сделок проходит «в черную» без договоров — доказательства собрать будет невозможно. Но меня всегда возмущали указания на этническое и расовое предпочтение в жильцах. Несколько моих знакомых буквально страдали из-за этого. Последние три года борьба с гендерными стереотипами усилилась, люди начинают следить за собой, за своими сексистскими высказываниями. Но, конечно, позиция либерального сообщества и прогрессивных медиа — это капля в море среднестатистических граждан. Не нужно впадать в иллюзии. Это процесс не быстрый, как со «строго женщинами», так и со «славянами». Сначала должна появиться хотя бы публичная дискуссия.

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