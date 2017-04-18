Сейлз-менеджер со знанием китайского

IT-компания, которая работает с клиентами из Малайзии, Китая, Чехии, Кипра и Индонезии, ищет менеджера по продажам со знанием китайского языка. Главные требования — уверенное знание китайского, английский на уровне разговорного, а также отличная эрудиция и хорошее знание брокерского бизнеса. Одна из обязанностей — деловые поездки в Лондон, Гонконг, Лимасол от трех до пяти раз в год. Сколько будет получать менеджер по продажам со знанием китайского языка, не считая процентов с продаж?