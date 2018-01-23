С 14 июня по 15 июля в 11 городах России пройдут матчи чемпионата мира по футболу — 2018. Интерес к событию огромный, и в регионах, принимающих спортсменов и болельщиков, уже заканчиваются свободные гостиничные номера. По данным сервиса OneTwoTrip, в Саранске и Волгограде мест в отелях, где бы могли остановиться туристы, нет вообще. В Екатеринбурге, Казани и Самаре они тоже скоро закончатся. Тут на помощь приходят местные жители. Некоторые их предложения могут удивить опытных путешественников. Стоит сказать, что самые дерзкие хозяева зарегистрировались на сервисах недавно, не имеют отзывов от жильцов, потому достоверность их предложений вызывает некоторые сомнения. The Village проанализировал варианты размещения, которые встречаются на Booking.com и Airbnb, в городах, принимающих ЧМ-2018. Попробуйте разобраться, где здесь реальные цены и можете ли вы себе такое позволить.

Фотографии: обложка, 8 — tati_filatova — instagram.com, 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 18 — airbnb.com, 3 — khawkins33/flickr.com (CC BY 2.0), 4 — Andrey Mindryukov/flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0), 5, 6, 15, 16 — booking.com, 7 — WildBoar — Сreative commons — PD-self