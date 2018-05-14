Рейтинг крупнейших городов по доступности жилья возглавляют Саратов, Брянск и Липецк. Из городов-миллионников первый — Челябинск, а Москва занимает только 45-е место. Тем не менее бюджетные варианты недвижимости можно найти почти везде.

Представьте, что у вас нет квартиры и есть только 1 миллион рублей. The Village предлагает проверить, сможете ли вы найти жилье за миллион рублей в разных городах России.

изображения: обложка – Даша Скребцова, 1, 3, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20 – ЦИАН ГРУПП, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 17 – Федеральная риелторская компания Этажи