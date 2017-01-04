Знания многих горожан о сообществе вейперов ограничивается мемом «Парю где хочу». Некоторые говорят, что мода на вейпинг сходит на нет. Однако продавцы гаджетов и специальных жидкостей для парения уверяют, что индустрия далека от исчезновения — напротив, она больше, чем можно представить. Компания Babylon Vape Shop — лидер на российском рынке вейпинга — появилась в 2014 году. Сегодня у нее 22 розничных магазина, оптовое подразделение для торговли на рынках США, Европы, Китая и СНГ, а также производство расходников и девайсов для вейпинга в Лос-Анджелесе и Москве. До того, как заняться торговлей паром, менеджеры компании Игорь Самборский и Илья Барышев работали в венчурном фонде. The Village встретился с предпринимателями и узнал, что происходит с компанией.