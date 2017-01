Сервис The Locals хорошо знают те, кто хоть раз искал квартиру в Москве: покупаешь подписку — получаешь доступ к базе квартир. Но так было не всегда. Сначала The Locals был блогом о недвижимости и интерьерах на сайте Look At Me. После нескольких попыток ввести монетизацию решено было остановиться на платной подписке: те, кто искал квартиру, делали взнос и пользовались базой собственников от нескольких дней до месяца. Сейчас выручка компании достигает 20 миллионов рублей, а на сайте зарегистрированы 140 тысяч человек.