Предприниматели10 вдохновляющих историй успеха
Основатели «Даблби», The Locals и Burger Heroes, хозяин крупнейшей сети вейпшопов и другие успешные люди
В прошлом году The Village опубликовал много материалов, посвященных успеху в бизнесе и в карьере. Нашими героями были основатели известных компаний, успешные профессионалы и люди, влияющие на жизнь в городе. Вспоминаем самые интересные материалы.
Дизайнер, который сделал почти все модные сайты
Студию Charmer можно назвать главной компанией на рынке дизайна онлайн-медиа. В ее портфолио — 20 крупных проектов, в том числе редизайн «Ленты.ру», «Медузы», «Афиши», «Новой газеты». Сооснователь Charmer Александр Гладких рассказал нам, каким было его первое место работы, как он получает большие заказы и почему, несмотря на востребованность, думает уехать из России.
Та самая девушка из банкомата Альфа-банка
Мы нашли модель, которая приветствует клиентов Альфа-банка на экране банкоматов. Ею оказалась москвичка Катя Касаткина, сейчас работающая в России и на Бали. Она рассказала нам о любимых съемках, жизни в Азии и о том, каково это — получать сотни сообщений типа «Привет, сегодня видел тебя в банкомате».
«Сделано»: Как архитекторы продают москвичам конвейерный ремонт
Сервис «Сделано» предлагает москвичам не тратить время на общение с архитекторами и строительными бригадами, а выбрать стандартный вариант ремонта со светлыми стенами по цене от полумиллиона рублей, который обещают завершить за 15 недель. С момента запуска проекта прошло больше года, за это время больше сотни ремонтов продано владельцам московских квартир. Один из основателей и главный архитектор проекта Марко Михич-Ефтич рассказал нам о проблемах на стройке, хаосе на рынке ремонтов и конвейерном ремонте будущего.
Как вейперы из Babylon Vape Shop создали новый рынок
Знания многих горожан о сообществе вейперов ограничивается мемом «Парю где хочу». Некоторые говорят, что мода на вейпинг сходит на нет. Однако продавцы гаджетов и специальных жидкостей для парения уверяют, что индустрия далека от исчезновения — напротив, она больше, чем можно представить. Компания Babylon Vape Shop — лидер на российском рынке вейпинга — появилась в 2014 году. Сегодня у нее 22 розничных магазина, оптовое подразделение для торговли на рынках США, Европы, Китая и СНГ, а также производство расходников и девайсов для вейпинга в Лос-Анджелесе и Москве. До того, как заняться торговлей паром, менеджеры компании Игорь Самборский и Илья Барышев работали в венчурном фонде. The Village встретился с предпринимателями и узнал, что происходит с компанией.
Как Лев Волож доставляет горожанам продукты с рынка
Лев Волож, сын сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа раньше и сам работал в «Яндексе» — сначала руководил проектом «Яндекс.Такси», а потом «Яндекс.Мастером». Интернет-корпорации Лев предложил сделать доставку продуктов, но «Яндекс» от идеи отказался, посчитав такой проект слишком офлайновым. Тогда Волож решил сделать доставку продуктов с рынка самостоятельно, придумав Moscowfresh. За год стартап встал на ноги и стал для многих горожан альтернативой похода за продуктами.
Как российский архитектор уехал работать в Нью-Йорк
Российский архитектор Антон Башкаев смог устроиться на работу в нью-йоркский офис бюро BIG. Эту компанию создал датчанин Бьярке Ингельс — новая суперзвезда архитектуры, пришедшая на смену Захе Хадид и Норману Фостеру. После успеха в Дании он вышел на американский рынок: его бюро работает над кампусом Google, башней Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и другими значительными проектами. The Village поговорил с россиянином, которому удалось попасть в команду BIG, о том, как он устроился на такую работу и что происходит в его офисе.
Российский актер, который снимался у Гондри
Актер Саша Бурдо переехал в Париж в начале 90-х и сумел сделать там кинематографическую карьеру. В частности, он был номинирован на премию «Сезар», снимался в телефильмах и клипах известных артистов, а также много работал с режиссером Мишелем Гондри. The Village поговорил с ним о том, как он пришел к успеху и чем занимается сейчас.
Как искусствовед кормит горожан в Burger Heroes
В 2014 году Игорь Подстрешный и Денис Сарвин привезли из Германии фуд-трак, чтобы готовить москвичам гирос на фестивалях еды. А через год на заработанные деньги друзья открыли в столице бургерную Burger Heroes, которая вскоре стала очень популярной среди любителей булок с мясом благодаря необычным рецептам и доступной цене. The Village поговорил с Игорем Подстрешным о наценке на популярные мясные вырезки, экономии на аренде и приготовлении идеального бургера.
Как блог о недвижимости вырос в сервис аренды квартир The Locals
Сервис The Locals хорошо знают те, кто хоть раз искал квартиру в Москве: покупаешь подписку — получаешь доступ к базе квартир. Но так было не всегда. Сначала The Locals был блогом о недвижимости и интерьерах на сайте Look At Me. После нескольких попыток ввести монетизацию решено было остановиться на платной подписке: те, кто искал квартиру, делали взнос и пользовались базой собственников от нескольких дней до месяца. Сейчас выручка компании достигает 20 миллионов рублей, а на сайте зарегистрированы 140 тысяч человек.
Как «Даблби» превращается в новый Starbucks
В декабре 2012 года гендиректор сети «Кофеин» Анна Цфасман и шеф-бариста Ольга Мелик-Каракозова открыли свой первый brew bar в телецентре «Останкино». Изначально они хотели делать кофейно-чайные магазины, но так как ни один торговый центр не согласился предоставить им площадку, подруги решили сосредоточиться на исключительно кофейных заведениях и открывать их в центре города, где уговорить собственников проще. Довольно быстро нашлись инвесторы, готовые вложить в проект один миллион долларов и положить начало новому кофейному бренду «Даблби». За пару лет он перерос в международную сеть, потеснившую Starbucks в Москве.
Фотографии: обложка — Иван Анисимов, 1 — Ольга Воробьева, 2 — Иван Анисимов, 3 — Константин Митрохов, 4 — Алена Винокурова, 5, 8 — Яся Фогельгардт, 6 — big.dk, 7 — Andrea Izzotti / stock.adobe.com, 9 — Андрей Стекачев, 10 — Катя Закливенец
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