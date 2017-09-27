ПредпринимателиArny Praht: Как создавался популярный бренд сумок из экокожи
Предприниматель из Петербурга Влад Прахт рассказывает об опыте запуска своего дела без рекламы и в разгар кризиса
В кризисном 2014 году молодой инженер Влад Прахт запустил бренд Arny Praht. Спустя три года недорогие сумки и рюкзаки из экокожи продают в Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Владивостоке, Магадане и Махачкале, а бренд выпускает совместные коллекции с дизайнером Нелли Недре, универмагом Au Pont Rouge и магазинами Gate31.
Мы побывали на производстве Arny Praht, которое находится в промзоне на юге Петербурга, и спросили у Влада, каким образом инди-бренд смог открыть магазин в огромном петербургском торговом центре «Галерея» в то время, когда гиганты ретейла, наоборот, закрывались, а также как появилось представительство в разоренном войной Донецке и почему компания дает пожизненную гарантию на фурнитуру.
Влад Прахт
создатель и руководитель бренда Arny Praht
Вся моя профессиональная деятельность была связана с текстильным производством. Еще в школьные годы я помогал родителям на фабрике по производству кожгалантереи. Выполнял довольно простые задачи: устанавливал фурнитуру, помогал на складе, занимался сайтом, верстал буклеты.
В 2011 году, пока учился на третьем курсе университета на инженера, основал компанию «РестоГриф». Началось с производства столового белья, а потом мы стали шить еще и униформу для официантов и поваров. В пиковые месяцы оборот был порядка миллиона рублей. В основном работали по Петербургу и Ленобласти. Этот опыт научил меня работать с разными тканями и помог познать все нюансы производственного процесса. Однако пространства для творчества было недостаточно. В поисках новых направлений я стал пробовать заниматься кожгалантереей — так родилась идея создать новый бренд.
Arny Praht
Дата основания: 2014 год
Количество сотрудников: около 60
Объем производства: 3 500 изделий в месяц
Самый популярный товар: рюкзак Vendi (3 490 — 4 990 рублей)
Первая коллекция и сумки
Стартовали мы с очень амбициозным проектом: хотели сделать концепт-мастерскую, в которой любой человек мог бы создать сумку своей мечты. Когда стали прорабатывать эту идею, поняли, что она, во-первых, сложна технически (индивидуальная разработка подразумевает уникальные лекала), а, во-вторых, людям, как правило, сложно представить, что именно они хотят. Со временем мы осознали, что гораздо эффективнее предлагать типовые модели, но с возможностью выбора цветов и элементов. И в конце 2013 года мы разработали свою первую коллекцию.
Когда Arny Praht начал стремительно набирать обороты и мы появились в дизайнерских магазинах («Луук», «Russian Room», «Подиум» и других), я понял, что надо сфокусироваться на чем-то одном. На том, что интереснее, — производстве сумок.
Семейный бизнес
Можно сказать, что Arny Praht — это семейный бизнес. На протяжении нескольких поколений наша семья занимается изготовлением кожаных изделий. Собственно, сам бренд назван в честь деда, благодаря которому мне с детства интересен процесс производства.
Мои родители тоже занимаются пошивом сумок для крупных сетевых магазинов, но в этом сегменте уделяют недостаточно внимания элементам дизайна и удобству носки. Мне хотелось создать особенный продукт высокого качества и с уникальным дизайном. На базе производства родителей мы начали отшивать свои первые сумки. А в дальнейшем стали развивать и модернизировать производственные линии уже под задачи Arny Praht. Сейчас это совместное производство.
Экокожа
Экокожа — очень современный, качественный и экологичный материал. Технология его получения менее затратная и, разумеется, более гуманная, чем в случае с обычной кожей. Если научиться работать с экокожей, она позволит реализовать гораздо больше идей.
На поиски красивых фактур и оттенков мы тратим очень много сил и ресурсов. Что-то выбираем у европейский поставщиков, но не всегда удается находить большие объемы. Базовую линейку цветов производим в Китае. Надеемся, что и российские производители смогут предложить конкурентный продукт — на данный момент у нас есть лишь фабрики, специализирующиеся на искусственной коже для мебели.
Производство
Костяк коллектива Arny Praht — около восьми человек: это те, кто постоянно работают в офисе. Около 20 человек работают в наших магазинах, а 30–40 сотрудников — на производстве.
Производственный процесс можно разделить на пять основных этапов. В первом цехе происходят моделирование и разработка. Дальше — цеха вырубки и раскроя, клеевых операций, цех пошива, финальный — цех упаковки и проверки качества.
Новые модели
Мы еженедельно собираем обратную связь от каждого магазина: консультанты рассказывают об отзывах клиентов — как позитивных, так и негативных. Опираясь на эту информацию, мы делаем вывод, в чем нуждаются наши клиенты, и формируем техническое задание для дизайнера. Он готовит эскизы — на этом этапе большинство моделей отсеивается. Те, которые нам нравятся, поступают в цех моделирования и предварительного производства образцов.
После того как пробное изделие отшивают в единственном экземпляре, мы отдаем его тестировать кому-нибудь из сотрудников. На этом этапе появляется много полезных комментариев, которые учитываются при дальнейшем производстве.
«Пожизненная гарантия»
Благодаря собственному производству в Петербурге, мы обеспечиваем расширенную гарантию на нашу продукцию. Мы оперативно исправляем дефекты креплений, можем заменить фурнитуру или молнию на протяжении всего срока службы изделия. И даже по истечении гарантийного срока — спустя год-два — мы помогаем клиентам с ремонтом любимых аксессуаров.
Крайне редко бывает так, что мы не можем помочь. Правда, один такой случай произошел недавно: человек захотел обновить сумку, купленную три года назад, но она оказалась уже настолько истрепана временем, что дешевле было бы сшить новое изделие.
Кстати, нашим покупателям не обязательно показывать товарный чек: мы отлично знаем все наши изделия — даже если клиент приобрел сумку не у нас, а у партнеров, мы, как производитель, несем за нее ответственность.
Цена
Мы стремимся работать без посредников — это позволяет не накручивать цену. Кроме того, мы трепетно относимся к издержкам, всегда стараемся оптимизировать процессы внутри компании. Также не закладываем много денег на рекламные бюджеты — решили, что лучше будем вкладываться в сам продукт: довольные клиенты — это лучшая реклама. В итоге за год, с сентября 2016-го, мы выросли на 30 % — и по производству, и по продажам.
Я думаю, у Arny Praht справедливая цена за продукт. Она позволяет клиентам иметь не один, а несколько изделий. Интересно наблюдать наши сумки и рюкзаки в разных местах: на выпускном вечере, на фестивале, в парке и так далее.
Магазины
Валютный кризис 2014–2015 годов сыграл нам на руку. Изменение курса очень сильно сказалось на европейских брендах: кто-то оказался на грани рентабельности и не смог дальше находиться в торговых центрах; кому-то вообще пришлось свернуть бизнес в России. Произошло обновление рынка, в торговых центрах стали появляться свободные помещения.
К этому моменту мы на протяжении более чем полугода были представлены в магазине Freedom Store в «Галерее», имели там успех — при всем обилии расположенного рядом массмаркета, от Zara до H&M. Мы поняли, что надо пробовать сделать отдельный магазин. Когда ты небольшой бренд, пробиться в такой торговый центр, как «Галерея», очень сложно: у арендаторов договоры на три-пять лет. Но из-за в два раза выросшей ставки (она практически всегда привязана к курсу доллара) стали освобождаться площади. У нас появилась возможность запросить стоимость аренды. В конце 2015 года в «Галерее» открылся первый магазин Arny Praht.
Сейчас у нас четыре собственных магазина в Петербурге и Москве. До конца этого года мы хотели бы основать еще один магазин в столице.
Аудитория торговых центров немного различается. Например, в ТРК «Лето» лучше продаются изделия для семейной аудитории — взрослых женщин и мам. А та же «Галерея» — это, скорее, молодежная история.
Донецк
Года полтора назад к нам пришел запрос от молодой пары из Донецка. У них уже был опыт коммерческой деятельности, и они искали востребованный бренд, чтобы открыть магазин в пустующем торговом центре. Надо понимать, что в Донецке с нуля начала выстраиваться новая экономика. Мировые компании, имевшие там представительства, ушли с рынка. Множество торговых центров пустовали. При этом многие жители не покинули город, а продолжали вести активную социальную жизнь.
Ребята, которые в итоге стали нашими партнерами и по франшизе открыли магазин Arny Praht, тоже хотели остаться в городе, поддерживать жизнь в нем. В итоге они запустили в Донецке целых два магазина. Дела идут настолько хорошо, что они собираются стать нашими представителями по всей Украине, не только в восточной ее части.
Три годя спустя
Я бы сформулировал три урока:
1. Хорошо делай — хорошо будет. Стоит хоть в чем-то схалтурить, обязательно встретишься с этим в самый неподходящий момент.
2. Не спеши. Не торопи события и ни в коем случае не бери обязательства, которые пока не сможешь выполнить.
3. Уважай людей вокруг себя. Это относится к партнерам, сотрудникам и клиентам. В сложной ситуации стоит поставить себя на место другого человека и посмотреть как бы со стороны — это отрезвляет.
Что дальше? Очень хотелось бы стать сильным мировым брендом, ассоциирующимся с Россией. Открыть магазины в европейских столицах, а потом и на всех материках.
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