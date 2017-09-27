Магазины

Валютный кризис 2014–2015 годов сыграл нам на руку. Изменение курса очень сильно сказалось на европейских брендах: кто-то оказался на грани рентабельности и не смог дальше находиться в торговых центрах; кому-то вообще пришлось свернуть бизнес в России. Произошло обновление рынка, в торговых центрах стали появляться свободные помещения.

К этому моменту мы на протяжении более чем полугода были представлены в магазине Freedom Store в «Галерее», имели там успех — при всем обилии расположенного рядом массмаркета, от Zara до H&M. Мы поняли, что надо пробовать сделать отдельный магазин. Когда ты небольшой бренд, пробиться в такой торговый центр, как «Галерея», очень сложно: у арендаторов договоры на три-пять лет. Но из-за в два раза выросшей ставки (она практически всегда привязана к курсу доллара) стали освобождаться площади. У нас появилась возможность запросить стоимость аренды. В конце 2015 года в «Галерее» открылся первый магазин Arny Praht.

Сейчас у нас четыре собственных магазина в Петербурге и Москве. До конца этого года мы хотели бы основать еще один магазин в столице.

Аудитория торговых центров немного различается. Например, в ТРК «Лето» лучше продаются изделия для семейной аудитории — взрослых женщин и мам. А та же «Галерея» — это, скорее, молодежная история.

Донецк

Года полтора назад к нам пришел запрос от молодой пары из Донецка. У них уже был опыт коммерческой деятельности, и они искали востребованный бренд, чтобы открыть магазин в пустующем торговом центре. Надо понимать, что в Донецке с нуля начала выстраиваться новая экономика. Мировые компании, имевшие там представительства, ушли с рынка. Множество торговых центров пустовали. При этом многие жители не покинули город, а продолжали вести активную социальную жизнь.

Ребята, которые в итоге стали нашими партнерами и по франшизе открыли магазин Arny Praht, тоже хотели остаться в городе, поддерживать жизнь в нем. В итоге они запустили в Донецке целых два магазина. Дела идут настолько хорошо, что они собираются стать нашими представителями по всей Украине, не только в восточной ее части.