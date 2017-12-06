Проблемы с дейтингом

Последние четыре с половиной года я работал директором по маркетингу LovePlanet. Это показательный пример общего дейтинга, стандартная история. Компания принадлежит холдингу «РБК», я пришел туда делать раздел для бизнес-знакомств и нетворкинга, но потом решил запускать свои проекты.

В дейтинге ничего не меняется с нулевых годов. В России каждый год у общего дейтинга (сервисов знакомств широкого профиля. — Прим. ред.) выручка падает на 3–5 %. За границей к 2021 году прогнозируется ее рост на 25 %, но он произойдет за счет поглощений нишевых проектов. Думаю, со временем все будет уходить в ниши, а общие сервисы будут падать. Единственное направление, которое растет, — это кэжуал-дейтинг (сервисы для поиска секс-партнеров. — Прим. ред.).

Быстрый рост Tinder — это всего лишь агрессивный маркетинг. Они взяли функцию, которая была у других сервисов, и оставили только ее. Там нет специалитетов. Некоторые его пользователи ищут свидания для секса, но это не указано в профиле. В итоге мужчина предлагает нечто, что не укладывается в законы мира конкретной женщины, она говорит, что он козел, и все получают негатив. Кроме того, по моим данным, лишь 15 % пользователей общего дейтинга действительно готовы встречаться. Он не удовлетворяет потребности людей.

Я верю в ниши и все делю на ниши. Потому я решил сделать акцент на кэжуал-знакомствах вокруг да около секса, собрал команду и начал разработку двух приложений: Partner для геев и Taboo для секс-свиданий.

Разработка приложений

До LovePlanet я занимался бизнесом, у меня есть опыт как в офлайне, так и в онлайне. Сейчас в моей команде около десяти человек в разных городах России и мира: дизайнеры, разработчики на iOS, Android, бэк-энд, серверная часть.

Разработка приложений — это не очень дешевая история, на запуск Partner и части Taboo я потратил более 6 миллионов рублей из своих сбережений.

Я хотел запустить оба приложения одновременно, но из-за каких-то принципов Apple геев пропустили в App Store, а секс не пускали больше трех с половиной месяцев. Поэтому приложение Partner запустилось первым.