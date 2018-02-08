Переезд и новый бизнес

Карина: Валентин родился в Таллине, мы познакомились Петербурге аж в 2000 году, потом поженились, до 2013 года жили в Москве. Но, когда у нас родился ребенок, мы поняли: это не самый удобный город для жизни. Валентин предложил попробовать переехать. Мы приехали в Таллин и дали себе год, чтобы осмотреться и принять окончательное решение. С тех пор мы здесь.

Валентин: Я гражданин России, но у меня было эстонский вид на жительство. Карина сначала получила временный вид на жительство, но для получения постоянного нужно сдать языковой экзамен.

Карина: А язык непростой, один из пяти сложнейших в мире. У меня был трудный период адаптации и изучения языка. Я брала его зубрежкой, год назад я сдала этот экзамен и сразу получила ПМЖ.

В Москве и Петербурге у нас было рекламное агентство. После переезда я пыталась найти работу. Но проблема в том, что я оказалась «оверквалифайд» для местных компаний. Я просила взять меня хотя бы перекладывать бумажки, но они не соглашались. Мои безуспешные попытки найти работу привели к тому, что мы решили и здесь заняться бизнесом.

Первый хостел, которым мы занялись, уже работал. Его создали ребята, которые уехали из города. Им было жалко бросать бизнес, и мы, сосчитав бизнес-план, решили попробовать. На старте пришлось вложить примерно 15 тысяч евро. Далее мы поняли, что количества кроватей недостаточно, чтобы разместить туристическую группу более 50 человек, это традиционный формат.

Мы взяли в аренду соседнее помещение и вложили в ремонт здания несколько десятков тысяч евро из доходов от первого хостела. К тому моменту мы уже были размещены на большинстве сайтов-агрегаторов типа Booking.com с весьма приличным рейтингом, в середине мая 2017 года удвоили номерной фонд и нарастили объемы продаж.

Валентин: Хостелы — это типичный зарплатный бизнес, сделать его легко, но важно не превратиться в его раба, а превратить его в работающий организм, который существует без тебя. Для этого одного небольшого хостела недостаточно.