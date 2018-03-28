Рынки

Артем: В прошлом месяце пользователи разместили 35 тысяч заказов и доставили несколько десятков тысяч товаров. Всего за два года пользователями сервиса стали 492 тысячи человек. Мы доставляем товары в 58 стран мира. Самые большие рынки — Аргентина, Бразилия, оттуда чаще всего поступают заказы. На втором месте — Россия и Перу. Больше всего товаров привозят из Америки — это 95 % потока.

Дарья: Часто люди просят привезти электронику. Но заказывают также вещи с Amazon, eBay и других американских магазинов: одежду, детские товары, спортивные товары и витамины. Все то, что в другой стране стоит дороже или вовсе не продается. Некоторые россияне заказывают и санкционные продукты из Европы, но не так много, как мы предполагали. Иногда просят привезти итальянский сыр и хамон из Испании, потому что по закону частные лица могут провозить эти товары. Для них вообще действуют иные нормы, чем для курьерских служб и торговых компаний. Поэтому мы можем доставлять быстрее и дешевле.

Как это работает

Артем: Grabr не интернет-магазин и не служба доставки. Мы не передаем посылки и не позволяем перевозить заранее купленные товары. Это маркетплейс, который дает возможность найти персонального шопера в любой стране, чтобы он что-то купил и привез. Приняв заказ, путешественник идет в магазин, находит нужный товар и тратит свои деньги. При этом на счете заказчика блокируется обозначенная сумма — она поступает на счет грабера после того, как он доставит нужный товар в целости и в срок. Мы не гарантируем доставку: просто обеспечиваем сервис и безопасную сделку через PayPal или другие сервисы.

Раньше люди договаривались друг с другом сами, теперь мы ввели рекомендованную цену доставки — ее считает такой же алгоритм, как в Uber. Это увеличило конверсию в три раза, потому что людям не надо торговаться.

Путешественники зарабатывают в среднем 15–20 % от каждого заказа. Алгоритм высчитывает вознаграждение в зависимости от типа товара и страны. Один товар — это одна транзакция. Средняя сумма транзакции у нас — 135 долларов. Но люди заказывают и больше одного товара. Вся корзина может стоить и 1–3 тысячи долларов. В среднем по всем рынкам путешественник получает около 150 долларов, в России сумма выше.

Некоторые путешественники, которые летают один-два раза в месяц, возят вещи чемоданами и зарабатывают по тысяче долларов за поездку. Другие берут по десять заказов и получают 300–500 долларов за поездку. Но чаще всего люди берутся привезти несколько предметов, чтобы попробовать сервис, они зарабатывают 150 долларов за поездку.

Дарья. Мы публикуем обучающие материалы для граберов, даем им рекомендации, отвечаем на вопросы. Мы хотим, чтобы было качество и взаимное уважение. При этом мы не работаем с частными посылками и не рекомендуем людям перевозить документы, в первую очередь с точки зрения безопасности. Думаю, когда платформа станет большой и мы сможем гарантировать целость, сохранность и безопасность доставки, мы такую опцию добавим. Но это случится нескоро.

Артем: Мы тоже часто летаем и каждый раз пользуемся сервисом. Однажды я купил кроссовки и ошибся с размером, поменял их через Amazon и потом передал с другом. Самое интересное, что я возил в Россию, — кольцо Tiffany, заказчик собирался делать предложение девушке. Было здорово, я заработал 700 долларов на одной доставке, оплатил ими билет. Через десять дней мы летим в Буэнос-Айрес, везем 3D-принтер одному художнику, я даже заказал специальный чемодан для него.