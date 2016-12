Слоган Олимпийских игр

Хороший слоган — это всегда штука, которая запоминается и сидит в голове долгое время. Он должен очень хорошо подходить к бренду, товару или услуге, для которого сделан. Иначе получаются слоганы типа «Это больше, чем просто философия». Например, «The Village. Больше, чем просто философия».

Слоган «Жаркие. Зимние. Твои» придумала команда Саши Овсянкина, которая работала над этим проектом. Было много других вариантов, которые сейчас я даже не вспомню. Наш слоган динамический — в нем есть структура, которая сохраняется, но один элемент может меняться. В этом слогане часть «Зимние. Твои» была константой, а первое слово могло быть разным. За это время я видел столько вариантов его использования, что стало ясно: это прямое попадание. Слоган стал мемом. Самое главное, чего может добиться рекламщик, — это когда люди без твоего участия начинают воспроизводить те вещи, которые ты придумал.

Вариант слогана «Hot. Cool. Yours» — это вопрос перевода. А перевод — всегда компромисс формы и содержания. Не бывает такого, что можно идеально передать и форму, и содержание, ты всегда жертвуешь либо одним, либо другим. Абсолютное соответствие есть только в области терминологии: вам говорят слово «бегемот», вы переводите «гиппопотам». Но если слово «стол» вы переводите словом table, англичанин представляет один стол, а русский — другой. Тут нет универсальных правил: надо чувствовать язык и пытаться найти эквивалент. Некоторые слоганы поэтому не переведены до сих пор. У Just Do It нет эквивалента ни в одной стране.