Я занята каждый Новый год уже 17 лет. Вместе с другими участниками кавер-группы (четыре девушки и барабанщик) выступаем на разных мероприятиях, хотя мы совершенно не корпоративного формата: играем рок-каверы, которые любим, а не «чего изволите». Тем не менее заказы иногда бывают. Еще я работаю звукорежиссером: начинала ассистентом в студии Стаса Намина, потом работала с группой «Цветы», сейчас ищу заказы через YouDo.

Обычно мы играем в стандартных местах: ресторанах и домах отдыха, — но иногда оказываемся в интересных ситуациях. Как-то раз мы выступали в подмосковном санатории. Организаторы забрали нас и аппаратуру, как мы и договаривались, привезли на место — вокруг лес, красота, птички поют. Но когда мы закончили глубокой ночью, то не смогли найти человека, который должен был расплатиться и отвезти нас обратно. Пришлось названивать ему — на какой-то раз он поднял трубку и сказал найти друга, который все сделает за него. Друга мы нашли: он оказался глубоко в салате. Пришлось трясти его — так, что из кармана выпал кошелек, и деньги разлетелись веером. Мы отгребли оттуда сумму, которая была нужна, и оставили его лежать в салате дальше. После этого случая мы внесли в райдер пункт, который исключает подобный геморрой.

Еще мы выступали на корабле. Гостям обещали, что они будут плыть ночью по Москве-реке, но когда около 700 человек загрузилось, оказалось, что корабль плыть никуда не может. Мы, конечно, старались всех развлекать, но с утра народ все равно пошел требовать свои деньги обратно.

В этом году я буду работать звукорежиссером на какой-то концертной площадке в Москве, подробностей еще не знаю. Мне больше нравится быть на сцене самой, хотя приятно, что от звукорежиссера зависит практически все. Обычно мы прерываем программу только на речь президента: включаем телевизор или скачиваем обращение заранее.

Мне сложно понять, как можно встречать Новый год дома. Для меня странно сидеть и бояться пропустить новогоднее поздравление президента. Обычно мы приезжаем раньше гостей на два-три часа и уезжаем тоже позже. Наутро, оказавшись дома, я сразу падаю как труп и могу проспать до 18 часов. Нового года мы, может, и не чувствуем (к сожалению, нам практически не наливают), но состояние хорошее и легкое. Если бы каждую ночь был Новый год — я бы с удовольствием работала.