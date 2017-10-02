Стоматолог

Стать стоматологом было моей детской мечтой. Но после школы мне не удалось поступить в медицинский. Раньше почему-то считалось, что поступить туда просто так невозможно, поэтому уже в 16 лет я разуверился и решил идти на гуманитарное направление.

Мысли о стоматологии не отпускали меня. Я всегда трепетно относился к людям, которые занимаются медициной. Еще в школьные годы в библиотеке засматривался на книги по медицине. А когда начал готовиться к вступительным экзаменам в медицинский вуз, купил учебники и три месяца штудировал химию, биологию, русский язык и информатику. В итоге я сдал экзамены и прошел в три медицинских вуза. Выбрал стоматологический факультет Первого медицинского университета имени Сеченова, там было вечернее отделение, а для меня это было важно. Я начал учебу 1 сентября 2011 года.

Совмещать с работой было сложно, потому что учеба в медицинском вузе не сравнится с гуманитарным образованием. Каждый предмет как бы цепляется за другой: невозможно изучать гистологию, не зная анатомии. Учиться было тяжело, но поскольку у меня даже мысли не было сворачивать в другую сторону, все удалось. Я старался подстраиваться под расписание в университете. Надо отдать должное моим руководителям: они с понимаем отнеслись к моей мечте и делали все, чтобы мне было комфортно и учиться, и работать.

Я застал разумные цены на обучение. Образование стоило мне порядка 150 тысяч рублей в год. Помимо этого, нужно было покупать достаточно дорогие учебники. Но никуда не денешься: хочешь грызть гранит науки — вкладывайся. На Западе это считается абсолютно нормальным.

Я учусь шесть лет, сейчас начался второй год ординатуры. По-прежнему работаю юрисконсультом. Кроме того, работаю стоматологом общей практики в частной клинике и прохожу обучение на базе государственной поликлиники как врач-ординатор отделения хирургической стоматологии. Конечно, я понимаю, что долго на двух стульях не усидишь, да и это никому не нужно. В будущем я вижу себя врачом-стоматологом. Но и в юриспруденции хотелось бы развиваться: ко мне уже обращаются врачи и пациенты с юридическими вопросами в медицине. Думаю, это интересное направление. Сейчас все разговоры о несерьезности моих планов уже давно в прошлом.

Общение с пациентами сильно отличается от консультаций клиентов по правовым вопросам. В новой профессии совершенно другой уровень проблем. Порой мне эмоционально непросто. Недавно ко мне пришла девочка лет шести, ей нужно было удалить молочный зуб. Я говорю: «Насть, скажи, пожалуйста, что бы ты попросила у зубной феи в качестве вознаграждения за твой зубик?» Она ответила, что хочет, чтобы мама поскорее выздоровела.

Я бы хотел посоветовать тем людям, которые оказались в моей ситуации (думаю, что таких много), не отказываться от своей мечты. Потому что если мечта настоящая, то можно приложить все усилия, не искать оправданий и причин, почему нельзя это сделать, а просто делать.