Люди в городеКак сменить профессию после 30 лет
Юрист, который стал стоматологом, диджей, который пошел учиться на пилота, и другие истории резких карьерных поворотов
Кардинально поменять сферу деятельности сложно без существенных изменений в жизни. В большинстве случаев второе высшее образование будет платным, учебу придется совмещать с работой, а найти новое место без опыта будет гораздо сложнее, чем двигаться по проторенной карьерной траектории. Четверо москвичей рассказали The Village, как они потратили много лет, много миллионов рублей и много часов в разговорах с родными, чтобы получить вторую профессию и новую жизнь.
Евгений Батлер, 36 лет
Юрист
По первому образованию я юрист. Специализация — гражданское право. Я окончил вуз в 2003 году, некоторое время работал в системе арбитражных судов, сейчас — в лизинговой компании. 11 лет назад защитил кандидатскую по юриспруденции, писал статьи, преподавал гражданское право в вузах. Мне была интересна эта специальность. Она приносила и приносит определенный доход. Но в какой-то момент понял: все изменить можно либо сейчас, либо никогда. Я начал готовиться к поступлению в медицинский университет. Сказать, почему наступил переломный момент, я не могу: наверное, просто звезды сошлись.
Моя семья и близкие сказали: «Дерзай». Некоторые знакомые говорили, вот, Евгений побалуется немного и бросит обучение в медицинском. Со стороны было много взглядов, не то чтобы неодобрительных, но непонимающих. Как же так? Отличная карьера: ученая степень, преподавание в университете, практика…
Со стороны было много взглядов, не то чтобы неодобрительных, но непонимающих. Как же так? И ученая степень, и преподавательская деятельность, и карьера, и практика
Стоматолог
Стать стоматологом было моей детской мечтой. Но после школы мне не удалось поступить в медицинский. Раньше почему-то считалось, что поступить туда просто так невозможно, поэтому уже в 16 лет я разуверился и решил идти на гуманитарное направление.
Мысли о стоматологии не отпускали меня. Я всегда трепетно относился к людям, которые занимаются медициной. Еще в школьные годы в библиотеке засматривался на книги по медицине. А когда начал готовиться к вступительным экзаменам в медицинский вуз, купил учебники и три месяца штудировал химию, биологию, русский язык и информатику. В итоге я сдал экзамены и прошел в три медицинских вуза. Выбрал стоматологический факультет Первого медицинского университета имени Сеченова, там было вечернее отделение, а для меня это было важно. Я начал учебу 1 сентября 2011 года.
Совмещать с работой было сложно, потому что учеба в медицинском вузе не сравнится с гуманитарным образованием. Каждый предмет как бы цепляется за другой: невозможно изучать гистологию, не зная анатомии. Учиться было тяжело, но поскольку у меня даже мысли не было сворачивать в другую сторону, все удалось. Я старался подстраиваться под расписание в университете. Надо отдать должное моим руководителям: они с понимаем отнеслись к моей мечте и делали все, чтобы мне было комфортно и учиться, и работать.
Я застал разумные цены на обучение. Образование стоило мне порядка 150 тысяч рублей в год. Помимо этого, нужно было покупать достаточно дорогие учебники. Но никуда не денешься: хочешь грызть гранит науки — вкладывайся. На Западе это считается абсолютно нормальным.
Я учусь шесть лет, сейчас начался второй год ординатуры. По-прежнему работаю юрисконсультом. Кроме того, работаю стоматологом общей практики в частной клинике и прохожу обучение на базе государственной поликлиники как врач-ординатор отделения хирургической стоматологии. Конечно, я понимаю, что долго на двух стульях не усидишь, да и это никому не нужно. В будущем я вижу себя врачом-стоматологом. Но и в юриспруденции хотелось бы развиваться: ко мне уже обращаются врачи и пациенты с юридическими вопросами в медицине. Думаю, это интересное направление. Сейчас все разговоры о несерьезности моих планов уже давно в прошлом.
Общение с пациентами сильно отличается от консультаций клиентов по правовым вопросам. В новой профессии совершенно другой уровень проблем. Порой мне эмоционально непросто. Недавно ко мне пришла девочка лет шести, ей нужно было удалить молочный зуб. Я говорю: «Насть, скажи, пожалуйста, что бы ты попросила у зубной феи в качестве вознаграждения за твой зубик?» Она ответила, что хочет, чтобы мама поскорее выздоровела.
Я бы хотел посоветовать тем людям, которые оказались в моей ситуации (думаю, что таких много), не отказываться от своей мечты. Потому что если мечта настоящая, то можно приложить все усилия, не искать оправданий и причин, почему нельзя это сделать, а просто делать.
Дмитрий Вшивков, 39 лет
Менеджер
У меня высшее техническое образование, но я много где себя пробовал. Начинал с менеджера по продажам, потом стал коммерческим директором и наемным генеральным директором. И так в нескольких направлениях бизнесов.
Когда я понял, что мой интерес к авиации перерос какие-то теоретические знания, захотелось на практике узнать, что это такое. Но процесс принятия решения о новой профессии был долгим. Чтобы учиться, нужно было менять место жительства. Не самое простое решение.
Как-то жена спросила: «Почему ты думаешь, что это того не стоит?» Я ответил: «Семья, дочка, нужно о вас заботиться...» Она говорит: «А если бы нас не было?» Я ответил, что тогда бы точно пошел. Она говорит: «Тогда иди». Это подтолкнуло меня к действиям.
«Почему ты думаешь, что это того не стоит?» Я ответил: «Семья, дочка, нужно о вас заботиться...» Она говорит: «А если бы нас не было?» Я ответил, что тогда бы точно пошел
Пилот
Пилотом я мечтал стать с детства. Но потом, как это обычно бывает, повзрослел, цели и времена поменялись, и про авиацию я забыл. Уже потом, когда стал часто летать в командировки, снова возник интерес: как же все-таки самолет летает, как пилоты находят маршрут. Стал находить информацию, читать книги по аэродинамике, метеорологии и другим дисциплинам. После пошел в подмосковный аэроклуб. И после первого полета понял, что это мое. Я решил попробовать поступить в Краснодарское летное училище, потому что там были бюджетные места. В принципе, никто, да и я сам, не верил, что поступлю на бюджет. Но мне это удалось.
Не скажу, что после семейной жизни было легко привыкнуть к атмосфере общежития, где полно молодых ребят. Домой вырывался нечасто, где-то раз в полгода. С семьей общался по телефону и в мессенджерах. Забегая вперед, скажу, что семья распалась, но я не думаю, что мое решение стать пилотом тому виной.
Обучение длилось два года и 10 месяцев. И за все это время я ни разу не думал о том, чтобы все прекратить. Я понимал, что я там, где должен быть. И сейчас понимаю, что это то, чем бы я хотел заниматься в своей жизни.
Проблем с трудоустройством у меня тоже не было. Я вообще не вижу проблем по жизни: есть просто препятствия, которые нужно преодолевать. С государственным образованием устроиться проще, но все зависит от твоих знаний. Процесс трудоустройства занял почти восемь месяцев. Сейчас я уже полгода работаю пилотом в крупной авиакомпании. У меня нет никакого желания менять мой теперешний образ жизни. Наоборот, есть желание больше узнавать, впитывать знания и летать.
Перед принятием этого важного решения мне попадались люди, которые меня так или иначе к нему подталкивали. Я узнал, например, о парне, который всю жизнь мечтал стать машинистом поезда: он отучился, начал ездить, а через год вернулся на старую работу — понял, что это не его. Лучше так — попробовать, чем потом жалеть. Но я точно знаю: для меня это мечта, ставшая реальностью.
Ирина Пуртова, 31 год
Юрист
Мои родители работают юристами, брат тоже юрист. И мне всегда казалось, что это очень интересное занятие, поэтому поступление на юридический факультет «Вышки» было моим осознанным решением.
Я хорошо училась, получила красный диплом. При этом у меня стало появляться ощущение, что я не на своем месте. Но в тот момент не смогла сформулировать для себя, чего именно мне хочется. Поэтому доучилась и пошла работать в международную юридическую фирму. Проработала там пять лет. Практика была интересная, коллеги хорошие. Конечно, приходилось много работать и порой было тяжело. Я понимала, что, если хочешь чего-то достичь, придется очень много работать, но мне хотелось, чтобы сам процесс приносил больше удовольствия.
Я собиралась поехать в Великобританию, чтобы получить там юридическую степень. Все шло по плану, я поступила, родители помогли деньгами, но мудрый человек со стороны сказал: «Ты едешь туда, чтобы потратить год жизни и кучу денег, чтобы получить профессию, которую ты не хочешь?» Тогда я решила, что буду рисковать.
Мы с подругой, которая пришла в «Британку» после медицинского, шутим: может, нам теперь в балетную школу пойти?
Графический дизайнер
Примерно в то же время я узнала про Британскую высшую школу дизайна и их вечерние подготовительные курсы. Было страшно что-то резко менять. Поэтому я продолжила работать, а параллельно училась на курсах. Для себя решила: если пойму, что у меня там получается, то двинусь в эту сторону серьезно. Было тяжело: и физически, и творчески. Вначале казалось, что какие-то механизмы, ответственные за творчество, во мне заржавели. Первые задания давались с болью. Но чем больше я делала, тем лучше получалось. К концу года я увидела результаты.
Я решила поступать на первый базовый год в «Британку», пришла на работу и сказала: «Все, ребята». Но невозможно передать, насколько сложным для меня было это решение. Я ушла, когда в моей юридической карьере все было хорошо: и практика, и коллектив, и зарплата.
Родители были, прямо скажем, в шоке. Они не до конца поняли мой порыв, но все равно меня поддержали. Я объяснила, что оставляю стабильность и понятность, чтобы прийти к чему-то лучшему для себя. Они сказали: иди, это твоя жизнь и твой выбор.
На первом курсе акцент ставился на развитие творческих навыков и создание портфолио. Мы пробовали разные направления дизайна, чтобы определиться, куда хотим идти: будет это иллюстрация, графика или продакт-дизайн. Без опыта в первый год все это давалось мне довольно тяжело. Но во время учебы у меня ни разу не возникала мысль, что я сделала неправильный выбор.
После базового курса я отучилась три года на бакалавриате. Это образование сильно отличается от моего первого классического, где надо было ходить на лекции, читать книжки, решать тесты. Здесь было максимум практики: базовые вещи дают, но если надо воплотить в жизнь свою задумку, то делать это надо самостоятельно. Деньги, которые предназначались для оплаты учебы в Великобритании, я потратила на учебу в «Британке». Было нелегко, когда рубль упал, и школа сильно подняла цену. В этот момент снова поддержали родители, без них бы ничего не получилось.
Этот сентябрь — первый за много лет, когда я не иду никуда учиться. Мы с подругой, которая пришла в «Британку» после медицинского, шутим: может, нам теперь в балетную школу пойти? После напряженного финального проекта я немного отдохнула, а теперь собрала портфолио и отправляю его в дизайн-студии в надежде, что кто-то возьмет меня на работу. Я готова к тому, что зарплата будет гораздо ниже, чем в юридической фирме. Сейчас мне важен правильный рабочий опыт и хороший коллектив.
Георгий Данелия, 31 год
Диджей
Диджеингом я занялся еще в школе, у меня была страсть к музыке. Хотя в раннем детстве мечтал об авиации. Моя детская комната была маленьким аэропортом со своей взлетной полосой и самолетами.
После армии хотелось реализовать себя в музыке. Я начал играть в клубах и через несколько лет вошел в топ-100 диджеев России. Очень часто путешествовал: эти перелеты освежили в памяти детские мечты. Я мог бы заниматься диджеингом и дальше, а летать просто для себя. Тем более есть хороший пример — Джон Траволта. Он с детства мечтал об авиации, но потом стал актером. А сейчас у него несколько самолетов, а к дому примыкает взлетно-посадочная полоса. Я даже писал ему как-то письмо, а он в ответ прислал фотографию со своей подписью.
В России точно также можно получить лицензию частного пилота и летать на маленьком самолетике в свое удовольствие, но мечта любого мальчишки — надеть форму.
Даже сейчас, когда я еду в автомобиле и вижу самолет, обязательно обернусь посмотреть. Меня некоторые даже подкалывают: «Смотри-смотри, самолет!»
Пилот
Как-то раз я летел в Турцию, и рядом со мной сидела девушка. Мы познакомились, разговорились — я узнал, что она работает стюардессой. Скоро она стала моей женой. Сейчас у нас есть сын Даниил и общая мечта: жена подтолкнула меня к тому, чтобы стать пилотом.
Сначала я хотел учиться в США или Европе. Казалось, что это намного быстрее и проще. Я уже подал документы в несколько училищ, но в тот момент произошел резкий скачок евро, и изначальная стоимость обучения стала просто фантастической. Тогда я поступил в Краснокутское летное училище, где учусь уже год. В Домодедове, когда готовился к поступлению и каждое утро выходил на пробежку, видел взлетающий самолет. Это придавало мне сил. Я сразу представлял, куда и на что иду. Мы с женой и годовалым сыном стали жить в квартире рядом с училищем. В самом училище сначала было непривычно: там до сих пор действуют советские пережитки. Например, в столовую нужно ходить строем, самоволки запрещены, а у курса есть воспитатели. Притом что учатся там не только мальчишки после школы, но и взрослые мужчины, есть даже довольно известные люди.
Учиться осталось полтора года, и у меня уже есть несколько приглашений от авиакомпаний. Загадывать не хочется, потому что у нас в стране все быстро меняется. Еще предстоит получить специальный допуск, подтянуть английский, пройти собеседование.
Я считаю, что в моей жизни все сложилось гармонично. И даже сейчас, когда я еду в автомобиле и вижу самолет, обязательно обернусь посмотреть. Меня некоторые даже подкалывают: «Смотри-смотри, самолет!»
Если человек взрослый и хорошо зарабатывает, то он может забыть о мечте, а изменения будут казаться сменой устоев. Но я получаю по два-три сообщения в день от взрослых ребят, которые задают вопрос о том, как стать пилотом. Если человек захочет летать, он будет летать в любом случае.
КомментарииПодписаться