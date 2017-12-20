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Как люди обустраивают быт и уживаются друг с другом на 25 квадратных метрах
The Village Санкт-Петербург недавно рассказывал о компактном быте петербуржцев, которые живут в квартирах-студиях. Мы записали монологи людей из московского региона, которые живут в своих или съемных квартирах площадью от 21 до 26 квадратных метров. Они рассказали нам о том, почему выбрали такое небольшое жилище и как адаптировались к тесноте.
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Как малосемейки сменились «путинками»
«Кажется смешным, но люди берут». Так вице-премьер Игорь Шувалов отреагировал на 20-метровую квартиру, которую ему показали в ходе визита в Татарстан. Чиновнику такое предложение показалось забавным, между тем студии до 30 квадратных метров в строящихся комплексах — один из самых востребованных форматов жилья. Главная причина — доступная цена. Стоит такая недвижимость от 2 до 4 миллионов рублей. Хотя девелоперы стараются не переходить границу в десять квадратных метров (такова учетная норма жилплощади на одного человека), минимально допустимый метраж квартир не определен, поэтому как в новостройках, так и на вторичном рынке можно встретить квартиры площадью 13–15 квадратных метров.
История московского малогабаритного жилья началась сразу после революции. Тогда коммунальные квартиры для переселенцев из деревень и бараков устраивались в монастырях, казармах, доходных домах и особняках. «Впоследствии идея социалистов-утопистов о создании „нового массового человека“ привела к появлению концепции фаланстера — формы жилья, где граждане могли бы приучиться к коллективизму и освободиться от всего мелкого и частного, тягот домашнего труда и семейных уз», — рассказывает Екатерина Григорьева, ведущий преподаватель Британской высшей школы дизайна и главный архитектор бюро Project E. Следующим этапом стали как раз дома-коммуны, жильцы которых должны были совместно воспитывать детей, готовить еду и культурно отдыхать в специально отведенных для этого зонах. В таких жилых ячейках не было душевых и кухонь, и за счет этого уменьшилась их общая площадь. После Второй мировой войны ситуация с нехваткой жилья снова обострилась, и к 1957 году были созданы типовые проекты дешевых в строительстве домов — всем известных хрущевок. Но даже в них площадь самых компактных квартир держалась на уровне 30 квадратных метров. Действительно малогабаритным жильем того времени были общежития-малосемейки, площадь квартир в которых начиналась от 21 квадратного метра. Во времена, когда квартиры не покупали, а только получали от государства, такое жилье рассматривалось скорее как временное, но в результате приватизации оно попало на рынок недвижимости и остается на нем до сих пор.
В типовых панельных домах более поздних серий почти не было однушек площадью 20 квадратных метров, компактные студии появились только в современных новостройках, которые уже успели окрестить «путинками» и «человейниками». По данным «ИНТРО Аналитика», в последние пару лет девелоперы все чаще закладывают в проекты такие квартиры. Чтобы не отпугнуть потенциальных покупателей словами «малометражная» и «малогабаритная», такие предложения иногда называют smart-квартирами. У девелоперов есть определенный образ их потенциальных покупателей: молодые люди до 35 лет или бездетные пары, которые покупают квартиру впервые для личного проживания, а при выборе ориентируются на транспортную доступность и стоимость. Генеральный директор агентства недвижимости «БИГ Риэлти» Светлана Лапшина, отмечает, что компактные квартиры обычно интересуют не только молодежь, но и приезжих, а также людей, меняющих место жительства после развода, и пожилых родителей, которые сами переезжают от детей. В компании Urban Group выделяют еще один сегмент покупателей — это инвесторы, которым квартира нужна для сдачи в аренду.
Юрий
27 лет, юрист в финансовой сфере
Выбор жилья
Я из Краснодара, там жил с родителями в большой квартире в новом доме, где хватало места всем, даже кошке. Мне очень нравится юг России, но в какой-то момент пришлось переехать: на весь город было три-четыре крупных банка, а мне хотелось расти дальше. Когда мне предложили работу в Москве, я согласился и переехал.
Это было в 2015 году. Я привез с собой только минимум необходимого, но постепенно оброс вещами. Когда это понял, то поступил радикально — отнес все ненужное на помойку. Никогда не понимал людей, которые хранят на балконе одну лыжу! Мой первый опыт аренды жилья оказался не слишком удачным, видимо, я просто халатно к этому отнесся. В квартире совсем не убирался и порядочно ее захламил, ванная была вся в желтых разводах, кровать сломана. Когда хозяйка пришла проверить меня, она просто ужаснулась. Тогда я решил начать жизнь с чистого листа и переехать.
Мне понравилось, как выглядят дома в жилом комплексе в Красногорске, где я живу сейчас. Они выгодно отличаются от всего, что построено рядом. Решил снимать квартиру здесь. В этом же районе живет мой старший брат с семьей, у него жена и трое детей, причем один совсем маленький. У них большая квартира — 120 квадратных метров. Недавно родители приехали к внукам, и мы сняли им отдельную студию рядом, чтобы никого не стеснять.
Арендует квартиру площадью 26 м²
Обустройство квартиры
В этой квартире я стал первым жильцом, и мне это нравится. Надо сказать, что перед тем, как сдать предыдущую квартиру хозяйке, я не спал до трех часов ночи, приводя все в порядок. В итоге убрал весь мусор и даже кровать заклеил. С нынешней хозяйкой мы встречались только один раз, при подписании договора. Так что полгода я живу без проверок. Хозяйка купила эту квартиру специально для сдачи, у нее несколько квартир в одном ЖК. Сама она живет за границей, каждый месяц я отправляю деньги ей на карту. Аренда квартиры стоит 28 тысяч рублей, еще 1,5 тысячи я отдаю за коммуналку — это очень мало.
Сейчас мой этаж заселен чуть меньше, чем наполовину: с одной стороны от меня живет молодая пара, с другой никого нет. Судя по тем людям, которых я вижу во дворе, здесь живет не только молодежь, но и пары средних лет, а на площадке перед домом всегда много детей.
Когда я приехал, здесь уже был сделан ремонт, стояли телевизор, микроволновка, диван, холодильник и кухонная мебель. Я купил только мебель в комнату, пылесос, мультиварку, тостер. Обстановка мне сразу понравилась, и я не стал ничего менять. Я решил: раз уж тут так хорошо, зачем все опять захламлять. Теперь стараюсь наводить порядок раз в неделю, пылесошу стабильно через день: ставлю фоновую музыку повеселее и начинаю уборку.
Жизнь в тесноте
Благодаря стеллажу у меня появились две зоны: в одной я отдыхаю, а другая выполняет функции кухни. Хотя здесь все не очень хорошо приспособлено для серьезной готовки: шкафчики висят низко над плитой, а вытяжки над ней нет. У меня есть кастрюли и сковородки, но они стоят без дела, потому что я не умею ими пользоваться, уже больше пяти лет готовлю только в мультиварке.
Никаких минусов маленькой площади жилья я для себя не вижу:
еще одна комната была бы лишней
В квартире я нахожусь не так много времени, весь день работаю, и еще два часа уходит на дорогу. Выходные тоже стараюсь проводить не дома. И никаких минусов маленькой площади жилья я для себя не вижу: еще одна комната была бы лишней. Сейчас у меня практически нет малофункциональных вещей, только что-то памятное: ханукия и ваза из Иерусалима, картина, которую нарисовал отец, растения, которые подарила мама (теперь приходится их поливать). Места хватает для всего, единственное, я бы не отказался иметь хороший виниловый проигрыватель и собирать пластинки. Но тут вопрос скорее не в пространстве, а в деньгах: для такого хобби нужно быть богатым.
Даже если кто-то из друзей будет в Москве и попросит вписать, проблем не будет. Диван раскладывается и становится достаточно большой кроватью. Летом приезжал друг, но мы пришли только под утро и просто отрубились, нам было вообще все равно, где спать. В Москве у меня пока друзей нет, с коллегами общаюсь только по работе, так что пригласить мне особо некого. Кстати, девушки пока тоже нет, но я не против познакомиться, думаю, здесь вполне хватит места для двоих.
Дмитрий
27 лет, руководитель направления развития корпоративных продаж
Вероника
25 лет, сотрудница посольства Южной Кореи
Выбор жилья
Мы живем вместе уже четыре года и сначала снимали небольшую квартиру в Коммунарке. Потом решили купить что-то свое, подвернулся неплохой вариант в жилом комплексе в том же районе. Нам он подходил и по цене, и по расположению, застройщику мы доверяли. Мы купили квартиру за 3,8 миллиона рублей на финальной стадии строительства, когда до ввода в эксплуатацию оставалась пара месяцев. За те же деньги в данной локации можно было найти квартиру побольше, но не в новых домах.
Мы когда-то снимали жилье на «ВДНХ» и, вспомнив старый дом, неадекватных соседей, грязные подъезды, сам запах квартиры, где уже кто-то жил, решили, что хотим жить в новостройке. Мы привыкли к Коммунарке, отсюда удобно добираться на работу. Посмотрели много предложений, нас привлекло, что квартира продавалась уже с готовым ремонтом, то есть нам не пришлось бы долго совмещать оплату аренды и взносы по ипотеке. Надо понимать, что малогабаритное жилье востребовано не потому, что оно так нравится людям, просто это позволяет решить квартирный вопрос.
Купили квартиру площадью 26 м²
Обустройство квартиры
Нам приглянулась идея использовать каждый сантиметр пространства и обставить квартиру в формате smart-place. Это был некий вызов. Учитывая то, что мы находимся очень близко от IKEA, вся мебель у нас оттуда. Собственно, предметов мебели в комнате всего пять, и все они достаточно компактные, ничего лишнего у нас нет. Не могу сказать, что у нас тесно и неуютно, мы старались сделать все в светлых тонах, добавить зеркальные поверхности.
Мы сделали сложный выбор — отказались от дивана в пользу кровати. Долго мучились над этим вопросом, понимая, что диван удобнее и экономит пространство, но все-таки здоровый сон победил. Мы подумали, что не сможем собирать и разбирать диван каждый день, у нас уже был подобный опыт.
Стеллаж выполняет важную функцию — разделяет зону, где мы спим, и кухню-гостиную. Что касается размещения вещей, нам повезло: у нас очень большой коридор, где мы сделали гардероб. Так что в той зоне, где мы проводим время, вещей практически нет. Никаких инновационных инструментов хранения и организации пространства мы не использовали. В этом просто нет смысла! Зачем покупать квартиру за 3 миллиона и платить еще миллион за кровати, вылезающие из стены или потолка? Если есть лишние деньги, тогда стоит купить квартиру подороже и побольше и разместить в ней нормальную мебель.
Жизнь в тесноте
Если человеку нужно большое пространство и на него давят стены, то нет смысла выбирать такие квартиры, как наша. Для тех, у кого клаустрофобия, есть трехкомнатные квартиры и собственные дома за городом. Хотя все очень сильно зависит от внутреннего наполнения: можно и 100 метров захламить так, что жить будет некомфортно.
Работа занимает все наше дневное время, и вечером мы тоже далеко не всегда находимся дома. Наверное, как и вся среднестатистическая молодежь, в квартире мы, по сути, только спим. Иногда можем отдохнуть и дома, но для просмотра сериалов много места не нужно, достаточно кровати и ноутбука под боком. Едим мы тоже часто не дома. Иногда готовим сами, единственное, у нас нет духовки, она нам просто не нужна. Зато есть мультиварка.
Если кто-то из нас хочет побыть один, мы обычно смеемся и говорим:
«Ты идешь на кухню». А кухня у нас прямо здесь, за стеллажом
Пару раз у нас были гости, мы продумали этот момент и купили складные стулья. Четыре человека могут вполне комфортно здесь разместиться. Но, конечно, чтобы посидеть, поболтать, выпить бокал вина или чашку чая в большой компании, места не хватит. Кстати, ограниченное количество квадратных метров позволяет достаточно тактично отказать всем желающим остановиться у нас, а не в гостинице. Но если все же появится острая необходимость кого-то разместить, у нас есть надувной матрас, который можно положить в коридоре. С нами живет достаточно упитанный кот, но, как известно, коты — это жидкость, им вообще не нужно много пространства и они проникают в любые места. Пока нас весь день нет дома, в распоряжении кота целая кровать, и он может наблюдать за происходящим на улице через панорамные окна.
Мы планируем детей, но все это будет происходить в стенах другой квартиры или даже собственного дома. Если речь идет об увеличении семьи, то и площадь нужно увеличивать. В этой квартире сложно представить жизнь с ребенком, это будет некомфортно.
Анжелика
27 лет, менеджер на телевидении
Выбор жилья
В этой квартире я живу уже три месяца, плачу за аренду 32 тысячи рублей, еще тысячу — за коммунальные платежи. Жилье я выбирала по нескольким критериям. В первую очередь мне было важно, чтобы дом находился в пешей доступности от работы, и эта локация недалеко от метро «Динамо» мне отлично подошла. Потом хотелось, чтобы квартира была однокомнатная, я не хотела делить жилье с соседями. Я искала не «бабушкин вариант», а приличный ремонт, и чтобы не было тонких стен и ужасной слышимости, как во многих домах сейчас бывает.
Я сменила уже несколько квартир. Жила на «Чистых прудах», там одна моя комната была как вся эта квартира. Потом переехала на шоссе Энтузиастов в сталинский дом, снимала абсолютно убитую квартиру за 25 тысяч рублей, тот самый «бабушкин вариант». Потом была квартира в Измайлове: большая, но какая-то некомфортная. А эта квартира мне сразу понравилась, я почувствовала, что мне она подходит, возможно, еще и потому, что с хозяйкой у нас оказалось много общего.
Переезжала я в достаточно стрессовых условиях. Изначально собиралась жить со своим другом-геем, но, когда оставалась неделя до выселения из старой квартиры, начались какие-то сложности. Друг помирился со своим парнем, и я осталась без подходящих вариантов. Но мне повезло, и уже на следующий день я нашла эту квартиру.
Арендует квартиру площадью 21 м²
Обустройство квартиры
В этом доме достаточно интересная планировка: один подъезд, длинные коридоры налево и направо, и по обеим сторонам квартиры, как палаты в больнице. Эти квартиры давали служащим в 70-х годах. Но сейчас большинство — новые жильцы, которые купили жилье или снимают.
В квартире все очень продумано. На кухне предусмотрено специальное место для стульев, куда их можно задвинуть, есть стол, который поднимается и фиксируется, но мне больше нравится сидеть на огромном подоконнике. Установлены двойные стеклопакеты, чтобы было тепло, есть посудомоечная и стиральная машины, кондиционер. Единственное, стенка в комнате стоит практически пустая и только занимает место. Вместо нее у меня есть вешало, на котором удобно хранить одежду и обувь.
Жизнь в тесноте
Я не люблю хлам и никогда не таскаю за собой какие-то напоминания о прошлом, а старые вещи выкидываю или дарю. У меня нет одежды, которую я покупала десять лет назад, так как гардероб постоянно обновляется. Уборка такой квартиры занимает 15 минут. Хотя даже на это у меня иногда не хватает времени. Я прихожу в 11 вечера и валюсь спать чуть ли не в уличной одежде.
Когда я готовлю, то включаю вытяжку, и в комнате нет никаких запахов, а я к ним очень чувствительна. Я стараюсь не готовить что-то типа креветок в чесночном соусе, иначе об этом узнает весь подъезд. Дома я только завтракаю, мне бывает достаточно сварить кашу
Для одного человека, да еще того, кто дома только ночует, такой квартиры вполне достаточно. За пять лет, что я живу в Москве, я не помню ни одного дня, который я бы целиком провела дома, кроме болезни. Мне нравится жить одной, это мой осознанный выбор. Я не очень люблю гостей и никогда никого не приглашаю. Я много работаю, и вечером мне хочется побыть в тишине, а не развлекать соседа. Так что моя квартира — это место восстановления сил. А боязнь маленьких пространств на самом деле у людей в голове, ко всему можно привыкнуть.
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