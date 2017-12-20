Как малосемейки сменились «путинками»

«Кажется смешным, но люди берут». Так вице-премьер Игорь Шувалов отреагировал на 20-метровую квартиру, которую ему показали в ходе визита в Татарстан. Чиновнику такое предложение показалось забавным, между тем студии до 30 квадратных метров в строящихся комплексах — один из самых востребованных форматов жилья. Главная причина — доступная цена. Стоит такая недвижимость от 2 до 4 миллионов рублей. Хотя девелоперы стараются не переходить границу в десять квадратных метров (такова учетная норма жилплощади на одного человека), минимально допустимый метраж квартир не определен, поэтому как в новостройках, так и на вторичном рынке можно встретить квартиры площадью 13–15 квадратных метров.

История московского малогабаритного жилья началась сразу после революции. Тогда коммунальные квартиры для переселенцев из деревень и бараков устраивались в монастырях, казармах, доходных домах и особняках. «Впоследствии идея социалистов-утопистов о создании „нового массового человека“ привела к появлению концепции фаланстера — формы жилья, где граждане могли бы приучиться к коллективизму и освободиться от всего мелкого и частного, тягот домашнего труда и семейных уз», — рассказывает Екатерина Григорьева, ведущий преподаватель Британской высшей школы дизайна и главный архитектор бюро Project E. Следующим этапом стали как раз дома-коммуны, жильцы которых должны были совместно воспитывать детей, готовить еду и культурно отдыхать в специально отведенных для этого зонах. В таких жилых ячейках не было душевых и кухонь, и за счет этого уменьшилась их общая площадь. После Второй мировой войны ситуация с нехваткой жилья снова обострилась, и к 1957 году были созданы типовые проекты дешевых в строительстве домов — всем известных хрущевок. Но даже в них площадь самых компактных квартир держалась на уровне 30 квадратных метров. Действительно малогабаритным жильем того времени были общежития-малосемейки, площадь квартир в которых начиналась от 21 квадратного метра. Во времена, когда квартиры не покупали, а только получали от государства, такое жилье рассматривалось скорее как временное, но в результате приватизации оно попало на рынок недвижимости и остается на нем до сих пор.

В типовых панельных домах более поздних серий почти не было однушек площадью 20 квадратных метров, компактные студии появились только в современных новостройках, которые уже успели окрестить «путинками» и «человейниками». По данным «ИНТРО Аналитика», в последние пару лет девелоперы все чаще закладывают в проекты такие квартиры. Чтобы не отпугнуть потенциальных покупателей словами «малометражная» и «малогабаритная», такие предложения иногда называют smart-квартирами. У девелоперов есть определенный образ их потенциальных покупателей: молодые люди до 35 лет или бездетные пары, которые покупают квартиру впервые для личного проживания, а при выборе ориентируются на транспортную доступность и стоимость. Генеральный директор агентства недвижимости «БИГ Риэлти» Светлана Лапшина, отмечает, что компактные квартиры обычно интересуют не только молодежь, но и приезжих, а также людей, меняющих место жительства после развода, и пожилых родителей, которые сами переезжают от детей. В компании Urban Group выделяют еще один сегмент покупателей — это инвесторы, которым квартира нужна для сдачи в аренду.