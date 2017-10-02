Офисный словарьКак говорят в Badoo
Какие странные слова и выражения можно услышать в московском офисе сервиса знакомств
Badoo — международный сервис знакомств, созданный в 2006 году российским предпринимателем Андреем Андреевым. Сегодня в Badoo зарегистрирован 361 миллион человек по всему миру. Головной офис компании находится в Лондоне, а второй — в Москве. Он находится на Цветном бульваре, в нем работают 120 человек (разработчики, тестировщики, продуктологи, маркетологи, пиарщики и другие). Российский офис постоянно взаимодействует со штаб-квартирой в Лондоне — это отражается в общении на смеси языков и терминов. The Village узнал, какие слова сотрудники при этом используют.
Словарь Badoo
Чих-пых
Сделать что-то на коленке, очень быстро
Применение: «Слушай, чего тут растягивать? Возьми скриншот из презентации и чих-пых!»
БДСМ
Badoo Services Map
Применение: «В БДСМе версия не сходится с продакшеном».
Запатчим
Быстро внесем требуемые изменения ценой дополнительного риска
Применение: «Давайте быстро запатчим, посмотрим на результаты, а потом нормально сделаем».
Применить паттерн
Вежливо попросить тебя не беспокоить или отправить кого-то в далекое путешествие (послать)
Применение: «Таксист сначала запросил тыщу, но я применил паттерн и доехал за 250».
«Это неприемлемо»
Единственная фраза по-русски, которую знают продакт-менеджеры во всех офисах Badoo по всему миру
Кодизок
Задача сделана правильно
Применение: «Нажми там кодизок».
Алекс
Тестовый пользователь, используется для автоматического тестирования приложений
Применение:
— Макс, я не могу сделать гифку верификации, потому что уже верифицировала свой профиль.
— Держи Алекса!
«За приезд»
Так приветствуют друг друга сотрудники, прилетая из лондонского офиса в московский и обратно. Пить при этом необязательно
Применение: «За приезд! Ты когда обратно? Или депортировали наконец-то?»
Тевосян
Имя продакт-менеджера и одноименный чат-флуд Badoo, в котором обсуждаются все вопросы не по делу
Применение:
— Андрея с утра нет на месте, ты его не видел?
— В Тевосяне спроси.
Курултай
Исторический съезд всех монгольских и тюркских князей и знати. В Badoo это внутренняя ежеквартальная конференция, на которой выступают представители практически всех команд, рассказывая про успехи
Применение: «Курултай через 15 минут, уже можно спускаться и занимать место».
Непоправимое улучшение
Изменение, которое ломает старый код
Применение: «Виталий внес непоправимое улучшение в Chrome-пуши, и старый Chrome стал показывать еще большую фигню, чем раньше».
ЛСД, или LSD (Live Streaming Daemon)
Сервис для потоковой передачи данных: логов, статистики и прочего. Опенсорс-разработка Badoo
Применение: «Парни, ЛСД не доставляет!»
«Это отразится на твоем ревью»
Традиционная шуточная угроза любого сотрудника Badoo своему коллеге по делу и не очень, например на отказ сходить в бар. Связано с тем, что в Badoo есть ежемесячный, квартальный и полугодовой процесс ревью, в котором каждый сотрудник рассказывает о том, что сделал, а его коллеги его оценивают
Применение:
— Пойдем в бар сегодня?
— Не могу, ребенка забираю из сада.
— Это отразится на твоем ревью.
«А почему это не мониторится?»
Жалкая попытка скрыться от ответственности за практически любую ошибку
Применение: «Да я удалил все данные из базы случайно, а почему это не мониторится?»
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