В Москве около двух тысяч салонов красоты. The Village изучил предложения академий, студий и центров красоты, барбершопов и экономпарикмахерских и нашел самые высокие и низкие цены на маникюр, женскую и мужскую стрижку.

На самом деле, маникюр и стрижку можно сделать бесплатно — в местах, где учатся начинающие мастера. Например, в учебном центре OPI «Вербена» всех желающих приглашают на бесплатный маникюр и педикюр. Моделей ищет школа стилистов «Персона» — студенты базовых курсов делают бесплатно несложные стрижки и окрашивания, нужно оплатить только расходный материал. Специальные акции устраивают и салоны красоты, где можно получить бесплатную стрижку от ассистента парикмахера или стажера.

The Village решил узнать, какова самая высокая и самая низкая цена на процедуры в салонах красоты. При этом мы не брали в расчет предложения бесплатных услуг от студентов разнообразных курсов, а также мастеров, принимающих на дому.