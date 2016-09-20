В Москве около двух тысяч салонов красоты. The Village изучил предложения академий, студий и центров красоты, барбершопов и экономпарикмахерских и нашел самые высокие и низкие цены на маникюр, женскую и мужскую стрижку. 

На самом деле, маникюр и стрижку можно сделать бесплатно — в местах, где учатся начинающие мастера. Например, в учебном центре OPI «Вербена» всех желающих приглашают на бесплатный маникюр и педикюр. Моделей ищет школа стилистов «Персона» — студенты базовых курсов делают бесплатно несложные стрижки и окрашивания, нужно оплатить только расходный материал. Специальные акции устраивают и салоны красоты, где можно получить бесплатную стрижку от ассистента парикмахера или стажера.

The Village решил узнать, какова самая высокая и самая низкая цена на процедуры в салонах красоты. При этом мы не брали в расчет предложения бесплатных услуг от студентов разнообразных курсов, а также мастеров, принимающих на дому. 

Маникюр

(классический, без покрытия)

Самая низкая цена

149 рублей 

Обрезной маникюр с базовым покрытием в один слой и увлажнением кутикулы маслом (еще 10 рублей попросят за полотенце) в федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ». На рубль дороже стоит европейский маникюр в сети «Парикмахерская № 3» и в сети салонов «Оранжевый рай».

Самая высокая цена

4 000 рублей 

Комбинированный аппаратный маникюр без покрытия в Центре здоровья и красоты «Белый сад». Индивидуальный набор для маникюра обойдется в 3 500 рублей, а в случае пропуска визита или отмены позже чем за 24 часа придется заплатить 5 тысяч рублей. Кроме того, стоимость визита до 09:00 или после 22:00 возрастает в два раза, поэтому маникюр может обойтись и в 8 тысяч рублей.

Центр красоты предоставляет возможность делать процедуры в отдельном ВИП-кабинете, куда можно прийти в сопровождении подруги. 

Это дороже самого дешевого маникюра в 27 раз.

Женская стрижка

(без последующей укладки)

Самая низкая цена

110 рублей

Модельная стрижка на короткие волосы в «Парикмахерской № 3». Обладателям длинных волос придется заплатить 150 рублей.

Самая высокая цена

7 258 рублей

Женская стрижка без укладки от арт-стилиста сети Центров красоты Aldo Coppola Джампаоло Марини, который работает здесь с самого открытия.

Самая дорогая женская стрижка дороже самой дешевой в 66 раз.

Мужская стрижка

Самая низкая цена

60 рублей

Мужская стрижка под машинку в «Парикмахерской № 3» или стрижка наголо в экономпарикмахерской на Клязьминской улице.

Самая высокая цена

7 900 рублей 

Мужская стрижка с мытьем головы и укладкой в Центре красоты Долорес. Создала салон Долорес Кондрашова, которая долго была тренером сборной России по парикмахерскому искусству. По информации салона, здесь работают только мастера с российскими и международными титулами.

Самая дорогая мужская стрижка дороже самой дешевой в 132 раза.