Простые числаПенсии в разных странах
Сколько получают пенсионеры США, Китая, Франции и других стран, а также сколько там нужно отчислять в Пенсионный фонд
Российские чиновники все чаще говорят о том, что гражданам надо самим заботиться о размере будущих пенсий. Сначала о том, что копить на пенсию надо самостоятельно, заявил министр финансов Антон Силуанов. Теперь его идею развивает Минэкономразвития, которое представило программу добровольных накоплений граждан. При этом накопительная часть пенсии, которая составляла 6 % от 22 % отчисляемых работниками платежей в Пенсионный фонд, уже несколько лет как заморожена, и все деньги идут на выплаты теперешним пенсионерам. Впрочем, и на индексацию пенсий для них денег не хватает. The Village изучил, как обстоят дела с пенсиями в разных странах, и сравнил их системы с российской.
США
Пенсионный возраст
67 лет
Средняя пенсия
1 500 долларов в месяц
Как получить
— платить 15 % налог зарплаты в течение десяти лет для социальной пенсии
— работать в компании в течение пяти-шести лет для корпоративной пенсии (максимальный размер отчислений — 18 000 долларов в год)
— откладывать любую сумму на пенсионный счет самостоятельно
Особенности пенсионной системы
Общий объем пенсионных активов в 2015 году составил 24 триллиона долларов. Деньги инвестируются в финансовые инструменты, в том числе акции. Этим занимаются как частные фонды, так и Управление социальной защиты (оно управляет 2,8 триллиона долларов отчислений для социальной пенсии). В нем работают 65 тысяч человек по всей стране, а затраты на его содержание составляют примерно 0,39 % от объема социальных пенсионных активов в год.
Израиль
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
60–62 года (дает право на получение пособия по старости)
СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ
1 500 долларов (после отчисления денег в пенсионный фонд в течение 30 лет)
КАК ПОЛУЧИТЬ
— отдавать от 6,95 % до 18,5 % от зарплаты в Ведомство национального страхования для получения пособия по старости в 370 долларов в месяц
— платить отчисления в пенсионные фонды в течение минимум десяти лет (тогда можно рассчитывать на пенсию от 700 долларов в месяц)
Особенности пенсионной системы
По данным на первое полугодие 2016 года, общий объем пенсионных активов страны составил 170 миллиардов долларов. В Израиле есть несколько видов пенсионных фондов. Старые фонды были некоммерческими кооперативами и могли выплачивать пенсии не только деньгами, но и натурой. Но с ростом количества вкладчиков в 90-х годах у них образовался дефицит, который к началу нового века достиг 25 миллиардов долларов. Государство занялось санацией фондов, а их вкладчикам повысили пенсионный возраст до 64–67 лет. В 2000-х годах стали появляться новые фонды, деньги в которые могут вкладывать как работники, так и компании. Средний размер взноса в такие фонды — 11 % от зарплаты. Кроме того, в Израиль приезжает много репатриантов, которые не отчисляли деньги в фонды, — пособия по старости им выплачивает министерство финансов.
Великобритания
Пенсионный возраст
60–65 лет
Средняя пенсия
1 590 фунтов в месяц (около 2 000 долларов)
Как получить
— отчислять деньги в фонд социального страхования не менее десяти лет для получения базовой государственной пенсии
— копить деньги самостоятельно на пенсионном счету в негосударственном фонде
Особенности пенсионной системы
В этом году правила начисления пенсии изменились. У вышедших на пенсию до 6 апреля этого года была возможность получать базовую пенсию от государства в размере максимум 119,3 фунта в неделю, а также дополнительную пенсию, если они отчисляли деньги сверх этого по системе State Earnings Related Pension Scheme (максимум 160 фунтов в неделю). Те, кто вышел на пенсию в этом году, смогут получать только одну пенсию от государства — максимум 155,65 фунта в неделю. Средний размер государственной пенсии составит 130 фунтов в неделю. Но на деле пенсионеры получают больше благодаря самостоятельным накоплениям. Так, в 2013–2014 годах средний размер пенсии превышал средний доход работающего британца.
Франция
Пенсионный возраст
60–62 года
Средняя пенсия
1 000 евро
Как получить
— ежемесячно отчислять в пенсионный фонд 16,35 % доходов для получения базовой пенсии
— платить страховые взносы в кассы Arrco и Agirc для получения дополнительных баллов, которые позволят повысить размер пенсии
Особенности пенсионной системы
Пенсию вправе получать все французы, но желательно при этом отработать больше 40 лет. Если стажа не хватает, человеку выплачивают пенсию солидарности. Обычно же пенсия рассчитывается исходя из выплат в пенсионный фонд и баллов, набранных за счет дополнительных отчислений. При этом у пенсионной системы распределительный характер: деньги пенсионерам выплачиваются из поступлений работающих граждан.
Китай
Пенсионный возраст
50–60 лет
Средняя пенси:
1 000 юаней (около 150 долларов)
Как получить
работать на госслужбе или в промышленности минимум 15 лет, отчисляя по 11 % от зарплаты
Особенности пенсионной системы
Изначально право на пенсию имели только госслужащие, но потом систему расширили еще и на рабочих, и сейчас ее получают больше половины пенсионеров. Размер пенсии зависит от зарплаты и места жительства: горожане получают больше, чем жители сельской местности.
Россия
Пенсионный возраст
55–60 лет
Средняя пенсия
12 406 рубля (около 200 долларов)
Как получить
— отчислять 22 % от зарплаты в Пенсионный фонд
(ставка для доходов сверх 711 тысяч рублей в год — 10 %)
— копить на пенсию самостоятельно
Особенности пенсионной системы
Управлением обязательными пенсионными отчислениями занимается Пенсионный фонд России, где работает 130 тысяч человек. Бюджет фонда на 2015 год составил 7,126 триллиона рублей (113 миллиардов долларов), половину из них составили отчисления граждан, другую — поступления из федерального бюджета. Дефицит бюджета ПФР был около полутриллиона рублей. До 2014 года отчисления граждан делились на солидарную и накопительную части. В том числе у граждан была возможность перечислять эти деньги в негосударственные фонды. Сейчас счета в негосударственных пенсионных фондах имеют 31 миллион россиян, в общей сложности на них находится около 2 триллионов рублей. В последние годы из-за нехватки средств все деньги идут в солидарную часть, на выплаты пенсий нынешним пенсионерам.
В подготовке материала принимала участие Варвара Грязнова
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