Текст: Валерия Белова

Шенгенское соглашение объединяет 26 стран, а также несколько карликовых государств, которые де-юре не подписывали его, но де-факто его соблюдают (Монако, Ватикан, Сан-Марино и Андорра). Поэтому неудивительно, что каждый день тысячи людей пытаются получить шенгенскую визу. Обращаться за ней необходимо в консульство той страны, которую вы собираетесь посетить. А при поездке в несколько государств — остановить свой выбор на стране основного пребывания, то есть той, где вы проведете больше всего времени.

По статистике, самые лояльные к россиянам государства — это Италия, Греция, Словакия, Испания и Финляндия. Вероятность отказа у них минимальна, а получить можно даже многолетнюю мультивизу. The Village выяснил цены и особенности получения шенгенской визы у разных стран.

Италия

В 2014 году Италия официально объявила, что при наличии одной краткосрочной шенгенской визы (не обязательно итальянской) они готовы выдавать годовую, а при наличии двух и более краткосрочных или одной годовой — двухлетнюю. Несмотря на то что тогда это было сделано в рамках года туризма, сегодня тенденция сохраняется.

Италия — это еще и одна из немногих стран, которая выдает визы по брони билетов. Поэтому многие путешественники используют эту возможность и получают итальянскую визу, даже не собираясь в дальнейшем посещать родину Данте.

Греция

Греция — из тех государств, которые практически всегда выдают визы россиянам. Поэтому можно смело покупать тур или планировать самостоятельную поездку на побережье Эгейского моря, не боясь отказа.

Если вы делаете «шенген» впервые, то вам, скорее всего, выдадут полугодовую визу. Однако если вы уже бывали в Греции и собираетесь посетить ее вновь, то можно рассчитывать на годовую визу, а если повезет, то и на несколько лет.

Словакия

Несмотря на то что в 2012 году Словакия пообещала выдавать россиянам, посещавшим страны шенгенского соглашения, визы сроком действия до пяти лет, на практике местные власти оказались не так щедры. При первичном обращении обычно выдаются только полугодовые или годовые визы, а при повторном — на срок не более двух лет.

Визовая политика Словакии очень непоследовательна. И очень часто путешественники, предоставив один и тот же комплект, могут получить различные визы: краткосрочные (только на время поездки) или пятилетние. Поэтому, имея дело с данным государством, стоит быть готовыми ко всему.

Финляндия

Получить многократный «шенген» можно и у нашего северного соседа. Особенно щедры петербургские визовые центры. Жителям Северо-Западного региона они охотно выдают месячные визы при первом обращении и годовые при повторном. Жителям столицы везет чуть реже, но и в Москве тоже можно получить длительные визы.

Испания

Испания — это еще одно лояльное к россиянам государство. При наличии одной краткосрочной визы они с удовольствием выдадут вам полугодовую или однолетнюю. Но если вам повезло и в вашем паспорте уже есть испанский «шенген», то вы можете рассчитывать на многолетнюю визу — это не правило, но на практике такое происходит довольно часто.

Сколько придется заплатить

Для обычной туристической визы категории C размер визового сбора составляет 35 евро при получении в обычном порядке и 70 евро — при получении в ускоренном. Однако конечные траты на получение визы могут существенно разниться даже при запросе «шенгена» у одной и той же страны. Связано это со способом подачи документов. В консульстве уплачивается только визовый сбор, но записываться туда надо заранее (порой даже за пару месяцев).

Визовые центры, являющиеся самостоятельными компаниями, взымают за свои услуги еще и сервисный сбор. Его размер для каждого государства свой. Взамен они принимают без предварительной записи, имеют увеличенный рабочий день и предлагают различные дополнительные платные услуги под своей крышей (мобильная биометрия, доставка, СМС-информирование о статусе документов, изготовление медицинской страховки и так далее).

К сожалению, сократить расходы, подав документы через консульство, не всегда возможно. Например, Италия и ряд других государств принимает документы только через свои визовые центры, поэтому стоит быть готовыми заплатить больше 35 евро.

Размер сервисных сборов для популярных стран

Страна Сервисный сбор на человека, рубли

Польша 1 404

Германия 1 440

Греция 1 460

Испания 1 462

Швейцария 1 584

Швеция 1 680

Финляндия 1 926

Италия 2 100

Франция 2 124

Какие документы принести

Для получения визы нужно предоставить в консульство документы и пройти процедуру сбора биометрических данных, которая была введена ровно год назад. Она включает в себя сканирование отпечатков пальцев и цифровую фотографию. Поэтому подать документы придется лично. Однако для очень занятых граждан визовые центры предлагают платную услугу мобильной биометрии. Специалист приезжает к вам в удобное время и в удобное место и собирает все необходимые данные. В консульство или визовый центр необходимо представить:

Загранпаспорт, действующий не менее трех месяцев после окончания визы.

Заполненную анкету (чаще всего ее можно найти на официальном сайте визового центра или посольства страны назначения).

Фотографию 3х4 или 3,5х4,5, сделанную на ранее чем за полгода до подачи (на практике возраст фото никто не проверяет).

Приглашение или бронь отеля.

Билет туда и обратно (некоторые страны, например Италия, выдают визы и по брони билета). Для путешествия на машине нужно предоставить документы на нее, международный страховой полис, водительское удостоверение и маршрут планируемой поездки.

Международную медицинскую страховку с минимальной суммой страхового покрытия в 30 тысяч евро (иногда страны просят минимальную сумму в 50 тысяч евро).

Справку с места работы, учебы или копию пенсионного удостоверения.

Финансовую гарантию (выписку о состоянии счета, сберкнижку или копию банковской карты с чеком из банкомата). Ее размер зависит от продолжительности поездки. Например, для поездки в Италию на 15 дней нужно подтвердить наличие 602 евро, а для месячного отдыха — 1 050 евро. Близкие родственники могут ограничиться спонсорским письмом. Это документ в простой форме, в котором ваши родители или супруги принимают на себя обязательства по оплате вашей поездки.

Как увеличить свои шансы на долгосрочную визу

Предоставить выписку из банка, из которой будет ясно, что на вашем счету лежит сумма, превышающая минимальный размер финансовой гарантии.

Несколько раз посетить одну и ту же страну — тогда велика вероятность, что в следующий раз ее консульство выдаст вам долгосрочную визу.

Объяснить необходимость частого посещения страны (например, подтвердить наличие родственников, к которым вы собираетесь часто ездить, или мероприятий, которые вы собираетесь регулярно посещать).

Не стесняться указывать в анкете, что вы хотите долгосрочную визу.

Куда еще можно поехать по шенгенской визе?

Если вам все же удалось стать обладателем многократного «шенгена», вы получаете право не только свободно перемещаться по странам шенгенского соглашения, но и побывать других государствах, не обращаясь за национальной визой.

Кипр, Болгария, Хорватия и Румыния разрешают пересечение своих границ по действующему «шенгену». Главное — помнить, что находиться в этих странах можно только в период его действия и не более 90 или 45 дней (в зависимости от визы) каждые полгода.

обложка: Dan Talson – stock.adobe.com