Билеты на самолет, как правило, стоят дороже поезда, при этом их скорость значительно выше. Но при подсчете продолжительности путешествия стоит учитывать не только время в полете, но и ожидание рейса в аэропорту (около полутора-двух часов) и поездку до аэропорта на такси или общественном транспорте. Расходы на то, чтобы добраться до вокзала или аэропорта, также увеличивают стоимость всего путешествия. Сервис OneTwoTrip подсчитал, во сколько в общей сложности обойдутся поездки на поезде или самолете в разные города России, и сравнил время в пути на наземном и воздушном транспорте. При расчете стоимости билетов учитывалась средняя цена поездки в одну сторону в сентябре.

Москва — Санкт-Петербург

самолет поезд скоростной «Сапсан» билет 3 700 рублей 1 500 рублей 2 800 рублей до аэропорта/станции 530/

1 200 рублей аэроэкспресс/

такси до аэропорта 50/

300 рублей общ. транспорт/

такси 50/

300 рублей общ. транспорт/

такси из АЭРОПОРТА/от СТАНЦИИ 70/750 автобус/

такси из аэропорта 35/

250 общ.транспорт/

такси 35/

250 общ.транспорт/

такси общее время

в пути 5–6 часов 9,5 часа 5 часов Итого 4 300/

5 650 рублей 1 585/

2 050рублей 2 885/

3 350 рублей

Москва — Нижний Новгород самолет поезд скоростной «СТРИЖ» билет 3 000 рублей 1 000 рублей 2 000 рублей до АЭРОПОРТА/СТАНЦИИ 530/

1 200 рублей аэроэкспресс/

такси до аэропорта 50/

300 рублей общ. транспорт/

такси 50/

300 рублей общ. транспорт/

такси АЭРОПОРТА/от СТАНЦИИ 30/

400 автобус/

такси из аэропорта 25/

150 общ. транспорт/

такси 20/

150 общ. транспорт/

такси общее время

в пути 4,5 часа 7 часов 4,5 часа Итого 3 560/

4 600 рублей 1 070/

1 450 рублей 2 070/

2 450 рублей

Москва — Воронеж

самолет поезд

билет 4 100 рублей 1 300 рублей

до АЭРОПОРТА/СТАНЦИИ 530/

1 200 рублей аэроэкспресс/

такси до аэропорта 50/

300 рублей общ. транспорт/

такси

из АЭРОПОРТА/ от сТАНЦИИ 20/

400 автобус/

такси из аэропорта 20/

150 общ. транспорт/

такси

общее время

в пути 5,5 часа 7,5 часа

Итого 4 650/

5 700 рублей 1 370/

1 750 рублей

Москва — Новосибирск самолет ПОЕЗД билет 8 100 рублей 6 200 рублей до АЭРОПОРТА/СТАНЦИИ 530/

1 200 рублей аэроэкспресс/

такси до аэропорта 50/

300 рублей общ. транспорт/

такси из АЭРОПОРТА/от СТАНЦИИ 38/

500 рублей автобус/

такси из аэропорта 23/

150 рублей общ. транспорт/

такси от вокзала общее время

в пути 8 часов 51 час Итого 8 668/

9 800 рублей 6 273/

6 550 рублей

Москва — Калининград

самолет ПОЕЗД

билет 5 800 рублей 3 000 рублей

до АЭРОПОРТА/СТАНЦИИ 530/

1 200 рублей аэроэкспресс/

такси до аэропорта 50/

300 рублей общ. транспорт/

такси

из АЭРОПОРТА/от СТАНЦИИ 50/

550 автобус/

такси из аэропорта 22/150 общ. транспорт/

такси от вокзала

общее время

в пути 6 часов 21 час

Итого 6 380/

7 550 рублей 3 072/

3 450 рублей

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