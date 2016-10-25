Эксперты утверждают, что впервые за последние 20 лет жилье в Москве можно купить по цене среднего автомобиля. The Village нашел самые доступные предложения и узнал, сколько самых дешевых квартир можно купить вместо одной самой дорогой.

Мы рассматривали предложения на рынке столичной недвижимости в сентябре 2016 года. Чтобы сориентироваться в ценах, мы обратились с запросами в столичные риэлторские агентства и изучили предложения на крупных сайтах по продаже жилья.

Самая дорогая квартира

41 524 900 долларов, или 2 584 297 999 рублей

Самая дорогая квартира площадью 830 квадратных метров находится в комплексе «Гостиница „Москва“» на Охотном Ряду. Квартира продается без отделки, поэтому ее фотографий найти не удалось. По данным агентства элитной недвижимости Savills, в сегмент ультрапремиальных, то есть стоимостью от 50 000 долларов за квадратный метр, попали еще три квартиры в Тверском районе. Всего же риэлторы насчитали девять таких квартир — они находятся на Остоженке, Патриарших прудах, Арбате и Ленинском проспекте. По количеству самых дорогих квартир лидирует Остоженка — здесь находятся 43 квартиры из топ-100.

Самая дешевая квартира в новостройке

2 148 936 рублей

Такую цену нужно заплатить за студию в 23 квадратных метра, которая находится в микрорайоне «Жемчужина Зеленограда». По данным инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet, это самое доступное предложение на первичном рынке в «старых» границах Москвы (не включая Новую Москву).

Самая дешевая квартира на вторичном рынке жилья

3 100 000 рублей

По данным «ИНКОМ-Недвижимости», самой дешевой квартирой на рынке жилья в пределах МКАД стала студия-однушка площадью 20 квадратных метров на первом этаже 14-этажного панельного дома на Братеевской улице, около станции метро «Борисово».

При этом среди объявлений о продаже недвижимости можно найти и более дешевые варианты. За 1,5–2 миллиона рублей предлагают купить студию в таунхаусе, хотя юридически такая жилпощадь не является квартирой. The Village уже писал про бизнес, устроенный на поэтажной продаже домов. Много таких предложений встречается в поселениях Новой Москвы.

Самая дорогая квартира дороже самой дешевой

в 1 202 раза.