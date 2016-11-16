В Москве работают около 800 фитнес-клубов, а если считать вместе с филиалами различных сетей — чуть меньше 1 200. Сервис с отзывами о компаниях «Фламп» по просьбе The Village проанализировал мнения москвичей о работе фитнес-клубов и выяснил, на что посетители обращают внимание чаще всего. Судя по отзывам, успешность фитнес-клуба и лояльность к нему посетителей определяется работой персонала: чаще всего в своих отзывах москвичи хвалят ответственных тренеров, внимательно составляющих программу, и приветливых администраторов. На втором месте по количеству положительных отзывов — рассказы про инфраструктуру клуба и особенно про хороший бассейн. Многие признаются, что выбирают тот спортзал, где приятно поплавать. Кроме того, фитнес-клубы хвалят за наличие боксерского ринга, теннисного корта или сауны. Часто довольные клиенты также упоминают чистоту в клубе, качество тренажеров и другого инвентаря, акции и скидки для постоянных клиентов. А некоторые любят фитнес-клубы за то, что туда ходят знаменитости, и за возможность заниматься летом на улице. Больше всего негативных оценок фитнес-клубы получают за большие очереди: в основном на тренажерах, в сауне или бассейне. В целом посетители за свои деньги хотят получать больше пространства и потому часто жалуются на тесные раздевалки, близко расположенные друг к другу тренажеры или маленький бассейн. Не меньше москвичей раздражает, когда в спортзале не следят за чистотой. По этой же причине спортзалам ставят низкие оценки, если в них не требуют справку для пользования бассейном.

The Village нашел фитнес-клубы с самыми дорогими клубными картами и тренажерные залы, в которых можно заниматься почти бесплатно. Мы сравнивали цены на клубные карты с безлимитным посещением тренажерного зала в любое время дня на 12 месяцев.

Самый дорогой абонемент

320 тысяч рублей

Это стоимость клубной карты в спортивном комплексе Golden Mile Fitness & Spa, который находится в ЖК «Остоженка Park Palace». Услуги фитнес-центра доступны не только местным жителям, но и всем желающим.

Клубная карта дает право на неограниченное посещение всех зон клуба: тренажерного зала, зоны групповых программ и единоборств, бассейна, джакузи, банного комплекса и зоны отдыха. В стоимость заложены как привычные бонусы (вводный инструктаж в зале и аква-зоне, заморозка абонемента до 30 дней, полотенца и халат при каждом посещении), так и дополнительные услуги —первичная функциональная диагностика, пробный массаж, консультация косметолога, пять гостевых визитов и личный сейф.

Самый дешевый абонемент

4 999 рублей

С 14 по 16 ноября действует акция, по которой столько стоит годовая клубная карта в фитнес-клубе «Прогресс». Без акции стоимость клубной карты все равно остается одной из самых низких — 9 450 рублей.

Клуб находится примерно в получасе ходьбы от станций метро «Перово» и «Шоссе энтузиастов». Владелец карты может посещать тренажерный зал и групповые занятия — стретчинг, пилатес, восточные танцы, бокс, тхэквондо и другие.

Немного дороже — по 10 тысяч рублей — стоят годовые клубные карты в фитнес-центре «Орбита» и тренажерном зале на базе спортивной школы на Каширском шоссе, 39.

Самый дорогой абонемент дороже самого дешевого в 64 раза.

фотографии: обложка – фрагмент видео фитнес-клуба «Прогресс», 1 – Golden Mile Fitness & Spa, 2 - фитнес-клуб «Прогресс»