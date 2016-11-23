Пока одни горожане еще не решили, как будут встречать Новый год, другие забронировали билеты еще в сентябре. Доступных вариантов перелета и размещения сейчас почти не найти. Зато уже можно судить о том, куда россияне собираются на эти новогодние каникулы и сколько им за это придется заплатить.

Самолетом

По данным сервиса «Туту.ру», средние цены на авиабилеты на Новый год по всем направлениям в целом снизились по сравнению с прошлым годом на 12 %: с 19 230 рублей в ноябре 2015 года до 16 900 рублей в ноябре этого года за один билет в обе стороны. В сегменте внутренних перелетов средние цены снизились на 15 %, ближнего зарубежья — на 10,5 %, дальнего зарубежья — на 6,3 %. Авиабилеты в Европу стали доступнее примерно на 8 %.

Пока наибольшим спросом на новогодние праздники пользуются Германия, Чехия, Молдавия, Казахстан и Армения. Среди российских городов в лидерах — Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград и Краснодар.

Сколько стоят самые востребованные билеты направление средняя цена, рубли изменение за год, % Москва — Бангкок 31 710 -12 Москва — Мюнхен 24 260 +10 Москва — Тбилиси 23 449 +1 Москва — Прага 18 757 -13 Москва — Рим 18 170 -24 Москва — Симферополь 11 170 +31 Москва — Калининград 8 630 -29 Москва — Сочи 8 300 -22 Москва — Мин. Воды 7 640 -35 Москва — Петербург 4 600 -3 Источник: Onetwotrip

Поездом

Билеты на поезд не стали намного дешевле по сравнению с прошлым годом: снижение составило всего 2 %. По данным «Туту.ру», в сегменте ближнего зарубежья цены выросли на 5,5 %, а в сегменте европейских маршрутов — снизились на 8,5 %, а по России подешевели на 4 %. Наибольший рост средних цен на билеты в новогодние праздники среди самых востребованных направлений наблюдается по маршруту «Москва — Нижний Новгород»: билеты подорожали примерно на 50 %, с 1 081 рубля (за один билет в одну сторону) в прошлом году до 1 625 рублей в этом году. Средние цены на билеты между Москвой и Петербургом снизились примерно на 10 %.

На Новый год россияне предпочитают покупать билеты на поезда из Москвы в Петербург, Казань, Петрозаводск и Саратов и из Петербурга в Архангельск. Маршрут между двумя столицами остается самым востребованным в России — более 23 % всех билетов по России оформляется по этому направлению. Также москвичи охотно покупают билеты в Минск, Таллин и Ригу, а петербуржцы — в Хельсинки.

Сколько стоят самые востребованные билеты направление средняя цена, рубли изменение за год, % Москва — Рига 9 956 +40 Москва — Таллин 5 469 +15 Петербург — Хельсинки 5 289 -4 Москва — Минск 3 925 +1 Москва — Петрозаводск 3 891 +1 Москва — Казань 3 188 +10 Москва — Саратов 2 844 +10 Петербург — Архангельск 2 522 +10 Москва — Петербург 2 446 -10 Петербург — Таллин 2 433 +23 Источник: «Туту.ру»

Сколько стоят номера в отелях

Средняя стоимость номера на двоих в трехзвездочном отеле на семь ночей

в новогодние каникулы.

город цена, рубли город цена, рублей

Нью-Йорк 141 089 Минск 47 331

Тель-Авив 74 941 Петербург 46 707

Барселона 74 650 Минеральные Воды 43 166

Вена 71 375 Тбилиси 34 981

Сочи 67 565 Белград 32 869

Калининград 64 513 Екатеринбург 32 192

Рим 63 047 Бангкок 19 779

Мюнхен 49 374

Источник: Onetwotrip

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