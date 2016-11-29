На прошлой неделе Мосгордума приняла городской бюджет на 2017–2019 годы. Так, в следующем году доходы бюджета должны составить 1,758 триллиона рублей. Большая часть из них (1,5 триллиона) — это налоги, в том числе 787 миллиардов рублей от налогов на доходы горожан и 526 миллиардов поступлений от компаний. Расходы же достигнут 1,939 триллиона рублей. Из них 307 миллиардов должно уйти на транспорт, 302 миллиарда — на ЖКХ, 325,5 миллиарда — на выплату пенсий, социальных пособий и оплату других расходов в области социальной политики, 190 миллиардов — на здравоохранение, 69,8 миллиарда рублей — на культуру и 283,3 миллиарда — на образование. The Village внимательно изучил новый бюджет и узнал, на что еще среди прочего собираются потратить деньги московские власти.

34,9 миллиарда рублей — благоустройство улиц и городских общественных пространств в рамках программы «Моя улица» 7,7 миллиарда рублей — мероприятия в сфере электронных средств массовой информации и производства телевизионных программ

5,6 миллиарда рублей — подготовка и проведение Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 3,2 миллиарда рублей — субсидия АО «Выставка достижений народного хозяйства» на возмещение затрат по благоустройству территории ВДНХ

2 миллиарда рублей — обеспечение информационной поддержки и аналитической деятельности в сфере СМИ 150 миллионов рублей — грант скульптору Георгию Франгуляну, который победил в конкурсе проектов памятника жертвам политических репрессий

1,1 миллиарда рублей — наружная реклама и рекламно-информационное оформление города 250 миллионов рублей — субсидия на организацию и проведение Московского урбанистического форума

157 миллиардов рублей — развитие линий метро 106,7 миллиона рублей — создание парка 850-летия Москвы

102,5 миллиона рублей — проведение конкурса Клуба веселых и находчивых на Кубок мэра Москвы 100 миллионов рублей — грант людям, получившим приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве»