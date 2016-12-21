Простые числаСколько стоит корпоратив
Как празднуют Новый год в маленьких и больших компаниях и во сколько это обходится
Почему депутаты больше не будут отмечать Новый год в Госдуме? Два с лишним миллиона рублей, которые руководство «Роснано» потратило на прошлогодний корпоратив, — много это или мало? Сколько отечественные артисты на новогоднем чесе зарабатывают? С помощью экспертов The Village решил разобраться, как устроена организация корпоративов, какие форматы востребованы, сколько это стоит и что изменилось с прошлого года.
Какими бывают корпоративы
Директор по развитию ивент-агентства С4Group Алена Пеннер вспоминает, что за девять лет работы компании предпочтения клиентов менялись несколько раз. «До 2008 года клиентами руководило желание роскоши. Неизвестно, кто именно принимал решение о бюджетах, но никто не старался себя ограничивать, — говорит Алена. — В 2008 году наступил перерыв — мероприятий практически не было. Потом появился новый формат „Сделай сам“ — супербюджетная версия корпоративной вечеринки». Пеннер считает, что такой формат нельзя назвать успешным: он не оставляет у сотрудников чувства, что компания ценит и заботится о них.
«После 2010 года клиенты хотели яркости. Наряжаться — это был тренд нескольких лет. Сколько мы провели проектов „Мафия“ и „Стиляги“ —не подсчитать! — говорит Пеннер. — Последние пять лет тенденция меняется, корпоративная культура становится более глубокой, а HR-менеджеры, которые с нами работают, озадачены тем продуктом, который в итоге получится. Появляются индивидуальные запросы».
Партнер ивент-агентства SuperTeam Евгения Студеникина отмечает, что на тренды может повлиять недавно вышедшее кино или популярная видеоигра. «На мой взгляд, сейчас востребована театральность с уклоном в сюрреализм. Это может выражаться и в сценарии корпоратива, и в декорациях площадки», — рассказывает она. А вот у консервативной части клиентов до сих пор популярны стандартные истории с рождественской стилистикой.
«Для кого-то важно подарить сотрудникам эмоции и продемонстрировать, что компания благодарна каждому за достижения», — продолжает Алена Пеннер. Если работники компании активны и любят самодеятельность, то программа строится на их выступлениях. Если HR-директор не может проводить много мероприятий в году, то корпоратив используется и для тимбилдинга. «В этом году мы впервые не получили ни одной заявки на организацию новогодней вечеринки с сюжетом „Стиляги“. Это только подтверждает, что организаторы стали больше слушать своих коллег», — считает Пеннер.
Как меняются цены
Эксперты ивент-индустрии отмечают, что новогодние корпоративы обходятся дороже аналогичных мероприятий осенью или весной. «На стоимость влияет прежде всего логистика: мы передвигаемся на автомобилях по зимним пробкам, а время, как известно, деньги, — говорит Тофа Сокол из Bros Catering. — К тому же многие продукты, даже сезонные, дорожают к Новому году, хотя разница составляет не больше 10 %».
Цены на услуги ведущих в популярные даты возрастают в два-три раза. «Во вторую половину декабря — самое горячее время — я беру по четыре мероприятия в неделю, а если предлагают пятое, то повышаю цену», — говорит ведущий Стас Праздников.
По словам экспертов, «инфляция» закупочных цен за год составила 10–20 %. Дороже стало все: и декорации, и выступления артистов, и продакшен. В этих условиях компании стараются экономить. «Многие наши клиенты решили отказаться от звезд. Мы заметили, что в сентябре прошлого года у нас уже были подтвержденные заказы, а в этом году первые заявки поступили только в октябре», — говорит Алена Пеннер. Она предполагает, что это связано с нерешительностью руководителей — год нестабильный, и все отложили принятие решений на крайний срок.
«Организация корпоратива в этом году обошлась на 30 % дороже по сравнению с прошлым. Подрядчики сильно подняли цены, к тому же в этом году у нас будет более разнообразное наполнение программы: нам потребовалось больше реквизита и дополнительных подарков участникам», — говорит Валентина Игнатьева из агентства Comunica.
Несмотря на инфляцию, сбалансированных по цене и качеству предложений становится все больше. «Люди стали ориентироваться на этом рынке — знают, что сколько стоит и за сколько это можно сделать хорошо. Деньги сейчас считают все, но, мне кажется, это нормальный процесс. Все набираются опыта и могут точно определить, чего хотят и сколько готовы на это потратить», — говорит Евгения Студеникина.
Что устроят в этом году
Первыми, кто объявил об отмене традиционного празднования, стали депутаты Государственной думы. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, загруженность расписания не позволит депутатам провести новогодний корпоратив в зале заседаний. Депутатам удастся сэкономить по 5 тысяч рублей, которые они сдавали на новогодний стол в прошлом году. Сенаторы Совфеда от праздника отказываться не намерены: они уже сдали по 4 тысячи рублей на «скромный дружеский фуршет». Поздравлять чиновников вызвался «Хор Турецкого».
«В этот раз при подготовке новогоднего праздника мы выбирали из 12 предложений, — рассказывает Александр Красавин из девелоперской компании Barkli. — Подрядчик готовит развлекательную программу, а площадку, техническое обеспечение и фуршет мы организуем своими силами. Наша вечеринка состоится 26 декабря на 22-м этаже небоскреба Москвы. Это будет праздник в европейском стиле с фуршетом в сопровождении музыкальной кавер-группы. Также будут командные игры и ежегодная корпоративная премия Barkli Stars».
Бюджет традиционного новогоднего мероприятия для сотрудников «Нестле» в этом году меньше, чем в прошлом, но корпоратив традиционно пройдет в Большом театре. «Каждый год мы выбираем разные спектакли, в этот раз сотрудники увидят оперу „Иоланта“», — рассказала The Village старший специалист по внутренним коммуникациям «Нестле Россия» Наталья Ковалева. Ангажемент постановки составляет основную часть бюджета на мероприятие. Среди других расходов — кейтеринг и праздничное оформление.
«Лаборатория Касперского» отметит Новый год в формате фэнтези-шоу — корпоратив в пройдет в «Олимпийском» в середине декабря. «Орки и гномы, эльфы и феи, хоббиты и лепреконы, нюхлеры и русалки окажутся под защитой нашей компании», — рассказывает представитель компании Татьяна Ельфимова. Название музыкального коллектива, который станет хедлайнером шоу-программы, не раскрывается, для сотрудников это станет сюрпризом.
В компании «Связной» новогодний корпоратив не проводится уже несколько лет. «Мы считаем, что Новый Год — это в первую очередь семейный праздник, и предпочитаем вместе отмечать события, связанные с историей бренда», — говорит представитель «Связного» Марина Таран. Вместо традиционного корпоратива в компании проводят мастер-классы и благотворительную ярмарку.
На что уйдут деньги
Статьи расходов зависят от идеи и формата корпоратива, а он, в свою очередь, во многом определяется аудиторией. «Если средний возраст сотрудников компании — 40–50 лет, то это стандартный набор: рассадка за столами, артисты, дискотека, фейерверк. Если моложе, то можно ожидать чего угодно. Чаще всего для развлечения приглашают кавер-группы, но, конечно, праздники с группировкой „Ленинград“ никто не отменял», — рассказывает генеральный директор ивент-агентства Friends Events Мария Захаревская.
Все самые смелые решения бывают у частных компаний, поэтому качество мероприятия сильно зависит от заказчика. Евгения Студеники отмечает, что многие заказчики понимают тренды и просят сделать корпоратив с гейм-составляющей, когда участник вовлечен в процесс создания мероприятия. «Мы устраиваем сюжетные игры-приключения, в которых каждый гость становится героем истории из книги или фильма. Наши квесты чаще всего проводятся в ресторанах или офисах. То есть для этого даже не надо арендовывать площадку», - рассказывают Марк и Наташа Минские из Questime. Стоимость квестов начинается от 1 500 рублей на человека. Но большинство все же не хочет переходить на европейский формат — фуршет, живое общение, деформализация всего процесса. «Прежде всего пытаются удовлетворить базовые потребности, а сам смысл часто уходит на дальний план», — говорит Студеникина. Поэтому пока сайты ивент-агентств пестрят предложениями о тимбилдингах на свежем воздухе, спортивных соревнованиях, мастер-классах и квестах, основные статьи расходов остаются неизменными: аренда площадки, еда и программа. К тратам можно также отнести техническое оснащение и логистические расходы — доставку гостей на площадку, охрану, клининг.
Площадка
Небольшая компания может провести новогодний корпоратив в ресторане. «В прошлом году мы провели выездное мероприятие, совместив подведение итогов года с активным отдыхом. В этом году все прозаичнее: наш корпоратив пройдет в одном из ресторанов Москвы за праздничным ужином», — говорит генеральный директор платежной компании InPlat Антон Мордвинцев. Для проведения мероприятия компании пришлось отказаться от некоторых зарубежных поездок в течение года.
Дополнительный счет за аренду помещения рестораны обычно не выставляют. Для корпоратива на 100–250 человек снимают лофты, концертные залы, холлы и технопарки. Стоимость аренды в будние дни декабря начинается от 10 тысяч рублей в час. «В этом году многие компании решили не арендовать площадки, а устроить новогодние вечеринки прямо в офисе», — отмечает Сергей Ткачук из компании Media Event.
Крупные компании приступают к организации корпоратива и выбирают место заранее — примерно за полгода до мероприятия. Как правило, подрядчик определяется по результатам тендера. В «Лаборатории Касперского» конкурс на выбор поставщиков в постоянный пул агентств проводят раз в два года. «Дополнительно на каждый крупный праздник мы проводим отдельный конкурс среди множества агентств — не только среди тех, с кем мы уже сотрудничаем. Это позволяет иметь свежий взгляд на традиционные праздники», — говорит представитель компании Татьяна Ельфимова.
Для компаний с коллективом около тысячи человек в Москве есть не так много площадок: это могут быть залы «Крокус Сити Холл» или павильоны ВДНХ. «В самые популярные даты этого года — 16, 23 и 30 декабря — аренда таких площадок стоит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей», — говорит Ткачук.
0–1 000 000 рублей
Еда
Размер декабрьского чека в ресторанах начинается от 5 тысяч рублей на человека. Если корпоратив отмечается на площадке без собственной кухни, организаторы заказывают кейтеринг. «К нам обращаются за полтора-два месяца, — говорит представитель кейтеринговой компании ChanteCler Валентина Олейникова. — Вилка цен зависит от формата, площадки и пожеланий клиента». В среднем банкет стоит 4–5 тысяч рублей на персону, фуршет — 3–4 тысячи рублей.
Олейникова добавляет, что популярностью пользуются блюда а-ля рюс и молекулярная кухня. Тофа Сокол из Bros Catering отмечает, что под Новый год клиенты заказывают много шампанского и закуски в стиле фингер-фуд. «Банкет с рассадкой у нас никто не заказывает, обычно это фуршеты для неформальной вечеринки. Стоимость еды на человека без горячего начинается от 1 500 рублей, с горячим — от 2 500 рублей», — говорит Тофа.
1 500–7 000 рублей на человека
Инфраструктура
По оценкам генерального директора компании «АртКолесо» Александра Колесникова, затраты на техническую составляющую мероприятия — свет, звук, сцену и декорации — составляют от 50 до 80 % общего бюджета (без учета шоу-программы).
«Стандартных запросов на декорации у нас не бывает. Хотя общий тренд есть: декораций стало меньше, вместо них используются большие светодиодные экраны и хайтек-решения, где все двигается и перемещается», — говорит Колесников. Нижней границы бюджета, с которым будет работать компания, нет, но обычно подобное оборудование нужно для мероприятий с бюджетом от 500 тысяч рублей.
0–3 000 000 рублей
Программа
«В нашей среде есть поговорка — „Декабрь весь год кормит“», — говорит ведущий Стас Праздников. Самые популярные дни у ведущих и артистов — предпоследние пятница и суббота декабря, но каждый день последнего месяца в году стоит по-разному. «Ценника, как у товара в магазине, нет. Каждый ведущий определяет стоимость услуг сам», — говорит он. Средняя цена за ведение новогоднего корпоратива — 40–50 тысяч рублей. «Это расценки не медийных лиц, а рабочих лошадок, которые ведут корпоративы для компаний среднего звена», — уточняет Праздников.
В программе корпоратива почти обязательно присутствуют поздравления официальных лиц и награждение лучших сотрудников. Работа ведущего может ограничиться объявлением номеров, а может включать в себя организацию всех активностей — в том случае, если заказчик решил сэкономить. «Даже если изначально это попойка, заказчик ставит задачу тимбилдинга», — говорит ведущий.
Если бюджет мероприятия небольшой, то вся шоу-программа заключается в выступлении одной кавер-группы. «С бюджетом побольше можно сделать пару-тройку выступлений артистов среднего уровня и пригласить известную группу в качестве хедлайнера», — говорит Колесников. Большие корпорации приглашают трех-четырех топовых артистов. Помимо них, выступают кавер-группы и диджеи. По словам опрошенных The Village экспертов, в этом году масштабных заказов от государственных компаний стало меньше — многие не хотят привлекать к себе внимание.
Точную стоимость приглашения известных артистов на мероприятие выяснить невозможно — это зависит от их загрузки, формата корпоратива и других факторов. Все цены можно назвать только с погрешностью в 10–20 %. Так, за ведение корпоратива Сергей Светлаков получает около 50 тысяч долларов, Иван Ургант — 50 тысяч евро, а Дмитрий Хрусталев — один 1 миллион рублей. Выступление группировки «Ленинград» стоит около 100 тысяч евро, Полины Гагариной — 2 миллиона рублей. Раскрученные солисты проекта «Голос» обойдутся дешевле — от 100 до 500 тысяч рублей.
40 000–5 000 000 рублей
Итого
Для компании, где работает 50 человек
Экономичный вариант — до 300 000 рублей. Наиболее выгодным будет поход в ресторан и самостоятельная организация развлечений. За эти же деньги можно организовать интерактивную программу, но тогда гости останутся без банкета.
Средний вариант — 400 000 рублей. Добавьте к стоимости ужина оплату ведущего и кавер-группы.
Дорогой вариант — от 500 000 рублей. Столько стоит банкет и шоу-программа с ведущим и несколькими артистами для небольшой компании.
Для компании, где работает 100–250 человек
Экономичный вариант — от 500 000 рублей. К стоимости аренды вместительной площадки нужно прибавить кейтеринг. Формат «Сделай сам» для такого количества человек не подойдет, а значит, в цену корпоратива должен входить ведущий и минимальная развлекательная программа.
Средний вариант — от 1 000 000 рублей. Приглашение одного медийного лица увеличит бюджет корпоратива вдвое.
Дорогой вариант — от 1 500 000 рублей. Более разнообразная программа с выступлениями звезд.
Для компании, где работает 500 человек
Экономичный вариант — от 2 000 000 рублей. Аренда большой площадки обойдется в несколько сотен тысяч рублей, половина бюджета будет израсходована на кейтеринг, остальное — на инфраструктуру и скромную развлекательную программу.
Средний вариант — 5 000 000 рублей. Имея в запасе несколько миллионов рублей, на корпоратив можно позвать звезду из телевизора.
Дорогой вариант — от 12 000 000 рублей. Корпоратив для большой компании скорее похож на фестиваль, и бюджеты тут соответствующие. Эксперты говорят, что финансового потолка у новогоднего корпоратива не существует. Главное — успеть забронировать Ивана Урганта, который, по слухам, занят еще с августа.
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