Какими бывают корпоративы

Директор по развитию ивент-агентства С4Group Алена Пеннер вспоминает, что за девять лет работы компании предпочтения клиентов менялись несколько раз. «До 2008 года клиентами руководило желание роскоши. Неизвестно, кто именно принимал решение о бюджетах, но никто не старался себя ограничивать, — говорит Алена. — В 2008 году наступил перерыв — мероприятий практически не было. Потом появился новый формат „Сделай сам“ — супербюджетная версия корпоративной вечеринки». Пеннер считает, что такой формат нельзя назвать успешным: он не оставляет у сотрудников чувства, что компания ценит и заботится о них.

«После 2010 года клиенты хотели яркости. Наряжаться — это был тренд нескольких лет. Сколько мы провели проектов „Мафия“ и „Стиляги“ —не подсчитать! — говорит Пеннер. — Последние пять лет тенденция меняется, корпоративная культура становится более глубокой, а HR-менеджеры, которые с нами работают, озадачены тем продуктом, который в итоге получится. Появляются индивидуальные запросы».

Партнер ивент-агентства SuperTeam Евгения Студеникина отмечает, что на тренды может повлиять недавно вышедшее кино или популярная видеоигра. «На мой взгляд, сейчас востребована театральность с уклоном в сюрреализм. Это может выражаться и в сценарии корпоратива, и в декорациях площадки», — рассказывает она. А вот у консервативной части клиентов до сих пор популярны стандартные истории с рождественской стилистикой.

«Для кого-то важно подарить сотрудникам эмоции и продемонстрировать, что компания благодарна каждому за достижения», — продолжает Алена Пеннер. Если работники компании активны и любят самодеятельность, то программа строится на их выступлениях. Если HR-директор не может проводить много мероприятий в году, то корпоратив используется и для тимбилдинга. «В этом году мы впервые не получили ни одной заявки на организацию новогодней вечеринки с сюжетом „Стиляги“. Это только подтверждает, что организаторы стали больше слушать своих коллег», — считает Пеннер.