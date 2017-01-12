The Village продолжает сравнивать самые дешевые и самые дорогие услуги в Москве. После новогодних праздников многие стремятся поскорее войти в рабочий ритм и бодро начать новый трудовой год. Хорошая возможность привнести немного физической активности в сидячий образ жизни — плавание в бассейне. Это удовольствие более чем доступно: оздоровительные комплексы и отдельно стоящие бассейны есть и в центре, и в спальных районах, а стоимость таких занятий дешевле покупки клубной карты в фитнес-центр.

Специально для The Village сервис отзывов «Фламп» выяснил, как москвичи оценивают столичные бассейны и спорткомплексы и о чем чаще всего пишут в своих отзывах. В целом средняя оценка московских бассейнов довольно высокая — 4,26 балла из 5, хотя по популярности отдельно стоящие бассейны и Дворцы спорта серьезно уступают современным фитнес-клубам. В отзывах москвичи чаще всего хвалят простор: ширину дорожек и их количество. Второй по популярности положительный момент — удобство раздевалок, на третьем месте — качество воды. Хорошие оценки получают те бассейны, где не пахнет хлоркой, температура воды выше 28 градусов (а в зимнее время — даже теплее) и комфортная глубина для ныряния. Также москвичи часто отмечают невысокие цены на посещение и оснащенность кафе, тренажерным залом или магазином спорттоваров. Одна из самых раздражающих вещей — невозможность вернуть пропущенное занятие или деньги за него, что присуще большинству бассейнов Москвы. Также москвичи часто критикуют качество воды: сильный запах хлорки, температуру, глубину. Нередко, судя по отзывам, бассейны испытывают проблемы с чистотой в раздевалках и горячей водой в душе — правда, в основном это касается старых советских бассейнов в спальных районах столицы.

Средняя цена разовых посещений бассейнов составляет 300–400 рублей, при покупке абонемента на месяц стоимость отдельного занятия снижается незначительно — на 20–50 рублей. Мы выяснили, в каких городских бассейнах можно плавать почти бесплатно, а какие считаются самыми дорогими и почему. В свой расчет мы не брали бассейны в фитнес-центрах, а также не рассматривали льготные предложения для детей, студентов и пенсионеров.

Самый дешевый абонемент на 1 месяц

(четыре посещения)

720 рублей

Бассейн в главном здании МГУ. Стоимость абонемента на оздоровительное плавание в этом бассейне составляет 720 рублей (180 рублей за занятие). Для студентов и сотрудников МГУ такие занятия стоят еще дешевле — 60 и 120 рублей соответственно. Бассейн открыт для всех желающих: «Паспорт, медицинская справочка и абонемент позволит вам пройти мимо наших замечательных охранников», — рассказали The Village по телефону бассейна. Оздоровительное плавание вольного посещения встроено в расписание студенческих групп и спортивных тренировок, поэтому поплавать на четырех дорожках 25-метрового бассейна можно только в первой половине дня (расписание лучше уточнять заранее).

Немногим дороже (200 рублей за занятие) обойдется абонемент в бассейн МЭИ. Сеанс в нем длится полчаса, минимальная стоимость распространяется на дневное время (07:00–19:00) и выходные дни. Столько же стоит одно занятие при покупке месячного абонемента на свободное плавание в 25-метровом бассейне комплекса «Битца» с шестью дорожками и в бассейне «Бусиново».

При покупке абонемента на четыре посещения в большой бассейн спортивной школы «Жемчужина» и в бассейн «Марьино» занятие обойдется в 220 рублей.

Самый дорогой абонемент на 1 месяц

(четыре посещения)

3 600 рублей

Бассейн с морской водой «Коралл» в физкультурно-оздоровительном комплексе «Атлант». Этот бассейн один из немногих в Москве содержит воду, которая поступает из минеральных скважин и по своему химическому составу мало чем отличается от настоящей морской. Бассейн длиной 25 метров имеет глубину до 5 метров и прогревается до 28 градусов. Стоимость сеанса в абонементе на месяц — 900 рублей. Дни и часы таких сеансов фиксированы, свободное посещение обойдется дороже — 16 тысяч рублей в месяц.

Почти столько же (15 тысяч рублей) стоил абонемент на месяц «Спорт и отдых в любой день» в аквакомплекс «Лужники» летом 2016 года. По нему можно было посещать водные зоны и другие площадки каждый день и проводить там до трех часов. Правда, зимой бассейн закрыт, он возобновит работу только в мае.

Традиционно дорогими являются специализированные бассейны для беременных. Так, в центре раннего развития «Дельфиненок» стоимость посещения при покупке абонемента на пять занятий — 1 100 рублей.