Простые числаЧто потеряет Москва со сносом хрущевок
Сколько домов снесут и сколько людей пока работают в расположенных в них компаниях
В феврале этого года мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по сносу 8 тысяч пятиэтажек. Новая программа реновации затронет почти 2 миллиона жителей. Снос хрущевок признал целесообразным и президент России Владимир Путин. Предварительный список домов под снос должен появиться к 10 мая, но уже сейчас идут активные обсуждения того, какие кварталы и серии снос затронет в первую очередь.
По просьбе The Village сервис «2ГИС» составил карту всех московских пятиэтажек, которые практически исчезнут после реновации. Разбираемся, что потеряет город вместе с ними.
8 617 жилых пятиэтажек сейчас есть в Москве. Предполагается снести 8 тысяч из них.
30,3 % московских жилых домов приходится на пятиэтажки. Для сравнения: доля девятиэтажных домов — 16,5 %.
67 домов осталось снести по программе реновации, утвержденной в 1999 году.
Девятое место в России занимает Москва по количеству пятиэтажек. На первом находится Пермь, где такая застройка составляет более половины всех жилых зданий, на втором — Омск, а третье досталось Красноярску. Санкт-Петербург занял пятое место с показателем 33,3 %.
12 тысяч человек работают в пятиэтажках Москвы.
Также «2ГИС» выяснил, что в жилых пятиэтажках Москвы работают около 12 тысяч различных организаций. В компании составили топ-10 сфер услуг, которые представляют эти точки. Он выглядит так:
Топ-10 бизнесов в пятиэтажках Москвы
Платежные терминалы — 727
Парикмахерские — 657
Ногтевые студии — 626
Услуги косметолога — 456
Продовольственные магазины — 398
Аптеки — 379
Супермаркеты — 265
Ремонт обуви / кожгалантереи — 236
Магазины женской одежды — 207
Юридические услуги — 207
ОБЛОЖКА: Катя Закливенец
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