В феврале этого года мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по сносу 8 тысяч пятиэтажек. Новая программа реновации затронет почти 2 миллиона жителей. Снос хрущевок признал целесообразным и президент России Владимир Путин. Предварительный список домов под снос должен появиться к 10 мая, но уже сейчас идут активные обсуждения того, какие кварталы и серии снос затронет в первую очередь.

По просьбе The Village сервис «2ГИС» составил карту всех московских пятиэтажек, которые практически исчезнут после реновации. Разбираемся, что потеряет город вместе с ними.

8 617 жилых пятиэтажек сейчас есть в Москве. Предполагается снести 8 тысяч из них. 30,3 % московских жилых домов приходится на пятиэтажки. Для сравнения: доля девятиэтажных домов — 16,5 %. 67 домов осталось снести по программе реновации, утвержденной в 1999 году. Девятое место в России занимает Москва по количеству пятиэтажек. На первом находится Пермь, где такая застройка составляет более половины всех жилых зданий, на втором — Омск, а третье досталось Красноярску. Санкт-Петербург занял пятое место с показателем 33,3 %. 12 тысяч человек работают в пятиэтажках Москвы.

Также «2ГИС» выяснил, что в жилых пятиэтажках Москвы работают около 12 тысяч различных организаций. В компании составили топ-10 сфер услуг, которые представляют эти точки. Он выглядит так:

Топ-10 бизнесов в пятиэтажках Москвы Платежные терминалы — 727 Парикмахерские — 657 Ногтевые студии — 626 Услуги косметолога — 456 Продовольственные магазины — 398 Аптеки — 379 Супермаркеты — 265 Ремонт обуви / кожгалантереи — 236 Магазины женской одежды — 207 Юридические услуги — 207

ОБЛОЖКА: Катя Закливенец