Простые числаСколько стоит похоронить домашнее животное?
The Village рассчитал стоимость законного захоронения домашних любимцев и узнал, что грозит тем, кто хоронит их самостоятельно
Закон категорически запрещает самостоятельное захоронение домашних животных, приравнивая это к уничтожению биологических отходов. В Москве есть компании, которые готовы устроить похороны кошки и собаки более цивилизованным способом. The Village узнал, сколько стоят ритуальные услуги для собак и кошек, кто занимается таким бизнесом, а также что грозит владельцам за самовольное захоронение животного в одном из лесопарков города.
Стихийные захоронения
На весенней сессии Госдума рассмотрит двукратное увеличение штрафа за незаконное захоронение биологических отходов. Депутаты предлагают штрафовать на 10 тысяч рублей граждан, которые хоронят тела своих погибших домашних любимцев. Пока закон обсуждается, сумма штрафа составляет всего 4–5 тысяч рублей (для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических — от полумиллиона).
Кладбища домашних животных можно обнаружить почти в любом московском лесу. Хоронят не только собак и кошек, но и белок, кроликов, птиц и даже рыбок. Самое большое захоронение зверей находится на юго-востоке Москвы в заповедной зоне Томилинского лесопарка, еще одно — на северо-востоке столицы в 500 метрах от МКАД по Алтуфьевскому шоссе, другое — в Митинском лесопарке.
Люди не просто хоронят своих питомцев, но и устанавливают памятники, украшают могилки игрушками. Многие наверняка не подозревают, что нарушают закон и наносят урон окружающей среде. Крупные захоронения, такие как в Томилинском лесу, приводят к заражению почвы и распространению инфекционных заболеваний. Домашние животные, умирающие от болезней, становятся пищей для лис и других хищников, которые распространяют инфекцию дальше. Кладбища влияют и на состояние почвы. Тело животного практически полностью покрыто шерстью, которая при перегнивании вырабатывает токсичные вещества и вместе с трупным ядом попадает в грунтовые воды.
Незаконное захоронение животного — штраф от 4 тысяч рублей
Ветеринарные ритуальные центры
Помимо штрафов, депутаты предлагают снабдить каждый жилой район центрами кремирования для домашних животных, чтобы сделать услугу доступной. Впрочем, сейчас недостатка в них нет: в Москве работают десятки ветеринарных ритуальных центров. Цены на их услуги зависят от процедуры сожжения (общей или индивидуальной), а также от веса питомца.
Так, например, в «Зооветритуал» общая процедура обойдется от 1 до 7,5 тысячи рублей, индивидуальная — от 3,5 до 10 тысяч рублей. В «Ветритуале» за утилизацию трупа собаки просят от 4 тысячи рублей. На тысячу рублей дешевле услуга обойдется владельцам кошек, хомяков, птиц и шиншилл. Минимальная цена — за проведение общей кремации, она стоит полторы тысячи рублей.
«В этом году как никогда чувствуется спад платежеспособности населения. Сейчас даже владельцы таких дорогих пород, как чихуахуа или йоркширский терьер, не могут себе позволить индивидуальную кремацию», — пожаловался сотрудник одного из крематориев. Сама процедура может длиться до четырех часов в зависимости от вида животного и его размеров. Специалисты предупреждают, что дольше всего утилизируются собаки.
При индивидуальной кремации прах выдают в ритуальной урне. Понимая стремление к экономии, некоторые ритуальные службы начали предлагать выдачу праха и после общей кремации. Правда, в этом случае в урне будут находиться останки сразу нескольких тел. За дополнительную плату предлагают большой спектр дополнительных услуг: транспортировка трупов, вскрытие животного, доставка праха, фото или видеоотчет о проделанной работе, личное присутствие владельца питомца при сжигании, продажа урн и ритуальных боксов, а также гравировка на них кличек и дат жизни умерших.
Кремация в ветеринарном центре — от 1 500 рублей
Коммерческое кладбище
Законно похоронить животное можно, обратившись в «Центр комплексных ритуальных услуг для животных». Два гектара земли, охраняемых от вандалов и диких животных, находятся в районе Куркино на Машкинском шоссе, 15. Открылся звериный погост в 2007 году. «Наше кладбище — исключительно коммерческая история. Однако его появление было обусловлено экологической обстановкой: трупы животных можно было найти даже в песочницах. Мы решили применить европейскую практику кремации и последующего захоронения урн», — говорит генеральный директор центра Андрей Журавлев. Совместно с СЭС в компании провели исследование и выяснили, что в Москве и Московской области на тот момент было зарегистрировано 2 миллиона домашних животных, из них ежегодно умирают 10 %, или 200 тысяч питомцев. «На основании этого мы подготовили обоснование необходимости создания такого объекта в столице и обратились с инициативой в префектуру северо-западного округа Москвы. После этого администрация города выделила на арендной основе землю под кладбище. Договор заключен до 2027 года», — рассказывает Журавлев.
Сначала питомцев кремируют, чтобы минимизировать экологический вред. Сотрудники кладбища рассказывают, что их крематории рассчитаны на животных весом до 80–100 кг. «Однако к нам привозили медведей и лошадей. В этом случае мы можем предложить предварительное расчленение и только потом кремацию», — объясняет Андрей Журавлев.
Организаторы кладбища стремились к тому, чтобы ритуальные услуги для животных были доступны всем владельцам питомцев, поэтому наряду с дорогостоящей индивидуальной кремацией здесь проводят более бюджетную процедуру общего сожжения тел умерших и разрешают бесплатно развеивать прах в «Саду воспоминаний».
Для захоронения праха на кладбище предусмотрено три места — в стене колумбария, в обычной зоне и на «Аллее Героев». Правда, с 2017 года захоронение в землю приостановлено на неопределенный срок. Это связано с тем, что два учредителя кладбища вот уже несколько лет делят имущество. Ежедневно в центр поступает от пяти до десяти обращений. Сейчас погост, рассчитанный на 30 тысяч мест, занят на 10 %, и пока произвести захоронение можно только в колумбарной стене. Она представляет собой ниши, куда помещаются урны с прахом и устанавливаются памятные таблички с кличками и датами жизни умерших. В течение полугода прах можно хранить бесплатно, а дальше придется отдавать 4–4,5 тысячи рублей в год. При неуплате очередного взноса урна отправляется на утилизацию.
Доставить умершего питомца на кладбище можно самим или воспользоваться круглосуточной услугой перевозки. Кроме того, в центре ритуальных услуг можно выбрать урны для праха и памятные таблички. Их стоимость зависит от размеров и материалов. Самый скромный сосуд из майолики обойдется в 300 рублей, за 10 тысяч можно выбрать позолоченную металлическую урну с орнаментом в форме дубовых веток. Цены на таблички стартуют с отметки в 3 тысяч рублей. За эту сумму можно выбрать стеклянное или металлическое изделие, куда мастера центра нанесут фотографию и текст. Дороже обойдутся таблички из керамогранита: они стоят 11,6 тысячи рублей.
Кремация и захоронение урны на коммерческом кладбище — от 3,5 тысячи рублей
Итог
На захоронение домашнего питомца можно потратить от 1 500 до нескольких десятков тысяч рублей. Правда, многие предпочитают незаконные бесплатные захоронения, которые опасны для окружающей среды и грозят владельцам штрафом.
Вариант 1
Незаконное захоронение — бесплатно
Вариант 2
Владельцы умершей кошки обращаются в ритуальный ветеринарный центр, проводят вскрытие, индивидуальную кремацию и получают урну с прахом.
Индивидуальная кремация — от 1,5 до 10 тысяч рублей
Вскрытие животного — от 3,7 тысячи рублей
Фото- или видеоотчет о кремации — от 0 до 500 рублей
Транспортировка тела животного — от 1 тысячи рублей
Урны и боксы для захоронения — до 10,6 тысячи рублей
Гравировка на урне — от 1,5 тысячи рублей
Итого: около 10 200 рублей
Вариант 3
Владельцы умершей собаки решили кремировать ее и похоронить урну с прахом на коммерческом кладбище.
Индивидуальная кремация — от 3,5 до 8 тысяч рублей в зависимости от веса животного.
Выезд за телом — от 1,5 до 2,5 тысячи рублей в пределах МКАД
Захоронение в колумбарной ячейке — 4–4,5 тысячи рублей в год
Виртуальный мемориал на сайте центра — бесплатно
Урны для праха — от 300 до 10 тысяч рублей
Памятные таблички — от 3 до 11,6 тысячи рублей
Итого: около 20 тысяч рублей
Текст: Анна Клабукова
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