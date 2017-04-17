Коммерческое кладбище

Законно похоронить животное можно, обратившись в «Центр комплексных ритуальных услуг для животных». Два гектара земли, охраняемых от вандалов и диких животных, находятся в районе Куркино на Машкинском шоссе, 15. Открылся звериный погост в 2007 году. «Наше кладбище — исключительно коммерческая история. Однако его появление было обусловлено экологической обстановкой: трупы животных можно было найти даже в песочницах. Мы решили применить европейскую практику кремации и последующего захоронения урн», — говорит генеральный директор центра Андрей Журавлев. Совместно с СЭС в компании провели исследование и выяснили, что в Москве и Московской области на тот момент было зарегистрировано 2 миллиона домашних животных, из них ежегодно умирают 10 %, или 200 тысяч питомцев. «На основании этого мы подготовили обоснование необходимости создания такого объекта в столице и обратились с инициативой в префектуру северо-западного округа Москвы. После этого администрация города выделила на арендной основе землю под кладбище. Договор заключен до 2027 года», — рассказывает Журавлев.

Сначала питомцев кремируют, чтобы минимизировать экологический вред. Сотрудники кладбища рассказывают, что их крематории рассчитаны на животных весом до 80–100 кг. «Однако к нам привозили медведей и лошадей. В этом случае мы можем предложить предварительное расчленение и только потом кремацию», — объясняет Андрей Журавлев.

Организаторы кладбища стремились к тому, чтобы ритуальные услуги для животных были доступны всем владельцам питомцев, поэтому наряду с дорогостоящей индивидуальной кремацией здесь проводят более бюджетную процедуру общего сожжения тел умерших и разрешают бесплатно развеивать прах в «Саду воспоминаний».

Для захоронения праха на кладбище предусмотрено три места — в стене колумбария, в обычной зоне и на «Аллее Героев». Правда, с 2017 года захоронение в землю приостановлено на неопределенный срок. Это связано с тем, что два учредителя кладбища вот уже несколько лет делят имущество. Ежедневно в центр поступает от пяти до десяти обращений. Сейчас погост, рассчитанный на 30 тысяч мест, занят на 10 %, и пока произвести захоронение можно только в колумбарной стене. Она представляет собой ниши, куда помещаются урны с прахом и устанавливаются памятные таблички с кличками и датами жизни умерших. В течение полугода прах можно хранить бесплатно, а дальше придется отдавать 4–4,5 тысячи рублей в год. При неуплате очередного взноса урна отправляется на утилизацию.

Доставить умершего питомца на кладбище можно самим или воспользоваться круглосуточной услугой перевозки. Кроме того, в центре ритуальных услуг можно выбрать урны для праха и памятные таблички. Их стоимость зависит от размеров и материалов. Самый скромный сосуд из майолики обойдется в 300 рублей, за 10 тысяч можно выбрать позолоченную металлическую урну с орнаментом в форме дубовых веток. Цены на таблички стартуют с отметки в 3 тысяч рублей. За эту сумму можно выбрать стеклянное или металлическое изделие, куда мастера центра нанесут фотографию и текст. Дороже обойдутся таблички из керамогранита: они стоят 11,6 тысячи рублей.

Кремация и захоронение урны на коммерческом кладбище — от 3,5 тысячи рублей