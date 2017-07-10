Простые числаВид сверху: Как менялась Новая Москва
The Village посмотрел, как на присоединенных территориях строились метро, дороги и большие жилые комплексы
Проект по переезду федеральных чиновников на присоединенные территории провалился еще в 2012 году. Мы решили проследить, что нового вместо Госдумы и международного финансового центра появилось в Новой Москве за пять лет.
Жилье
Всего за пять лет в Новой Москве было построено 11 миллионов квадратных метров недвижимости, пик ввода новостроек пришелся на 2015 год.
микрорайон «Новые Ватутинки» в Троицком округе
Развитие двух округов — Троицкого и Новомосковского — происходит неравномерно. Предложений ближе к Москве значительно больше.
С присоединением новых территорий показатель обеспеченности жильем на одного москвича увеличился: теперь он составляет 24 квадратных метра против 18 «квадратов» пять лет назад.
По данным «РБК», среди покупателей новостроек в ТиНАО присутствуют в первую очередь семейные покупатели с детьми (около 30 %), жители ЮЗАО (26 %) и подмосковных городов (19 %).
Метро
За пять лет на присоединенных территориях появились две станции метро — «Румянцево» и «Саларьево». Власти Москвы обещают, что к 2035 году их будет 29. В Новую Москву протянут Сокольническую и Калининско-Солнцевскую ветки, а также построят новую хорду.
Дороги
По генеральному плану развития новых территорий до 2035 года здесь могут построить 1 157 километров дорог со 107 развязками. Реконструкция Калужского шоссе длится почти три года. Другой крупный проект — магистраль Солнцево — Бутово — Видное, которая станет дублером МКАД в Новой Москве.
реконструкция Калужского шоссе
В подготовке материала принимал участие Кирилл Руков
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