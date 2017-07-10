Метро

За пять лет на присоединенных территориях появились две станции метро — «Румянцево» и «Саларьево». Власти Москвы обещают, что к 2035 году их будет 29. В Новую Москву протянут Сокольническую и Калининско-Солнцевскую ветки, а также построят новую хорду.

метро «Саларьево»