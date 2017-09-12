Простые числаКак айфоны влияют на расходы россиян
Много ли смартфонов от Apple берут в кредит и что покупают с их помощью
Сегодня вечером Apple представит новые модели iPhone 8 и iPhone X. Последняя юбилейная версия самого знаменитого смартфона в мире станет и самой дорогой: ее цена будет начинаться от 999 долларов, в России ее будут продавать примерно за 90 тысяч рублей.
Появление iPhone повлияло на расходы россиян: они не только активно покупают эти гаджеты, в том числе и в кредит, но также пользуются платными приложениями и сервисами, доступными через смартфоны. The Village собрал статистику о том, как продукция Apple заставляет россиян покупать.
137 тысяч рублей
средняя цена на Avito пока не вышедшего iPhone 8 (по подсчетам «РБК»), продавцы обещают доставить его из-за границы сразу после старта продаж
На 10 %
снизились цены на iPhone 7 и 7 Plus перед выходом новой модели, теперь российские ретейлеры просят за них 45–55 тысяч рублей
63 миллиарда рублей
потратили россияне на покупку разных моделей iPhone в первом полугодии 2017 года. Этот период стал самым успешным по продажам за последние три года, говорится аналитическом отчете «М.Видео»
Около 10 тысяч
IPHONE В МЕСЯЦ россияне обменивают на новые с доплатой — это 2,5 % от всех продаж смартфонов Apple. Система trade-in для них начала действовать в России только в этом году
44 %
смартфонов iPhone покупают в кредит, свидетельствуют данные о продажах в сети «МТС»
iPhone 7
был самым популярным смартфоном Apple этого лета среди покупателей «Яндекс.Маркета», за ним шел более доступный по цене iPhone SE
В три раза больше
покупок с помощью смартфона, по данным ассоциации АКИТ, совершают владельцы iPhone по сравнению с владельцами гаджетов на Android
На 20 %
выше средний чек при покупке с помощью смартфонов на iOS по сравнению с Android. Владельцы iPhone чаще покупают платья, босоножки, шлепанцы, футболки и рубашки поло
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