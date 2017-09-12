Сегодня вечером Apple представит новые модели iPhone 8 и iPhone X. Последняя юбилейная версия самого знаменитого смартфона в мире станет и самой дорогой: ее цена будет начинаться от 999 долларов, в России ее будут продавать примерно за 90 тысяч рублей.

Появление iPhone повлияло на расходы россиян: они не только активно покупают эти гаджеты, в том числе и в кредит, но также пользуются платными приложениями и сервисами, доступными через смартфоны. The Village собрал статистику о том, как продукция Apple заставляет россиян покупать.

137 тысяч рублей средняя цена на Avito пока не вышедшего iPhone 8 (по подсчетам «РБК»), продавцы обещают доставить его из-за границы сразу после старта продаж На 10 % снизились цены на iPhone 7 и 7 Plus перед выходом новой модели, теперь российские ретейлеры просят за них 45–55 тысяч рублей 63 миллиарда рублей потратили россияне на покупку разных моделей iPhone в первом полугодии 2017 года. Этот период стал самым успешным по продажам за последние три года, говорится аналитическом отчете «М.Видео» Около 10 тысяч IPHONE В МЕСЯЦ россияне обменивают на новые с доплатой — это 2,5 % от всех продаж смартфонов Apple. Система trade-in для них начала действовать в России только в этом году 44 % смартфонов iPhone покупают в кредит, свидетельствуют данные о продажах в сети «МТС» iPhone 7 был самым популярным смартфоном Apple этого лета среди покупателей «Яндекс.Маркета», за ним шел более доступный по цене iPhone SE В три раза больше покупок с помощью смартфона, по данным ассоциации АКИТ, совершают владельцы iPhone по сравнению с владельцами гаджетов на Android На 20 % выше средний чек при покупке с помощью смартфонов на iOS по сравнению с Android. Владельцы iPhone чаще покупают платья, босоножки, шлепанцы, футболки и рубашки поло

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