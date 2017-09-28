Простые числаСколько на самом деле стоит белая футболка
Что входит в 200-процентную наценку и в чем разница между двумя футболками за 100 и 10 тысяч рублей
The Village продолжает разбираться, какова настоящая себестоимость привычных вещей. В этом выпуске мы решили узнать, во сколько производителям обходятся простые белые футболки. В рознице цены на них отличаются в десятки раз: так, хлопковая белая футболка Gosha Rubchinskiy стоит 5 400 рублей, а цена однотонной футболки из ивановского текстиля — всего 182 рубля. Мы решили спросить у представителей разных брендов, сколько составляет наценка и от чего это зависит.
Стоимость материала
70–300 рублей
Стоимость работы
100–400 рублей
Наценка
20–200 %
(логистика, упаковка, другие операционные расходы, а также прибыль)
Ольга Володина
руководитель отдела баинга TrendsBrands.ru
Сейчас мы практически не работаем с трикотажным ассортиментом, но у нас был опыт выпуска небольшой капсулы базовых футболок, когда мы только запустили бренд Trends Brands Base. Мы выбрали московскую фабрику, специализирующуюся на производстве футболок и трикотажа. Партия была небольшая, поэтому себестоимость продукта получилась высокой за счет высокой стоимости работы по отшиву. Чтобы расчетная цена не была заоблачной для такого базового предмета, как футболка, нам пришлось снижать наш коэффициент наценки и продавать товар на невыгодных условиях.
Цена футболки состоит из стоимости материала, стоимости работы и наценки (куда заложена логистика, зарплата сотрудников, аренда и другое). Переменный показатель в затратной части — стоимость материала: в зависимости от качества хлопка, его плотности (граммаж) и состава она варьируется от 1,9 до четырех долларов за метр. Цена работы по пошиву — в среднем 350–390 рублей. Остальное — наценка бренда.
Зонг Ву
сооснователь марки Cocos Moscow
У нас в ассортименте несколько моделей футболок, в рознице они стоят 1 199–1 299 рублей. Себестоимость футболки может варьироваться в зависимости от качества ткани и тиража. На стоимость работы также влияет ряд факторов. Себестоимость нашей качественной футболки бойфренд — 300 рублей. К этому прибавляется порядка 100 рублей за работу (у нас есть собственное производство в России). И еще 100 рублей за логистику. Львиная доля наценки — аренда, зарплата сотрудникам, маркетинг. И еще не надо забывать про налоги. Наконец, мы закладываем свою небольшую прибыль.
Станислава Нажмитдинова
представитель марки WandBStore
Стандартная наценка производителя зависит от страны производства, партии и сырья. В среднем футболка, произведенная в Китае в количестве 10 тысяч единиц, имеет себестоимость в один доллар, в России — от 100 до 200 рублей. Наценка производителя для формирования оптовых цен составляет от 80 до 200 %, а ретейлер, в свою очередь, в среднем делает наценку от 100 до 150 %. Не стоит забывать, что в эту наценку входят все расходы ретейлера и производителя, и зачастую чистая прибыль таких компаний составляет не более 5 % от цены изделия.
Мария Одинокова
директор швейной фабрики Kunjut Textile & Design
Себестоимость производства белой футболки может гулять от 100 до 230 рублей. Зависит это, во-первых, от уровня производства: его оборотов, мастерства швей, качества оборудования. Во-вторых, от стоимости сырья и сложности самого пошива. Окантовка горловины, распошив по окату рукава и плечам увеличивают количество операций и, соответственно, стоимость изделия. Если есть задача снизить себестоимость, то эти операции могут исключаться. В рыночной цепочке наценка на стоимость распределяется, как правило, следующим образом: 20–30 % добавляет производитель, 30–40 % — дистрибьютор, 30–200 % — конечный продавец. Мы обычно работаем сразу с продавцом, который продает не белые, а принтованные футболки. В этом случае конечную стоимость определяет ценность принта.
Николай Богданович
сооснователь проекта Monochrome
Именно в случае с нашими футболками их себестоимость настолько велика, что классический бизнес вовсе не стал бы ими заниматься. Розничная стоимость нашей белой футболки составляет 2 100 рублей, из них около 50 % — это себестоимость. Мы закладываем в эту цифру следующие затраты: ткань и комплектующие, зарплату швейного цеха, нанесение принта, упаковку, логистику, зарплаты менеджеров по продажам и частично персонала бэк-офиса. Бюджет на пиар, курьерские доставки (которые оплачиваются клиентом, но все же частично субсидируются за наш счет) и другие текущие и операционные расходы мы в себестоимость наших изделий не закладываем. Цифра может показаться безумной, но мы фанатики своего дела. Популяризация бренда для нас сейчас важнее высоких финансовых показателей эффективности.
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