Сейчас мы практически не работаем с трикотажным ассортиментом, но у нас был опыт выпуска небольшой капсулы базовых футболок, когда мы только запустили бренд Trends Brands Base. Мы выбрали московскую фабрику, специализирующуюся на производстве футболок и трикотажа. Партия была небольшая, поэтому себестоимость продукта получилась высокой за счет высокой стоимости работы по отшиву. Чтобы расчетная цена не была заоблачной для такого базового предмета, как футболка, нам пришлось снижать наш коэффициент наценки и продавать товар на невыгодных условиях.

Цена футболки состоит из стоимости материала, стоимости работы и наценки (куда заложена логистика, зарплата сотрудников, аренда и другое). Переменный показатель в затратной части — стоимость материала: в зависимости от качества хлопка, его плотности (граммаж) и состава она варьируется от 1,9 до четырех долларов за метр. Цена работы по пошиву — в среднем 350–390 рублей. Остальное — наценка бренда.