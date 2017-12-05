В эти выходные сервис Airbnb массово отменил бронирования по купону на 200 долларов. До этого портал Vandrouki, где публикуют акции авиакомпаний и горящие туры, разместил промокод, который давал возможность забронировать жилье по всему миру. По информации Vandrouki, они получили его от сотрудника банка «Тинькофф». Уже на следующий день заказы аннулировали.

The Village решил узнать, на какие апартаменты в Москве хватило бы и 200 долларов, а за какие пришлось бы платить в несколько раз больше. Мы искали предложения на ночь с 6 по 7 декабря на сайтах Booking.com, Airbnb.ru и Cian.ru. Рассказываем, сколько стоят самые дорогие и самые дешевые варианты.

Самые дорогие апартаменты

200 000 рублей

Пентхаус в ЖК «Квартал на Ленинском», агентство Hermes, источник — cian.ru Пентхаус в ЖК «Квартал на Ленинском», агентство Hermes, источник — cian.ru Пентхаус в ЖК «Квартал на Ленинском», агентство Hermes, источник — cian.ru Пентхаус в ЖК «Квартал на Ленинском», агентство Hermes, источник — cian.ru Пентхаус в ЖК «Квартал на Ленинском», агентство Hermes, источник — cian.ru Пентхаус в ЖК «Квартал на Ленинском», агентство Hermes, источник — cian.ru Пентхаус в ЖК «Квартал на Ленинском», агентство Hermes, источник — cian.ru Пентхаус в ЖК «Квартал на Ленинском», агентство Hermes, источник — cian.ru Пентхаус в ЖК «Квартал на Ленинском», агентство Hermes, источник — cian.ru

Столько стоит четырехуровневый пентхаус в ЖК «Квартал на Ленинском». В пентхаусе есть большой зал, кабинет, спальня, три террасы с видами на Москву, а между этажами можно перемещаться на лифте. Есть также бассейн и тренажерный зал. Площадь пентхауса — 600 квадратных метров. Судя по описанию варианта, здесь регулярно проводятся мероприятия, за отдельную плату можно заказать фуршет.

Аналогичные, но более доступные (100–150 тысяч рублей) предложения есть в том же ЖК и в высотках на Мосфильмовской улице. Но районом с самыми дорогими апартаментами можно признать «Москва-Сити». Здесь апартаменты на верхних этажах небоскребов стоят от 20 до 50 тысяч за ночь, на разных сервисах удалось найти десятки таких предложений.

Самые дешевые апартаменты

1 500 рублей

Квартира в Черемушках, частный владелец, источник — cian.ru Квартира в Черемушках, частный владелец, источник — cian.ru

В границах Москвы стоимость суточной аренды апартаментов начинается с 1,5 тысячи рублей. Можно даже выбрать удобный район: например, предложения встречаются Гольянове, Черемушках и Теплом Стане. В некоторых случаях гостей попросят оставить залог, равный стоимости аренды.

Радуясь значительной экономии, придется закрыть глаза на некоторые неудобства: например, в однушке в Выхине туалета нет, удобства располагаются на улице, а апартаменты Three Bedroom Apartment на проспекте Мира придется делить с соседями.

Отчаявшимся найти недорогую квартиру в Москве Airbnb предлагает ближнее Подмосковье. Если вы готовы ехать до метро полчаса, то за 1 060 рублей можете снять однокомнатную квартиру в Королеве. Апартаменты подходят для одного или двух человек, разрешается заселяться с домашними животными. В квартире одна спальня и кухня без плиты (зато есть мультиварка).

Самые дорогие апартаменты дороже самых дешевых в 133 раза.

Фотографии: Cian