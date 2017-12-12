Вчера Deloitte выпустил ежегодное исследование о потребительском поведении россиян в канун новогодних праздников. The Village приводит самые любопытные цифры о новогоднем настроении из этого и других отчетов.

17 600 рублей средний по стране бюджет на праздник, за год он увеличился на 600 рублей. 44 % расходов придется на новогодние подарки, 45 % — на еду и напитки, 11 % — на развлечения. 33 % покупок россияне планируют совершить до 15 декабря, в последнюю неделю года они собираются потратить 26 % праздничного бюджета. 60 % россиян расплачиваются за новогодние покупки картой; в отличие от Европы, карты в основном дебетовые. 69 % россиян хотят получить в подарок деньги. Среди женщин доля еще выше — 73 %. Среди подарков мечты также есть путешествия (41 %) и смартфоны (37 %). 45 % людей собираются подарить близким конфеты, на втором месте по популярности — косметика (42 %), на третьем — желанные многими деньги (31 %). Таиланд, ОАЭ и Турция стали самыми популярными новогодними направлениями, по данным Ростуризма. 6 069 рублей 12 копеек стоит набор продуктов к новогоднему столу, по расчетам Росстата, за год он подорожал на 3,76 %. На 18,6 % за год подорожала красная икра, это самый значительный скачок цен среди продуктов из новогодней корзины. С 7 до 16 % за год выросло число людей, которые верят в улучшения в новом году.

Обложка: The Village