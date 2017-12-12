Вчера Deloitte выпустил ежегодное исследование о потребительском поведении россиян в канун новогодних праздников. The Village приводит самые любопытные цифры о новогоднем настроении из этого и других отчетов.

17 600 рублей

средний по стране бюджет на праздник, за год он увеличился на 600 рублей.

44 %

расходов придется на новогодние подарки, 45 % — на еду и напитки, 11 % — на развлечения.

33 %

покупок россияне планируют совершить до 15 декабря, в последнюю неделю года они собираются потратить 26 % праздничного бюджета.

60 %

россиян расплачиваются за новогодние покупки картой; в отличие от Европы, карты в основном дебетовые.

69 %

россиян хотят получить в подарок деньги. Среди женщин доля еще выше — 73 %. Среди подарков мечты также есть путешествия (41 %) и смартфоны (37 %).

45 %

людей собираются подарить близким конфеты, на втором месте по популярности — косметика (42 %), на третьем — желанные многими деньги (31 %).

Таиланд, ОАЭ и Турция

стали самыми популярными новогодними направлениями, по данным Ростуризма.

6 069 рублей 12 копеек

стоит набор продуктов к новогоднему столу, по расчетам Росстата, за год он подорожал на 3,76 %.

На 18,6 %

за год подорожала красная икра, это самый значительный скачок цен среди продуктов из новогодней корзины.

С 7 до 16 %

за год выросло число людей, которые верят в улучшения в новом году.

Обложка: The Village