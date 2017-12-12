Простые числаСколько россияне потратят на Новый год
Расходы на праздник, надежды на будущее, ожидание подарков и реальность
Вчера Deloitte выпустил ежегодное исследование о потребительском поведении россиян в канун новогодних праздников. The Village приводит самые любопытные цифры о новогоднем настроении из этого и других отчетов.
17 600 рублей
средний по стране бюджет на праздник, за год он увеличился на 600 рублей.
44 %
расходов придется на новогодние подарки, 45 % — на еду и напитки, 11 % — на развлечения.
33 %
покупок россияне планируют совершить до 15 декабря, в последнюю неделю года они собираются потратить 26 % праздничного бюджета.
60 %
россиян расплачиваются за новогодние покупки картой; в отличие от Европы, карты в основном дебетовые.
69 %
россиян хотят получить в подарок деньги. Среди женщин доля еще выше — 73 %. Среди подарков мечты также есть путешествия (41 %) и смартфоны (37 %).
45 %
людей собираются подарить близким конфеты, на втором месте по популярности — косметика (42 %), на третьем — желанные многими деньги (31 %).
Таиланд, ОАЭ и Турция
стали самыми популярными новогодними направлениями, по данным Ростуризма.
6 069 рублей 12 копеек
стоит набор продуктов к новогоднему столу, по расчетам Росстата, за год он подорожал на 3,76 %.
На 18,6 %
за год подорожала красная икра, это самый значительный скачок цен среди продуктов из новогодней корзины.
С 7 до 16 %
за год выросло число людей, которые верят в улучшения в новом году.
Обложка: The Village
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