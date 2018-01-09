В праздничные дни центр Москвы был перекрыт, на главных улицах проходили ярмарки, работала новогодняя иллюминация — все это привлекало любителей городских прогулок. По просьбе The Village оператор Tele2 проанализировал интернет-трафик на городских улицах с 31 декабря по 8 января и выяснил, где гуляло больше всего людей.

Самая большая нагрузка на сети наблюдалась на ярмарке у «Охотного Ряда», на Красной площади и на ВДНХ: трафик в этих местах вырос в десять, шесть и пять раз соответственно.

На Тверской улице в праздники было в 3,4 раза больше людей, чем обычно.

Пятое место по популярности у москвичей занял новый парк «Зарядье».

По кварталу внутри Моховой, Большой Никитской улиц и Большого Кисловского переулка гуляло почти в три раза больше людей.

Арбат и парк Горького стали менее популярны, чем в прошлом году.

Самыми загруженными станциями метро были «Пушкинская», «Охотный Ряд», «ВДНХ», «Кузнецкий Мост» и «Площадь Революции».

Как добраться до Красной площади, «Зарядья» и «Москва-Сити» — такие вопросы задавали сотрудникам стоек информации в метро чаще всего.

1,4 миллиона пассажиров перевезли поезда МЦК, пик поездок пришелся на 4 января.