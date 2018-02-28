В этом году по случаю 8 Марта россиян ждут длинные выходные с 8 по 11 число (в пятницу, 9 марта, все отдыхают из-за того, что на этот день перенесли выходной с нерабочей субботы, 6 января). За четыре праздничных дня можно посмотреть небольшой европейский город, вырваться на море или посетить один из российских городов. The Village узнал, куда в основном поедут москвичи на праздники и в какие города еще можно купить дешевые билеты.

Куда полетят москвичи

По данным метапоисковика Momondo, 83 % горожан собираются поехать за границу. Вот самые популярные города:

Куда еще можно улететь меньше чем за 10 тысяч рублей

По просьбе The Village сервис бронирования OneTwoTrip выбрал города, куда можно слетать на праздники из Москвы и обратно меньше чем за 10 тысяч рублей.

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