Выбрать президента России могли и россияне, находящиеся за границей. Для этого достаточно было прийти на избирательный участок с паспортом. Несмотря на плохую погоду в Милане и Берлине, возле посольств стояли очереди. На Пхукете желающих волеизъявления оказалось так много, что не хватило бюллетеней.

Всего за границей проголосовали около 300 тысяч человек, и, по предварительным данным, Путина выбрали 85 % из них, на втором месте с 5 % голосов идет Грудинин, на третьем — Собчак с 3 %. Но не во всех странах настолько горячо поддерживают нынешнего президента. Если в Молдавии или Абхазии за него проголосовало около 90 % избирателей, а на избирательном участке в воинской части города Душанбе — все 99 %, то кое-где в Западной Европе он не набрал и 50 %. Данных из США и Канады пока нет. The Village изучил, как проголосовали россияне в разных городах мира.