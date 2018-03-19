Простые числаЗа кого проголосовали россияне, живущие за границей
В каком городе Ксения Собчак набрала 27 % и где у Путина больше 90 %
Выбрать президента России могли и россияне, находящиеся за границей. Для этого достаточно было прийти на избирательный участок с паспортом. Несмотря на плохую погоду в Милане и Берлине, возле посольств стояли очереди. На Пхукете желающих волеизъявления оказалось так много, что не хватило бюллетеней.
Всего за границей проголосовали около 300 тысяч человек, и, по предварительным данным, Путина выбрали 85 % из них, на втором месте с 5 % голосов идет Грудинин, на третьем — Собчак с 3 %. Но не во всех странах настолько горячо поддерживают нынешнего президента. Если в Молдавии или Абхазии за него проголосовало около 90 % избирателей, а на избирательном участке в воинской части города Душанбе — все 99 %, то кое-где в Западной Европе он не набрал и 50 %. Данных из США и Канады пока нет. The Village изучил, как проголосовали россияне в разных городах мира.
Амстердам
Число проголосовавших — 1 093
Тройка лидеров:
Путин — 49,12 %
Собчак — 27 %
Грудинин — 8,2 %
Копенгаген
Число проголосовавших — 931
Тройка лидеров:
Путин — 62,3 %
Собчак — 14,72 %
Грудинин — 10,96 %
Тель-Авив
Число проголосовавших — 2 069
Тройка лидеров:
Путин — 68,76 %
Собчак — 16,34 %
Грудинин — 5,46 %
Гоа
Число проголосовавших — 1 048
Тройка лидеров:
Путин — 66,76 %
Грудинин — 13,28 %
Собчак — 10,12 %
Барселона
Число проголосовавших — 2 227
Тройка лидеров:
Путин — 67,37 %
Собчак — 12,63 %
Грудинин — 10,47 %
Милан
Число проголосовавших — 2 814
Тройка лидеров:
Путин — 77,58 %
Собчак — 9,17 %
Грудинин — 6,22 %
Гонконг
Число проголосовавших — 411
Тройка лидеров:
Путин — 54,74 %
Собчак — 19,46 %
Грудинин — 10,95 %
Дубай
Число проголосовавших — 3 031
Тройка лидеров:
Путин — 77,37 %
Грудинин — 10,19 %
Собчак — 6,07 %
Пхукет
Число проголосовавших — 3 033
Тройка лидеров:
Путин — 74,61 %
Грудинин — 13,48 %
Собчак — 4,88 %
Лондон
Число проголосовавших — 3 721
Тройка лидеров:
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