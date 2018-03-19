Выбрать президента России могли и россияне, находящиеся за границей. Для этого достаточно было прийти на избирательный участок с паспортом. Несмотря на плохую погоду в Милане и Берлине, возле посольств стояли очереди. На Пхукете желающих волеизъявления оказалось так много, что не хватило бюллетеней.

Всего за границей проголосовали около 300 тысяч человек, и, по предварительным данным, Путина выбрали 85 % из них, на втором месте с 5 % голосов идет Грудинин, на третьем — Собчак с 3 %. Но не во всех странах настолько горячо поддерживают нынешнего президента. Если в Молдавии или Абхазии за него проголосовало около 90 % избирателей, а на избирательном участке в воинской части города Душанбе — все 99 %, то кое-где в Западной Европе он не набрал и 50 %. Данных из США и Канады пока нет. The Village изучил, как проголосовали россияне в разных городах мира.

Амстердам

Число проголосовавших — 1 093

Тройка лидеров:

Путин — 49,12 %

Собчак — 27 %

Грудинин — 8,2 %

Копенгаген

Число проголосовавших — 931

Тройка лидеров:

Путин — 62,3 %

Собчак — 14,72 %

Грудинин — 10,96 %

Тель-Авив

Число проголосовавших — 2 069

Тройка лидеров:

Путин — 68,76 %

Собчак — 16,34 %

Грудинин — 5,46 %

Гоа

Число проголосовавших — 1 048

Тройка лидеров:

Путин — 66,76 %

Грудинин — 13,28 %

Собчак — 10,12 %

Барселона

Число проголосовавших — 2 227

Тройка лидеров:

Путин — 67,37 %

Собчак — 12,63 %

Грудинин — 10,47 %

Милан

Число проголосовавших — 2 814

Тройка лидеров:

Путин — 77,58 %

Собчак — 9,17 %

Грудинин — 6,22 %

Гонконг

Число проголосовавших — 411

Тройка лидеров:

Путин — 54,74 %

Собчак — 19,46 %

Грудинин — 10,95 %

Дубай

Число проголосовавших — 3 031

Тройка лидеров:

Путин — 77,37 %

Грудинин — 10,19 %

Собчак — 6,07 %

Пхукет

Число проголосовавших — 3 033

Тройка лидеров:

Путин — 74,61 %

Грудинин — 13,48 %

Собчак — 4,88 %

Лондон

Число проголосовавших — 3 721

Тройка лидеров:

Путин — 51,79 %

Собчак — 23,42 %

Грудинин — 8,88 %