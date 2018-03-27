В первые дни после трагических событий о них много говорят в СМИ, соцсетях и интернете. Так происходит и сейчас, после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Но потом общественный интерес переключается на другие события. The Village решил разобраться, как быстро это происходит.

Мы выбрали несколько крупных чрезвычайных ситуаций и терактов в России и за рубежом и с помощью сервиса Google Trends посмотрели, как долго эти темы интересуют жителей конкретных стран. Судя по графикам, пик интереса приходится на первые три дня после события, быстрота спада зависит от масштаба трагедии. Эта тенденция наблюдается как в России, так и в других странах. При этом новостей о российском событии обычно бывает меньше.

Теракты

Стрельба на концерте в Лас-Вегасе

Когда: 1 октября 2017 года

Жертвы: 58 погибших, национальный траур

Около 2,5 миллиона новостей по запросу «Las Vegas shooting»

Динамика поисковых запросов

Теракт в Барселоне

Когда: 17 августа 2017 года

Жертвы: 13 погибших, национальный траур

Около 733 тысяч новостей по запросу «atentados Barcelona»

Динамика поисковых запросов

Взрыв в петербургском метро

Когда: 3 апреля 2017 года

Жертвы: 16 погибших, национальный траур не объявляли

Около 210 тысяч новостей по запросу «взрыв в метро Петербург»

Динамика поисковых запросов

Террористы в парижском театре «Батаклан»

Когда: 13 ноября 2015 года

Жертвы: 130 погибших, национальный траур

Около 77 тысяч новостей по запросу «Bataclan attentat»

Динамика поисковых запросов

Авиакатастрофы

Падение самолета Минобороны возле Сочи

Когда: 25 декабря 2016 года

Жертвы: 92 погибших, национальный траур

Около 16 тысяч новостей по запросу «катастрофа Ту-154 под Сочи»

Динамика поисковых запросов

Крушение самолета Germanwings в Альпах

Когда: 24 марта 2015 года

Жертвы: 150 погибших, национальный траур

Около 100 тысяч новостей по запросу «absturz Germanwings»

Динамика поисковых запросов

Пожары и аварии из-за неисправностей

Крушение поезда на юге Италии

Когда: 12 июля 2016 года

Жертвы: 23 погибших, национальный траур не объявляли

Около 25 тысяч новостей по запросу «incidente Andria Corato»

Динамика поисковых запросов

Пожар в казанском торговом центре «Адмирал»

Когда: 11 марта 2015 года

Жертвы: 17 погибших, национальный траур не объявляли

Около 17 тысяч новостей по запросу «пожар „Адмирал“ Казань»

Динамика поисковых запросов

Пожар в пермском клубе «Хромая лошадь»

Когда: 5 декабря 2009 года

Жертвы: 156 погибших, национальный траур

Около 31 тысячи новостей по запросу «„Хромая лошадь“ пожар»

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