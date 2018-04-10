Цены на авиабилеты в рублях еженедельно обновляются в ночь со вторника на среду. На их размер влияет курс валют, определяемый в соответствии с резолюцией Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). The Village подсчитал, как подорожают авиабилеты уже через несколько часов.

Как рассчитывается курс валют для авиабилетов

IATA (International Air Transport Association) объединяет большинство мировых авиакомпаний и занимается взаиморасчетами между участниками рынка. Эти расчеты происходят в евро и в конечном счете влияют на цену билетов. В соответствии с этими курсами работают и международные системы бронирования — GDS, Sabre и другие.

В случае с рублем за основу берут цену валют ЦБ по итогам торгов в понедельник, курс обновляется в ночь со вторника на среду и действует неделю. Так, до завершения дня 10 апреля евро в системе GDS стоит 71 рубль, а доллар — 57,5 рубля. С 11 апреля курс вырастет до 72 рублей за евро и 59 рублей за доллар.

При этом уже во вторник курсы валют пробили новые максимумы. ЦБ на 11 апреля установил курс евро в 76,9 рубля, доллара — в 62,4. Если валюты останутся на том же уровне, то курс IATA через неделю, вероятно, снова пересмотрят в сторону увеличения.

Как могут измениться цены

* Минимальная цена билета в рублях туда и обратно с 17 по 24 мая 2018 года.