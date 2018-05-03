Весной средняя ставка по ипотеке в России опустилась до минимума. По данным Банка России, она составила 9,64 %. Одновременно растет число выданных жилищных кредитов и общая сумма долгов россиян: за год она увеличилась на 19 % и теперь составляет 5,4 триллиона рублей.

Банк «ДельтаКредит» поделился с The Village своей статистикой по выданным ипотечным кредитам. Средняя сумма ипотеки в Москве — 3,7 миллиона рублей, в Петербурге — 2,2 миллиона, а в регионах она более чем вдвое ниже столичной — 1,6 миллиона. Ежемесячно московские заемщики отдают банку около 50 тысяч рублей, петербуржцы — 33 тысячи, жители провинции — 22 тысячи.

Чаще всего люди берут кредит на покупку однокомнатной или двухкомнатной квартиры площадью 20–40 квадратных метров, 63 % предпочитают занимать на вторичное жилье. «Однако в январе вырос запрос на первичное жилье. Это можно объяснить щедрыми скидками (в столице они доходили до 30 %) от застройщиков в декабре, часть сделок по которым завершилась в январе. Сыграли роль и грядущая реформа финансирования строительства. Покупатели, доверяющие сложившейся долевой схеме, опасаются, что жилье купить станет сложнее или оно подорожает», — рассказывает руководитель управления маркетинга банка Алексей Подвигин.

Какую ипотеку берут мужчины и женщины

Алексей Подвигин: Средний чек у заемщиков-мужчин выше на 8 %, что обусловлено разницей в доходах. А она, в свою очередь, обусловлена большей долей состоящих в браке заемщиков-мужчин, чем заемщиков-женщин, как следствие — более высокий совокупный доход. Также среди заемщиков-женщин больший процент находящихся в разводе (24,3 % у женщин против 7,1 % у мужчин).

Как семейное положение влияет на ипотеку

Алексей Подвигин: При распределении по семейному положению самый высокий средний чек — у заемщиков в гражданском браке 2,9 миллиона против 2,7 миллиона у заемщиков, зарегистрировавших свои отношения. Это может объясняться наличием детей у последних.

Как образование влияет на ипотеку

Алексей Подвигин: По уровню образования прослеживается прямая корреляция (выше образование — больше доход), однако это слишком широкая выборка: высшее образование во многих профессиях обязательно и может быть у заемщика с любым доходом.