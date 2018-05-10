Вчера россияне отметили последний праздник в мае, День Победы. Но некоторые продолжат отдыхать до конца недели — череду майских выходных удобно совместить с отпуском. The Village собрал статистику о том, сколько тратили на майские горожане и город.

40 % россиян

на майские оставались дома,  еще 35 % поехали на дачу, по данным опроса «Туту.ру».

2 020 рублей

стоит набор продуктов для шашлыков, по подсчетам Росстата за год он подешевел на 5,5 рубля.

На 36 % увеличился

спрос на авиабилеты внутри России в первые две недели мая по сравнению с прошлым годом.

На 11 %

выросло число россиян, решивших полететь за границу, сообщает сервис OneTwoTrip.

23 тысячи рублей

в среднем заплатили россияне за авиабилеты за рубеж, перелет внутри России стоил чуть больше 10 тысяч рублей.

630 рублей

стоила средняя поездка на автобусе в один из российских городов.

8 100 рублей

в среднем стоила ночь в зарубежной гостинице,  постояльцы российских отелей платили 4 600 рублей за ночь.

Всего 4,19 %

российских путешественников решили полететь в Москву  на 9 Мая — это самый низкий показатель с 2014 года, по данным «Туту.ру».

Почти 500 миллионов рублей

потратили власти на празднование 9 мая в Москве, подсчитала Русская служба BBC.

800 тысяч рублей

из них пошли на подарки столичным ветеранам — чай, растворимый кофе, конфеты и тонометры.