Вчера россияне отметили последний праздник в мае, День Победы. Но некоторые продолжат отдыхать до конца недели — череду майских выходных удобно совместить с отпуском. The Village собрал статистику о том, сколько тратили на майские горожане и город.

40 % россиян на майские оставались дома, еще 35 % поехали на дачу, по данным опроса «Туту.ру». 2 020 рублей стоит набор продуктов для шашлыков, по подсчетам Росстата за год он подешевел на 5,5 рубля.

На 36 % увеличился спрос на авиабилеты внутри России в первые две недели мая по сравнению с прошлым годом. На 11 % выросло число россиян, решивших полететь за границу, сообщает сервис OneTwoTrip.

23 тысячи рублей в среднем заплатили россияне за авиабилеты за рубеж, перелет внутри России стоил чуть больше 10 тысяч рублей. 630 рублей стоила средняя поездка на автобусе в один из российских городов.

8 100 рублей в среднем стоила ночь в зарубежной гостинице, постояльцы российских отелей платили 4 600 рублей за ночь. Всего 4,19 % российских путешественников решили полететь в Москву на 9 Мая — это самый низкий показатель с 2014 года, по данным «Туту.ру».