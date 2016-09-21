Наступившая в Москве осень заставляет задуматься о том, чтобы снова поехать в отпуск или хотя бы провести длинные выходные в приятном и более теплом месте. К тому же пора начинать бронировать билеты на осенние праздники: скоро цены станут выше. Рассказываем, куда стоит уезжать от промозглой московской погоды.

Россия

«Пока доступно довольно много вариантов на ноябрьские праздники, даже на самые горячие даты — 4 ноября туда и 6-го обратно», — говорит пиар-менеджер Skyscanner в России Дмитрий Хаванский. Например, есть билеты в обе стороны в Калининград за 4 781 рубль, в Сочи за 6 219 рублей, в Минеральные Воды за 6 251 рубль, в Казань за 6 808 рублей. Билет на поезд в Сочи на начало ноября стоит от 4 тысяч рублей, а в Казань — от 2 тысяч. Можно также воспользоваться сервисом BlaBlaCar, где цены на поездки в эти города начинаются от 2 тысяч рублей. Цены на размещение в хостелах начинаются от 500 рублей.

О том, что посмотреть в Казани, The Village подробно рассказывал. Также отличной идеей будет съездить в Сочи, из которого уже уехали любители пляжного отдыха и еще не приехали горнолыжники. В несезон на Красной Поляне и в «Горки Городе» очень много апартаментов по низким ценам. Еду можно готовить самому или обедать в столовых со средним чеком от 200 рублей за обед. Цены в ресторанах здесь московские. Осенний отдых скрасит велопрогулка, экскурсия по тисо-самшитовой роще, дендрарию и водопадам.

Ближнее зарубежье

Из зарубежных направлений самым бюджетным, по данным Skyscanner, станет путешествие в Минск за 5 503 рубля. Билет на поезд в Минск будет стоить от 3 400 рублей, с помощью сервиса BlaBlaCar туда можно уехать и за 1 300. Также относительно недорогие билеты можно найти в Кишинев (9 108 рублей), Вильнюс (9 тысяч за стыковочный и 10 тысяч за прямой рейсы) и Ереван (10 800 рублей). Примерно за тысячу рублей можно найти место в хостеле в любой столице бывшего СССР.

На развлечения в том же Ереване можно потратить примерно 25 тысяч драмов (3 400 рублей) — этой суммы должно хватить и на экскурсии, и на дегустацию коньяков. В Ереване есть два крупных коньячных завода — «Арарат» и «Ной». В армянской столице также можно погулять по Большому каскаду, Парку влюбленных, посетить старинные монастыри и попробовать разные блюда местной кухни. Средний счет в кафе составит 1 500–2 500 драмов (205–350 рублей). В дорогом по местным меркам ресторане счет на одного — примерно 4 800–12 тысяч драмов (670–1 650 рублей).

Европа

Билеты в Цюрих с пересадкой обойдутся в 12 тысяч рублей, прямой рейс в Таллин стоит 13 тысяч, столько же будет стоить билет в Берлин и Милан. Кстати, если немного сдвинуть даты поездки с самых популярных, можно заметно выиграть в цене билетов.

«Осень — идеальное время для того, чтобы отправиться в Европу и спокойно, без суеты погулять по городу и посетить музеи», — говорит руководитель по развитию продуктов сервиса для планирования путешествий Timescenery Валерий Беспалов. Толпы туристов уже не такие пугающие, а погода в большинстве стран замечательная: летняя жара спала, а до зимы еще далеко. Цены тоже снижаются вслед за температурой воздуха. Так, в начале и середине октября температура воздуха в Милане редко опускается ниже 20 градусов. Билет из Москвы до Бергамо и обратно авиакомпанией «Победа» обойдется в 13 500 рублей. Можно также лететь с пересадкой. Прямо в аэропорту можно взять в аренду Fiat 500 — от 2 700 рублей. С жильем в Милане можно уложиться в 1 500 рублей за ночь, если вы не против жить в хостеле. Либо выбрать скромный отель в центре — от 3 500 рублей за ночь. Итого: от 34 тысяч рублей на двоих с перелетом, проживанием и арендой автомобиля.

Можно также поехать в Лондон. Билет с пересадкой Air France — от 14 тысяч рублей. Жить можно в хостеле по цене от 840 рублей за ночь или скромном отеле в центре от 3 500 рублей.

Где россияне отдыхают осенью

Дмитрий Хаванский, пиар-менеджер Skyscanner в России: Недавно мы провели анализ бронирования билетов за прошедший год и обнаружили, что почти 40 % российских путешественников покупают билеты в последние две недели до поездки. Ноябрьские праздники и Новый год, конечно, не исключение.

По состоянию на середину сентября, первая десятка самых популярных среди россиян направлений на День народного единства выглядит так: Прага, Москва, Сочи, Тель-Авив, Санкт-Петербург, Рим, Бангкок, Барселона, Мюнхен и Париж. Если сравнивать текущие показатели с прошлым годом, картина заметно изменилась. В топ-10 тогда входили Бангкок, Тель-Авив, Прага, Пхукет, Рим, Париж, Москва, Стамбул, Барселона и Дубай. Российских городов в списке стало гораздо больше, а доля дальнемагистральных направлений заметно сократилась. Например, Бангкок опустился с первой на седьмую строчку, потеряв 46 %, а Пхукет покинул верхнюю десятку и занял 11-е место.

Из зарубежных городов заметно выросли Прага (38 %) и Мюнхен (83 %). Среди российских направлений максимальный рост показал Сочи — его популярность увеличилась на 92 %, а в рейтинге город поднялся на восемь строчек. Санкт-Петербург шагнул на семь ступеней и вырос на 69 %, а Москва с седьмого места переместилась на второе с ростом 59 %.

Но объективную картину по ноябрьским праздникам можно будет увидеть ближе к концу октября. В прошлом году самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Прага, Тель-Авив и Бангкок. А на зимние каникулы люди брали билеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Бангкок и Прагу.