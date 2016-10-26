Закон о банкротстве физических лиц действует больше года. За это время его успели пройти всего 17 тысяч человек, хотя под закон подпадают около 600 тысяч должников.

Начать процесс банкротства могут те, чей долг больше 500 тысяч рублей, а выплаты просрочены на три месяца. При этом заявление может подать как сам должник, так и его кредиторы. Если заявление принято, имущество должника арестовывают и назначают финансового управляющего, который контролирует весь процесс. В деле о банкротстве существует два исхода: реструктуризация платежей или покрытие долга за счет личного имущества. Банкроту могут запретить выезд за границу на пять лет, также три года он не сможет занимать управленческие позиции.

Почему закон не пользуется популярностью и удается ли должникам начать новую жизнь? Об этом The Village узнал у банкрота и его финансового управляющего.

Как можно обанкротиться

Олег Соболев, арбитражный управляющий

Документы

Для того чтобы суд возбудил дело о банкротстве, необходимо собрать документы, которые перечислены в статье 213.4 ФЗ «О банкротстве (несостоятельности)». К таким документам относятся сведения о гражданине (копия его паспорта, СНИЛС, свидетельство ИНН), сведения о размере долгов (кредитные договоры и иные договоры (займа, поставки и так далее), справки из банков о размере долга (либо акты сверок), решения судов (постановления приставов), сведения об имуществе (выписки из ЕГРП, справки из ГИБДД, опись имущества). Необходимо положить 25 тысяч рублей на депозит суда в качестве вознаграждения арбитражного управляющего за каждую процедуру банкротства и 6 тысяч рублей в качестве уплаты государственной пошлины.

Процедура

Законом о банкротстве предусмотрены две процедуры банкротства граждан: реструктуризация долгов гражданина и реализация имущества гражданина. Реструктуризация долгов предполагает погашение задолженности из дохода должника за три года. При этом с планом реструктуризации долгов вправе выступить как должник, так и кредиторы. Сама процедура длится семь месяцев, но может быть продлена. Реализация имущества заключается в продаже имущества должника. Она идет шесть месяцев и также может быть продлена.

Сложность процедуры банкротства заключается в том, что должники скрывают свое имущество от управляющего и суда. Есть и неурегулированность отношений с банками. Так, например, банки продолжают списывать деньги со счетов должника, несмотря на введение процедуры банкротства. А у управляющего большой объем работы и низкое официальное вознаграждение.

Плюсы и минусы

Плюсы процедуры банкротства — это возможное списание долгов, освобождение от звонков банков и коллекторов. Все судебные процессы должника проходят в одном суде и у одного судьи. Минусы процедуры — шанс несписания долгов, а также риски при покупке квартиры и машины, потому что сделки могут быть оспорены. Процедуру выгодно проходить тем, у кого есть хорошая «легенда» и долги от 1 миллиона рублей. В иных случаях зачастую эффект меньше, чем затраты.

Многие управляющие и эксперты утверждают, что закон о банкротстве граждан работает не так, как он задуман законодателями. В частности, ссылаются на такие моменты, как дороговизна процедуры банкротства, сложный порядок сбора документов, а также отсутствие у финансовых управляющих желания работать с гражданами-банкротами.

Личный опыт

Таисия, дочь должницы, признанной банкротом

Несчастье в семье произошло девять лет назад. В тот момент маминому сыну нужен был адвокат. К ней пришла мошенница, которая назвалась его подругой. Вызвалась помочь и найти адвоката — для этого ей нужны были деньги. Она сказала, что деньги она будет занимать у какого-то бизнесмена, и предложила маме подписать договор о займе, чтобы иметь гарантии. Тогда мама находилась в шоковом состоянии и подписала бы что угодно, лишь бы ее сыну помогли. Мошенница скрылась, ни денег, ни адвоката не было — на суде в итоге был бесплатный адвокат. Все обошлось, и мы вроде бы благополучно забыли об этой истории. Но в договоре было написано, что мама уже получила деньги до его подписания, — об этом мы узнали сильно позже. И прописывалось условие: если через год она их не отдает, то сумма возрастает в два раза.

Прошел год, мошенница объявилась. Мифические 1,5 миллиона рублей выросли до двух с лишним миллионов. Мошенница подала в суд, и по его итогам маме присудили платить деньги.

Мама 15 лет отработала в секретной части ФСБ, хранила государственные секреты — у человека незапятнанная репутация. А мошенница нигде никогда не работала, такое дело у нее не первое: одному она «дала» взаймы 8 миллионов рублей, у другого отжала автомобиль. Но человеческий фактор вообще никак не учитывался.

Эта ситуация произошла в 2008 году. Я стала узнавать, что делать. Все юристы в один голос сказали, что это бесполезно, — надо платить. У мамы каждый месяц вычитали 50 % от зарплаты. Из 9 тысяч рублей пенсии 4,5 тысячи оставалось на жизнь.

Мы думаем, что мошеннице нужна была мамина квартира. Она год не появлялась, и долг увеличился. Потом она могла бы сделать индексацию долга, со временем он бы увеличился до размера квартиры. Конечно, у мамы не отняли бы квартиру — это ее единственное жилье. Но после ее смерти квартира перешла бы к мошеннице. Поэтому еще до решения суда мама оформила квартиру на меня.

В итоге мошенница так и поступила. Она сделала индексацию долга, но это было даже хорошо. Потому что, пока сумма не возросла, маме ничего не оставалось, как платить. После индексации и увеличения долга я обратилась на специализированный сайт и стала советоваться с юристами. Мне порекомендовали пройти процедуру банкротства. В нашей ситуации это было спасением.

Такое ощущение, что закон о банкротстве создан специально для обманутых дедушек и бабушек

Как человек признается банкротом? Он подает заявление в суд о том, что не в состоянии оплачивать долги, и предоставляет информацию о доходах. Если в течение определенного времени он не смог покрыть долг, в суде рассматривают заявление и признают или не признают его банкротом. После того как признали, что человек не в состоянии платить, начинается процесс реализации его имущества. Все «предметы роскоши» — то, что возможно взять и продать — берут и продают. Единственное жилье нельзя продать, но можно арестовать. Человек в нем живет, но по сути это не его собственность.

Мы обратились к банкротному управляющему — он должен выступать незаинтересованным лицом: встречаться с кредиторами и предлагать мировое соглашение. Также он выясняет, какое у должника есть имущество, и, если оно есть, реализовывает его. Управляющий проверяет и подает в суд все необходимые документы, предоставляет отчет, на основании которого суд принимает решение.

Цены на услуги управляющего отличаются друг от друга, так же как и расценки юристов. Но если у человека нет денег на управляющего или он не может оплатить госпошлину, тогда он не сможет обанкротиться. Наш управляющий оказался очень порядочным человеком: ему не понравилось, что пожилую женщину поставили в такую ситуацию. Но я не вникала в его работу, потому что не имею на это права. У управляющего нет личной заинтересованности.

Наш процесс занял полгода — от момента подачи заявления до суда. На время, пока шел процесс банкротства, у мамы арестовали все и она не получала даже половину пенсии. Суд принял решение признать маму банкротом и освободить ее от выплаты долга на том основании, что у нее нет имущества и дохода. Реструктуризация здесь не имела бы смысла, потому что человек неплатежеспособный. Решение можно было опротестовать в течение десяти дней, но наш кредитор этого не сделала.

Такое ощущение, что закон о банкротстве создан специально для обманутых дедушек и бабушек. Есть тупиковые ситуации: люди попадают в них, когда не в состоянии платить по этим долгам.

Процедура обошлась нам в 45 тысяч рублей. Если говорить о минусах, то банкрот несколько лет не может выезжать за границу, занимать управляющие должности и открывать бизнес. На это время человек как будто замораживается. Если он собирается совершить крупную покупку, то должен сообщить об этом банкротному управляющему. Получается некий надзор. Но для нас это не минус: мама не собирается ехать за границу и открывать бизнес. Минус в том, что от чувства несправедливости она заработала инфаркт.