По Трудовому кодексу каждый работник имеет право на отдых, и одним из его видов является отпуск. Виды отпуска отличаются основаниями их получения, наличием оплаты и продолжительностью. Юрист Валерия Белова составила краткий путеводитель по отпускам и рассказала об их особенностях.

Ежегодный оплачиваемый отпуск

Самый распространенный, самый известный и самый долгожданный вид отпуска. Право на его получение возникает после шести месяцев непрерывной работы. Но по договоренности с работодателем можно пойти в него и раньше (на это также имеют право беременные женщины, несовершеннолетние работники и другие).

По общему правилу продолжительность такого отпуска составляет 28 календарных дней, но для некоторых категорий работников, например педагогов, предусмотрен удлиненный отдых в 42–56 дней. К сожалению, в общее число включаются не только рабочие, но и выходные дни.

Отпуск предоставляется с сохранением должности и среднего заработка, то есть во время него выплачивается среднее вознаграждение, а после можно вернуться на то же место работы.

Отпускные рассчитываются по формуле: отпускные = средний дневной заработок × количество календарных дней отпуска средний дневной заработок = заработок за расчетный период / (12 × 29,3) * * При условии, что человек отработал год без перерывов. В сумму заработка за отчетный период не включаются премии и материальные компенсации.

При этом стоимость отпускного дня отличается от стоимости отработанного из-за того, что отпускные считаются по календарным дням, а зарплата — по рабочим. Особенно это заметно в январе и мае, когда праздников много, а рабочих дней мало и стоимость одного рабочего дня становится очень большой. Идя в отпуск в январе, вы меняете дорогой рабочий день на обычный календарный день.

Приведем пример: в январе 2017 года будет 17 рабочих дней и 14 выходных, и при зарплате в 100 тысяч рублей стоимость одного рабочего дня равна 5,9 тысячи (100 тысяч рублей / 17), при этом календарный день стоит всего 3,2 тысячи (100 тысяч рублей / 31). Можно немного сократить разрыв, если учесть, что в отпуске оплачиваются и выходные дни.

Самые выгодные месяцы отпуска в 2016 году — август, сентябрь и оставшийся декабрь. А в 2017 году это будут август, март и октябрь.

Следует отметить, что приведенный список является удачным при пятидневной рабочей неделе. Если у вас иной график, то необходимо самостоятельно определить и рассчитать месяцы, где больше всего рабочих дней.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

Закон предусматривает дополнительные дни отпуска для людей с нестандартным режимом работы и условиями труда. В частности, работники вредных производств получают дополнительную неделю отпуска, а за ненормированный день полагается три дополнительных отпускных дня.

Компании могут добавлять дни отпуска по своему усмотрению. Например, за стаж работы. Этот отпуск оплачивается, исчисляется он в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается.

Отпуск без сохранения заработной платы

Иногда по семейным обстоятельствам или иным причинам работнику может быть предоставлен отпуск без оплаты. Для этого нужно письменное заявление. Продолжительность такого перерыва в работе устанавливается соглашением работника и работодателя.

При этом по закону до пяти календарных дней обязательно положены работникам при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близкого родственника и в иных случаях.

Учебный отпуск

Работающие студенты также имеют право на отпуск во время сессии. Его размер и наличие оплаты зависит от вида учебного заведения, формы обучения и причин предоставления.

При обучении в аспирантуре, адъюнктуре или ординатуре по заочной форме обучения работники имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск в 30 дней, а также один день в неделю, свободный от работы, с оплатой 50 %. Дополнительно работники, допущенные к соисканию ученой степени кандидата или доктора наук, вправе воспользоваться оплачиваемым отпуском в три и шесть месяцев соответственно.

Студентам магистратуры или бакалавриата заочной или вечерней формы обучения положены 40 дней оплачиваемого отпуска на первом или втором курсе и по 50 дней на старших курсах, а также четыре месяца на подготовку диплома и сдачу госэкзаменов.

Студенты очной формы могут рассчитывать только на неоплачиваемый отпуск: 15 дней в год на сдачу сессии и четыре месяца — на диплом и госэкзамены.

Кроме того, можно брать 15 дней неоплачиваемого отпуска для вступительных экзаменов в вуз или сдачи выпускных экзаменов на подготовительных отделениях.

Для студентов техникумов вечерней и заочной формы обучения предусмотрено по 30–40 дней оплачиваемого отпуска на сессию и два месяца — на сдачу выпускной работы и экзамены. Учащиеся очной формы могут взять только десять неоплачиваемых дней на время сессии и два месяца в преддипломный период.

Ученики вечерних школ могут рассчитывать только на оплачиваемый отпуск для сдачи выпускных экзаменов: после девятого класса — девять дней, после 11-го (12-го) класса — 22 дня.

Отпуск по беременности и родам

Беременным женщинам по закону предоставляется отпуск — 70 дней до родов (при многоплодной беременности — 84 дня) и 70 после (при осложнении — 86 дней, при рождении двух и более детей — 110).

Исчисляется он суммарно, то есть независимо от количества дней отпуска, использованных до родов. А оплачивается в зависимости от формы занятости женщины. Например, для работающих — в размере 100 % среднего заработка, а для студенток — в размере стипендии.

Отпуск по уходу за ребенком

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет может быть предоставлен матери, отцу или иному родственнику, который осуществляет уход за малышом. Однако стоит понимать, что одномоментно воспользоваться им может только один человек (но можно брать его поочередно). Размер пособия до достижения ребенком 1,5 года также зависит от формы занятости. Так, работающему человеку ежемесячно выплачивается пособие в 40 % от среднего заработка (на 2016 год его максимальный размер — 21 554,85 рубля). При уходе за ребенком от полутора до трех лет выплачивается компенсация, размер которой зависит от субъекта, но минимально составляет 50 рублей. При этом работодатель может предусмотреть дополнительные выплаты для своих работников.

Важно заметить, что получить право на перерыв в работе можно не только при рождении ребенка, но и при усыновлении. Во многом данный вид отпуска схож с отпуском по беременности и родам, только немного короче: при усыновлении одного ребенка срок составляет 70 дней со дня его рождения, а двух и более — 110. Но для женщины (по ее желанию) вместо данного отпуска может быть предоставлен отпуск по беременности и родам в укороченном варианте (70 дней — один ребенок, 110 дней — два и более).