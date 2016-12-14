Кто-то может потратить на подарки всю зарплату, кто-то — 500 рублей. Сколько процентов от зарплаты потратить — вопрос индивидуальный, так как у каждого разные доходы и расходы. Главное, учитывать, что вам предстоит покупать также еду для праздничного стола, какая-то часть бюджета уйдет на развлечения. Бывают люди, которые хотят произвести впечатление, отпраздновать с размахом. Но я считаю, что финансовое благополучие намного важнее попыток демонстрировать какой-либо вид потребления.

Подарки мы дарим не только на Новый год, поэтому хорошо бы спланировать примерную сумму, которую вы готовы потратить на подарки в течение всего года. Я советую рассчитывать свои расходы на год вперед. Это можно сделать, опираясь на статистику трат в прошлом. Нужно вести ежемесячный учет — в течение месяца записывать все свои доходы и расходы. И всегда надо добиваться того, чтобы ваши доходы были больше, чем расходы. Тогда вы сможете откладывать, делать сбережения, которые должны быть у каждого человека.

Есть ряд подарков, которые являются пустой тратой, например различные сувениры. По некоторым данным, около трети покупаемых в дар вещей — это безделушки, никому не нужные на самом деле. Такие покупки совершаются на эмоциях или от недостатка времени — быстро взял, подарил и забыл. Так же они потом забываются и человеком, которому вы это подарили, — выкидываются либо передариваются. Надо подумать, есть ли смысл включать такие подарки в свой бюджет. Конфеты хотя бы можно съесть, а с сувениром что делать?

Поразить кого-то дорогими вещами сейчас сложно. Даже неловко получать подарок, если по нему понятно, что трата явно выходит за возможности дарителя. Нужно ли учитывать доходы человека, которому вы что-то дарите? Есть выражение «Чем успешнее наши друзья, тем дороже они нам обходятся», соответственно, и подарки для них. Но я лично считаю, что чем человек успешнее и обеспеченнее, тем больше он ценит что-то душевное, а не дорогое.