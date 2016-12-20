Текст: Валерия Белова

С началом декабря число заболевших гриппом и ОРВИ превысило недельный эпидемический порог. НИИ гриппа заключает, что это можно считать началом эпидемии гриппа в центральной России. Многим заболевшим пришлось уйти на больничный, а значит, столкнуться с оформлением больничных листов. Юрист Валерия Белова рассказывает, о чем стоит знать, чтобы не потерять деньги из-за болезни.

Что такое больничный лист и когда его выдают?

Больничный лист, или лист временной нетрудоспособности (последнее — законодательный термин) — это документ, выданный медицинской организацией лицам, застрахованным в системе социального страхования, то есть имеющим страховой полис.

Основания для его выдачи — болезнь или травма, беременность и роды, усыновление ребенка, уход за больным членом семьи, карантин или необходимость долечиться в санатории.

Кто может его получить

работающие люди (в том числе священнослужители, адвокаты, индивидуальные предприниматели);

лица, у которых заболевание или травма наступили в течение 30 дней со дня прекращения работы или иной деятельности;

граждане, признанные безработными и состоящие на учете в службе занятости;

женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, полномочий нотариуса или статуса адвоката, у которых беременность наступила в течение 12 месяцев до признания их безработными.

У кого можно получить больничный лист?

Выдавать больничный вправе лечащие врачи, фельдшеры и зубные врачи. При этом приказ Минздравсоцразвития «О порядке выдачи листов нетрудоспособности» запрещает его выписывать врачам скорой помощи, работникам станций переливания крови, приемных отделений больниц и ряда других лечебных учреждений.

Важно помнить, что у организации, в которой работает врач, обязательно должна быть лицензия на осуществление медицинской деятельности, иначе больничный лист будет недействителен и никакие выплаты по нему вы не сможете получить.

Какие документы нужны?

Для получения больничного необходимо предъявить только паспорт (документ, удостоверяющий личность). Страховой полис и иные документы по закону не требуются.

Каков порядок оформления больничного?

Получить больничный можно в день обращения к врачу или в день закрытия больничного (при выздоровлении). При этом оформить данный документ задним числом нельзя.

Если вы пришли к доктору после работы, то лучше всего попросить его открыть вам лист временной нетрудоспособности со следующего дня, иначе при оплате отработанного дня может возникнуть путаница. Так как работодатель не может одновременно вам выплатить за этот день и зарплату, и пособие по временной нетрудоспособности.

Получить пособие по временной нетрудоспособности можно, даже если вы заболели, находясь не в России. В этом случае за границей вам необходимо получить соответствующие медицинские документы (чаще всего требуется, чтобы они были легализированы в государственных органах страны, где вы находились, то есть официально подтверждены) и предъявить их в российское медицинское учреждение. После рассмотрения их врачебной комиссией вы сможете получить больничный лист.

Заполняется лист временной нетрудоспособности на русском языке печатными заглавными буквами черной ручкой (любой, кроме шариковой) или на компьютере. Состоит он из двух частей: в одну данные вносятся врачом (ему запрещено ошибаться в листе, так как иначе он обязан выдать дубликат взамен испорченного бланка), в другую — работодателем (в этой части исправления допустимы). Рассчитывается размер пособия бухгалтерией по установленной законом формуле и выплачивается вместе с авансом или зарплатой.

В больничном листе не пишется диагноз, но указывается причина обращения (например, травма).

Сейчас в Госдума рассматривает законопроект о переходе на электронные больничные листы. Возможно, он будет принят, и уже 2017 году начнется плавное вытеснение бумажных листов временной нетрудоспособности. Но пока этого не произошло, стоит очень внимательно следить за оформлением документа и не допускать в нем ошибок. Подробнее с порядком заполнения больничного листа можно ознакомиться в фильме-инструкции на сайте Фонда социального страхования.

Как рассчитывается больничный?

К сожалению, размер больничного в большинстве случаев существенно меньше, чем зарплата.

Связано это, в частности, с тем, что для расчета берется средний заработок за предыдущие два года, ограниченный максимальным размером: за 2015 год — 670 тысяч рублей, за 2016 год — 718 тысяч рублей, а за 2017 год — 755 тысяч рублей. При этом в расчет включается только официальная, так называемая белая зарплата. Но если вы не имели официального заработка в расчетном периоде или ваш стаж менее шести месяцев, то пособие вам выплатят в соответствии с минимальным размером оплаты труда (МРОТ): с 1 июля 2016 года он составляет 7 500 рублей в месяц.

Размер выплаты также зависит от стажа. Отработавшим восемь и более лет полагается пособие в размере 100 % от среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80 %, а менее пяти лет — только 60 %.

В зависимости от основания выплаты (болезнь, беременность и так далее) расчет может немного отличаться. Точный размер пособия можно рассчитать с помощью калькулятора на сайте Фонда социального страхования.

В обобщенном виде формула выглядит так: Пособие по временной нетрудоспособности = Сумма заработка за предыдущие два года ____________________ 730 × на процент от среднего заработка, который зависит от стажа × количество дней болезни

Приведем пример:

У работника в 2014 году средний заработок составил 400 тысяч рублей, а в 2015 году — 450 тысяч рублей. Получается, что за два года он заработал 850 тысяч рублей. Делим данную цифру на 730 и определяем средний дневной заработок — 1 164 рубля 38 копеек.

Допустим, стаж сотрудника четыре года, следовательно, размер больничного составляет 60 % от среднего дневного заработка, а именно 698 рублей 63 копейки. Поэтому при болезни в течение пяти дней сумма выплаты составит 3 493 рубля 15 копеек.

Каков максимальный срок больничного?

Максимальный срок, на который выдается больничный лист, зависит от основания его получения.

Обычно при болезни он составляет 15 дней, если выдан лечащим врачом, и десять дней, если его выписал зубной врач или фельдшер. Но возможно продление по решению врачебной комиссии.

При уходе за больным членом семьи срок нетрудоспособности зависит от возраста лица, за которым осуществляется уход. Если это ребенок до семи лет, то больничный выдается на весь период его лечения, но не более 60 календарных дней в год (если болезнь включена в особый список Минздрава приказом от 20 февраля 2008 г. N 84н, то не более 90 дней в год).

Для ухода за ребенком 7–15 лет больничный дается на срок до 15 дней на каждый случай болезни с возможностью продления по решению врачебной комиссии.

Для ухода за лицами старше 15 лет на срок до трех дней по каждому случаю заболевания с возможностью продления до семи дней.

Более длительные листы нетрудоспособности выдаются, например, при беременности и родах. Их срок составляет 140 календарных дней (70 дней до родов и 70 — после родов) и 194 календарных дня (84 дня до родов и 110 — после) при многоплодной беременности.

Для иных оснований нетрудоспособности также имеются свои пределы.

Как быть с болезнью во время отпуска?

Если вы заболели в период оплачиваемого отпуска, то он подлежит продлению на количество дней болезни или переносу неиспользованного отпуска на другое время по согласованию с руководителем. Лучше сразу предупреждать работодателя о таких случаях, чтобы он мог решить вопрос с вашим отдыхом и рассчитать отпускные и пособие.

К отпуску за свой счет это правило неприменимо. Пособие не выплачивается, а больничный лист будет открыт только по окончании такого отдыха (если основания для него не отпадут). Следовательно, и оплате подлежат только дни, не входящие в отпуск.

Что делать после выздоровления

После того как вы почувствовали себя лучше, нужно прийти к врачу в назначенный день и закрыть больничный.

Закрытый больничный лист необходимо предоставить в бухгалтерию не позднее шести месяцев после его получения. Однако лучше сделать это раньше, так как больничный лист не только дает право на оплату пропущенных рабочих дней, но и подтверждает уважительную причину отсутствия. Иначе работодатель может поднять вопрос о прогуле.