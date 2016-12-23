ФинансыЧто будет с ценами в 2017 году
Какие продукты и услуги подорожают, что будет с рублем и валютами и куда вкладывать деньги
С помощью экспертов The Village разобрался, что подорожает в следующем году, можно ли считать, что кризис закончился, как трактовать политические и экономические события на разных рынках и куда вкладывать деньги в зависимости от готовности к риску.
Что подорожает
Тарифы ЖКХ
По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в 2017 году прогнозируется самый низкий показатель инфляции за всю историю — 4 %. На этот же процент вырастут тарифы ЖКХ с 1 июля 2017 года, хотя в Москве ожидается рост на 7 %.
Акцизы на бензин и дизельное топливо
Рост ставки акциза касается бензина пятого класса, но подорожает он только к 2018 году — с 10 130 до 10 535 рублей за тонну. Рост акциза на дизельное топливо будет быстрее и существеннее: с нынешних 5 293 до 6 800 рублей за тонну в следующем году.
Акцизы на табак и алкоголь
На 10 рублей (до 36 рублей за литр) вырастут акцизы на шампанское из иностранного сырья. Акцизы на российское шампанское вырастут всего на 1 рубль. Как сказано в обращении Ассоциации производителей игристых вин, это может привести к резкому падению объемов производства и недоступности товаров. Также вырастет ставка акциза на иностранные вина — с 9 до 18 рублей, на алкоголь со средним содержанием спирта (до 9 %) — с 400 до 418 рублей, на крепкий алкоголь — с 500 до 523 рублей за литр.
Рост ставок акцизов распространится и на все виды табака. Подакцизным товаром станут также электронные сигареты, причем как сами устройства, так и жидкости для них.
Проезд на общественном транспорте
С 1 января 2017 года подорожают билеты на проезд в общественном транспорте — в среднем на 7,5 %. Так, одна поездка по карте «Тройка» обойдется в 35 рублей, а поездка по единому билету будет стоить 55 рублей вместо нынешних 50. Безлимитные месячные проездные для школьников и студентов подорожают на 4 %.
Что будет с рублем
Михаил Поддубский
ведущий аналитик Промсвязьбанка
На российский рубль ключевое влияние оказывают два фактора: динамика нефтяных котировок и аппетит к риску на глобальных рынках. Так, в 2016 году российский рубль демонстрировал позитивную динамику в первую очередь за счет восстановления цен на нефть и спроса на российские активы со стороны глобальных инвесторов.
В 2017 году цены на нефть будут преимущественно держаться в диапазоне 50-60 долларов за баррель, а операции carry trade (когда глобальные инвесторы занимают деньги под низкие ставки на развитых рынках и вкладывают их в более рисковые и в то же время более доходные развивающиеся рынки) также будут пользоваться спросом, хотя, возможно, и в меньшем объеме.
Сдерживающим фактором для укрепления рубля выступают относительно высокие доходности на глобальных долговых рынках: инвесторам становится менее интересно заходить на долговые рынки стран с развивающейся экономикой, хотя рынки акций при этом могут быть интересны. В целом, волатильность национальной валюты будет постепенно затухать (той активности, что мы видели в 2014, 2015 и в начале 2016 года, мы, вероятно, уже не увидим), и большую часть времени пара доллар/рубль в следующем году проведет в диапазоне 58-67 рублей за доллар.
Закончится ли кризис
Станислав Мурашов
аналитик Райффайзенбанка
Мы считаем, что в 2017 году наша экономика выйдет из рецессии (сменит падение на рост), однако не стоит ожидать быстрого восстановления, как после кризиса 2008 года. Теперь рост цен на нефть обещает быть не таким существенным (наш прогноз предполагает 60 долларов за баррель к концу следующего года), а главное — менее устойчивым: недавнее соглашение ОПЕК о сокращении добычи может не продержаться долго.
Кроме того, значительного укрепления рубля также не произойдет: наш прогноз предполагает, что к концу года он сохранится вблизи текущих уровней (62 рубля за доллар), потому что, с одной стороны, будет возрастать интерес инвесторов к доллару (в свете ожиданий ужесточения политики ФРС США), с другой, — российским компаниям, как и раньше, придется выплачивать внешние долги. В итоге для госбюджета такой сценарий будет позитивным, однако для конечных потребителей поводов для оптимизма не так много. Так, например, цены на импортные товары продолжат рост, хотя и более низкими темпами, чем в прошлом году. Заметного увеличения зарплат также ожидать не стоит, хотя с учетом замедления инфляции покупательная способность доходов все же немного увеличится. В общем, ситуация сложная, но не безнадежная.
Куда лучше вкладывать деньги
Наталья Смирнова
генеральный директор компании «Персональный советник»
Если вы не готовы рисковать, выбирайте вклады, облигации надежных компаний (и сидите в них до погашения, чтобы исключить риск продать их дешевле цены покупки). Валюту инвестиций выбирайте ту, что соответствует вашим целям. И стремитесь к тому, чтобы доходность ваших инвестиций была выше инфляции в этой валюте (7-8 % в рублях и 2 % в долларах или евро как минимум).
Если готовы к риску, можете добавить в портфель акции, фонды ETF, сырьевые товары. Ничего не понимаете в акциях и сырье? Тогда остановите выбор на ETF, которые представляют собой готовый портфель из акций и сырьевых товаров. Также можно добавить в портфель инвестиции в микрофинансовые компании, но ближе ко второй половине 2017 года, когда будет понятно, кто из игроков рынка останется и будет соответствовать новым требованиям ЦБ.
Акции, облигации, ETF доступны в рублях и валюте, так что вы вполне сможете создать диверсифицированный портфель. Причем не обязательно открывать счет для работы на зарубежных рынках: валютные инструменты доступны и на российском рынке. Для доступа к указанным инструментам потребуется всего лишь брокерский счет.
Помните, что если вы готовы инвестировать на срок от 3 лет и не выдергивать капитал раньше срока, то вы можете купить акции, облигации, ETF через индивидуальный инвестиционный счет и получить налоговые льготы: либо вычет в размере внесенной на счет суммы (но не более 400 тысяч рублей в год), либо освобождение от уплаты налога на доход физических лиц в 13 %. Это позволит повысить эффективность ваших инвестиций.
Обложка: Артем Геодакян/ТАСС
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