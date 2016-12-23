На российский рубль ключевое влияние оказывают два фактора: динамика нефтяных котировок и аппетит к риску на глобальных рынках. Так, в 2016 году российский рубль демонстрировал позитивную динамику в первую очередь за счет восстановления цен на нефть и спроса на российские активы со стороны глобальных инвесторов.

В 2017 году цены на нефть будут преимущественно держаться в диапазоне 50-60 долларов за баррель, а операции carry trade (когда глобальные инвесторы занимают деньги под низкие ставки на развитых рынках и вкладывают их в более рисковые и в то же время более доходные развивающиеся рынки) также будут пользоваться спросом, хотя, возможно, и в меньшем объеме.

Сдерживающим фактором для укрепления рубля выступают относительно высокие доходности на глобальных долговых рынках: инвесторам становится менее интересно заходить на долговые рынки стран с развивающейся экономикой, хотя рынки акций при этом могут быть интересны. В целом, волатильность национальной валюты будет постепенно затухать (той активности, что мы видели в 2014, 2015 и в начале 2016 года, мы, вероятно, уже не увидим), и большую часть времени пара доллар/рубль в следующем году проведет в диапазоне 58-67 рублей за доллар.