ФинансыЧто можно купить на бонусные баллы
Люди, которые копят баллы от магазинов, банков и платежных систем, рассказывают о том, насколько это выгодно
Чтобы стимулировать продажи, торговые сети, банки, рестораны и перевозчики развивают бонусные программы. Баллами можно расплачиваться в магазинах — иногда за покупку целиком, иногда до 70 % стоимости. Банки начисляют кешбэк за расчет их картами, платежные системы предлагают тратить накопленные банковской картой баллы в партнерских кафе, магазинах и ресторанах. Можно подобрать удобную бонусную программу и экономить, не переставая тратить. The Village спросил у горожан, как они копят и тратят баллы и какими бонусными программами пользуются.
«Малина»
Курс балла к рублю
в каждой торговой сети — свой, нужно смотреть на сайте
Покупки на бонусы
туалетная вода, посуда, игрушки
Оксана Редькина
специалист по PR компании ТНТ MUSIC
Я пользуюсь картой «Малина» шесть лет. Накапливаю 30 000–40 000 баллов в месяц, в основном за покупки онлайн — одежды, косметики, путешествий и подарков. Могу получать баллы почти за все, что мне нужно купить.
Например, мне нужен чайник. Я захожу на сайт и смотрю, в каких магазинах техники я получу бонусы за покупку. Так я заказала себе телефон на Ozon.ru в этом году. Мне не лень лишний раз зайти на сайт и посмотреть, могу ли я получить баллы за покупку. В итоге мои основные расходы выглядят так:
70 тысяч рублей в год я трачу на покупки одежды на Asos и Lamoda, получаю за это около 105 000 баллов;
Шесть раз в год я заказываю косметику в магазине «Л'Этуаль», где за заказ можно получить 5 000 баллов, то есть еще 30 000 баллов;
Пять раз в год я выбираюсь, к примеру, в Ярославль на майские, в Европу на неделю, в отпуск к морю, еще куда-то. Гостиницы бронирую на Booking.com и за каждое бронирование получаю 9 000 баллов — минимум 45 000 баллов в год;
Если я куда-то лечу, то билеты покупаю на AviaSales. В прошлом году потратила на перелеты 43 тысячи рублей и получила 8 600 баллов. Использовала лайфхак: покупала билеты сразу на всех, с кем лечу. Таким образом получила 25 800 дополнительных баллов.
За баллы я могу получить что-то из каталога «Малины». Обычно беру туалетную воду, которая стоит в среднем 80 000 баллов. Иногда выбираю мягкие игрушки или посуду для мамы. Несколько раз оплачивала баллами счет в «Планете суши» и экономила тысячу-полторы. Перед Новым годом заказала в каталоге подарки для родителей, тети и племянницы, сэкономила в районе 10 тысяч рублей. А сейчас в «Малине» заработал кешбэк, то есть я в дальнейшем смогу выводить живые деньги.
Неудобство «Малины» — в плавающем курсе балла к рублю. Если на карте, например, 236 720 баллов, трудно понять, какую сумму в рублях я могу потратить у партнера программы. Обычно в этом помогают разобраться кассир или мобильное приложение.
«Спасибо» от Сбербанка
Курс балла к рублю
1 бонус равен 1 рублю
Покупки на бонусы
книги, повседневные траты
Алексей Банников
гендиректор группы компаний «Фотосклад.ру»
Я использую несколько бонусных программ. Пришел к выводу, что программы лояльности, где можно обналичить бонусы, лучше. Так делают Альфа-банк и Тинькофф-банк. Также приятно, когда бонусы накапливаются на реальной карте вроде карты Сбербанка и «Малины». Стараюсь меньше использовать те бонусные программы, где требуется набрать определенную сумму за установленный срок (иначе баллы сгорят).
Карта «Спасибо» от Сбербанка предлагает приобретать товары на сайтах партнеров (которых уже больше 100) — магазинов электроники, одежды и даже зоотоваров. Программа охватывает практически все сферы жизнедеятельности, в том числе рестораны быстрого питания.
Клиент подключает банковскую карту к системе «Спасибо» и накапливает эти «спасибо», приобретая товары на сайтах или в офлайн-магазинах партнеров. Есть начисляющие партнеры и те, у кого можно тратить накопленные бонусы. Это очень выгодно: каждое «спасибо» равняется 1 рублю. Можно расплатиться за покупку полностью или частично, самостоятельно определив размер скидки. Бонусами от Сбербанка я оплачиваю, например, покупки книг.
К сожалению, нередко бонусные программы — это мнимая выгода. В магазине, возможно, большая наценка, и выгоднее купить в другом месте без программы лояльности.
«Афиша-Рестораны MasterCard World» от Райффайзенбанка
Курс балла к рублю
1 балл равен 1 рублю,
скидки 10 %
Покупки на бонусы
обеды и ужины в ресторанах
Дмитрий Комаров
руководитель по работе с клиентами компании Anna Wolf
Я часто ем вне дома, поэтому летом начал пользоваться карточкой «Афиша-Рестораны MasterCard World» от Райффайзенбанка. Она дает скидку 10 % в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга, а дополнительно можно пользоваться бонусной программой от самой «Афиши». Если выбирать места, где есть и то и другое, то получается двойная выгода, так как акции не исключают друг друга.
Например, я работаю на «Даниловской мануфактуре» и часто хожу на бизнес-ланч в ресторан Mary Jane. За каждое бронирование через приложение «Афиши» я получаю 50 бонусных баллов, а при оплате бизнес-ланча еще и скидку в 10 %. Средний чек за обед у меня 450–500 рублей, так за два месяца я экономлю по скидке около 2 тысяч рублей. Параллельно получаю 2 тысячи, которыми могу оплатить ужин в другом месте.
Хочется, чтобы, помимо ресторанов, карточка давала бонусы и в других сферах жизни: заправку авто или покупку продуктов, например. Тогда бонусы копились бы быстрее. Но в целом меня очень устраивает эта карта.
Apple Pay
Курс балла к рублю
скидки и баллы определяют партнеры
Покупки на бонусы
повседневные траты
Юрий Павлов
эксперт по управлению личными финансами, сооснователь инвестиционного центра «Павловы и партнеры»
Я периодически использую Apple Pay. Подключил услугу спустя месяц после выхода их на российский рынок. Разумеется, это не полноценный кешбэк-сервис. Это лишь способ оплаты, а скидки в розничных сетях предоставляются на какой-то временной промежуток для стимуляции потребителей.
Тем не менее, Apple Pay помогает неплохо сэкономить. Например, в декабре я решил заказать пару вещей и подарков близким. На походы по магазинам не было времени, поэтому оформил заказ на Ozon.ru. Общий чек составил примерно 60 тысяч рублей, сайт я листал с мобильного, и способ оплаты был очевиден. С 10%-ной скидкой я сэкономил 6 тысяч рублей с покупок. Таких примеров множество — заправки, рестораны, магазины.
У сервиса есть один, но заметный недостаток — лимит на оплату. Операции свыше тысячи рублей требуют ввода ПИН-кода, что убивает всю идею сервисов оплаты в одно касание. Разумеется, это не критично и делается по соображениям безопасности, но вся фишка такого сервиса при этом пропадает.
«Польза» от банка «Хоум Кредит»
Курс балла к рублю
1 бонус равен 1 рублю
Покупки на бонусы
кафе, бензин, авиабилеты, отели
Алексей Краснов
руководитель по связям со СМИ «Авито.ру»
Сейчас у меня две активные карты — All Airlines от Тинькофф-банка и карта «Польза Platinum» от банка «Хоум Кредит». За каждую покупку накопления небольшие, но за полгода набирается отличная прибавка.
«Польза» — моя любимая. Бонус равен рублю, за каждую покупку начисляется 2 % от суммы. Есть повышенное начисление в 5 % по категориям, которыми я, как московский житель, пользуюсь часто — кафе, крафтовым барам, бензину, авиабилетам и отелям. С большим потреблением в этих категориях бонусы копятся очень быстро.
Очевидная проблема всех бонусных систем — надо много тратить и долго копить. Но так как я пользуюсь специальными категориями, при средних тратах в 55 тысяч рублей в месяц порядка 22 тысяч приходится на категории с повышенным кешбэком. Так за полгода накапливается порядка 15 тысяч бонусных рублей.
Вот несколько советов, как накопить и не потерять:
Обязательно контролируйте свои траты. В погоне за бонусами можно потратить больше, чем нужно;
Лучше выбирать карту, где есть повышенное начисление на категории товаров, а не только на партнеров;
Не забывайте погашать долг по кредитной карте в грейс-период, иначе проценты съедят все ваши бонусы;
Внимательно читайте условия банков — они должны быть максимально прозрачными и простыми.
«РЖД Бонус»
Курс балла к рублю
1 балл за каждые 3,34 рубля
Покупки на бонусы
билеты на поезда РЖД
и «Сапсан»
Руслана Переславцева
руководитель информационно-аналитического управления Воронежской городской думы
В 2014 году я узнала о программе «РЖД Бонус» — соседка по вагону обратилась к проводнице, чтобы оформить карту. Я ездила на поездах очень часто, потому последовала ее примеру. Спустя год на бонусы съездила из Воронежа в Санкт-Петербург, доплатив к премиальному билету 89 рублей. Бесплатно съездила в Москву — оба раза в купе и в хороших поездах. В этом году на премиальное место в купе уже накопила, но пока не использовала.
Карту «РЖД Бонус» можно оформить в кассе «РЖД» при покупке билета или в самом поезде у проводника. Баллы накапливаются за поездки в поездах и вагонах «Федеральной пассажирской компании», в поездах «Сапсан». Накапливаются как за поездки в купе и СВ, так и за поездки в плацкартных вагонах, но количество баллов, естественно, разное. Для поездки в купе в Москву и Санкт-Петербург из Воронежа нужно 7 000 баллов, из Воронежа до Архангельска или Петрозаводска — 12 000 баллов.
За десять поездок из Москвы в Воронеж в 2016 году я накопила 6 335 баллов. Учитывая, что я часто езжу по делам в столицу и в любом случае потратила бы деньги на билеты, премиальная поездка становится приятным бонусом. Если же ездить редко, то копить баллы придется намного дольше.
МВидео, MediaMarkt, Ulmart
Курс балла к рублю
1 бонус равен 1 рублю
Покупки на бонусы
бытовая и компьютерная техника
Дамир Фейзуллов
директор по соцмедиа в компании PR Partner
Личный опыт показал, что любые бонусные системы работают хорошо, если носить с собой карты. Меня очень радуют системы «МВидео» и MediaMarkt, где с бонусами можно здорово сэкономить. Например, при покупке на 10 тысяч рублей на карту вернется 2 000 бонусов, где бонус равен рублю. В следующий раз вы сможете оплатить до 20 % покупки этими бонусами. Кроме того, бонусы можно дарить на праздники и личные годовщины.
Аналогичная система работает в Ulmart, но этот магазин позволяет оплачивать бонусами более 20 % от стоимости покупки. Недавно я покупал сверхскоростную флешку USB 3.0. Без скидок она стоила 900 рублей, но я использовал накопленные бонусы и оплатил только 500 рублей. Скидка составила почти 50 %.
В среднем с каждой покупки начисляются 3–5 % бонусов, и копить приходится долго. Для частичной оплаты крупной покупки мы всей семьей больше двух лет копили без списания: все покупали за полную стоимость и не тратили бонусы. Еще один минус — подарочные бонусы, которые сгорают быстрее, чем ты их используешь, потому что бытовую технику покупаем не так часто, как этого хотели бы маркетологи торговых сетей.
обложка: mamastock – stock.adobe.com
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