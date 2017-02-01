Я пользуюсь картой «Малина» шесть лет. Накапливаю 30 000–40 000 баллов в месяц, в основном за покупки онлайн — одежды, косметики, путешествий и подарков. Могу получать баллы почти за все, что мне нужно купить.

Например, мне нужен чайник. Я захожу на сайт и смотрю, в каких магазинах техники я получу бонусы за покупку. Так я заказала себе телефон на Ozon.ru в этом году. Мне не лень лишний раз зайти на сайт и посмотреть, могу ли я получить баллы за покупку. В итоге мои основные расходы выглядят так:

70 тысяч рублей в год я трачу на покупки одежды на Asos и Lamoda, получаю за это около 105 000 баллов;

Шесть раз в год я заказываю косметику в магазине «Л'Этуаль», где за заказ можно получить 5 000 баллов, то есть еще 30 000 баллов;

Пять раз в год я выбираюсь, к примеру, в Ярославль на майские, в Европу на неделю, в отпуск к морю, еще куда-то. Гостиницы бронирую на Booking.com и за каждое бронирование получаю 9 000 баллов — минимум 45 000 баллов в год;

Если я куда-то лечу, то билеты покупаю на AviaSales. В прошлом году потратила на перелеты 43 тысячи рублей и получила 8 600 баллов. Использовала лайфхак: покупала билеты сразу на всех, с кем лечу. Таким образом получила 25 800 дополнительных баллов.

За баллы я могу получить что-то из каталога «Малины». Обычно беру туалетную воду, которая стоит в среднем 80 000 баллов. Иногда выбираю мягкие игрушки или посуду для мамы. Несколько раз оплачивала баллами счет в «Планете суши» и экономила тысячу-полторы. Перед Новым годом заказала в каталоге подарки для родителей, тети и племянницы, сэкономила в районе 10 тысяч рублей. А сейчас в «Малине» заработал кешбэк, то есть я в дальнейшем смогу выводить живые деньги.

Неудобство «Малины» — в плавающем курсе балла к рублю. Если на карте, например, 236 720 баллов, трудно понять, какую сумму в рублях я могу потратить у партнера программы. Обычно в этом помогают разобраться кассир или мобильное приложение.