Этой весной билетные агрегаторы заметили спад интереса россиян к внутреннему туризму — в основном за счет роста продаж авиабилетов в Европу и ближнее зарубежье. Этому способствует как укрепление рубля, так и наличие недорогих вариантов перелета: российский лоукостер «Победа» постоянно расширяет список пунктов назначения в Европе, популярностью у россиян также пользуются Wizz Air и airBaltic. А для перелетов внутри Евросоюза или Азии удобно пользоваться Ryanair, easyJet или AirAsia. Правда, за низкими ценами стоит ограничение в количестве багажа. The Village при помощи экспертов сервиса OneTwoTrip разобрался в тонкостях перевозки у разных бюджетных авиакомпаний и узнал, как не потерять деньги из-за лишней сумки.

Общие правила

Ручная кладь должна умещаться в специальную рамку-измеритель — она обычно стоит у стойки регистрации. Некоторые лоукостеры в дополнение к маленькому чемодану ручной клади разрешают взять дамскую сумочку или небольшую сумку через плечо, которую можно разместить под креслом перед вашим местом.

«Важно помнить, что всегда дешевле оплачивать дополнительный багаж через интернет, лучше всего при покупке билета — потом выйдет дороже, а в аэропорту цена будет самой высокой. И главное правило перелетов лоукостерами: читайте правила авиакомпании и четко их соблюдайте. Тогда вам удастся избежать неожиданных сюрпризов и непредвиденных расходов», — говорит директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Каждый лоукостер устанавливает свои правила для пассажиров. Мы выяснили, о чем стоит помнить, собираясь на рейсы популярных бюджетных авиакомпаний.

«Победа»

Багаж: в самый дешевый тариф включена сумка весом 10 килограммов. Стоимость дополнительного багажа отличается в зависимости от места покупки. Дешевле всего — онлайн (1 499 рублей за одно место багажа весом 20 килограммов в один конец), дороже — перед выходом на посадку (3 тысячи рублей в России или 45 евро за границей).

Ручная кладь: бесплатно можно провезти один предмет из перечня, установленного пунктом 135 Федеральных авиационных правил (ФАП-82). Это может быть: дамская сумочка или мужской портфель (но не рюкзак!), папка для бумаг, предмет верхней одежды, костюм в портпледе, фото- или видеокамера, ноутбук. Важно помнить: один человек может взять на борт только один предмет из перечня. Коробки (в том числе с пиццей или пирогами), торты, пакеты, рюкзаки, спортивные сумки перевозятся платно. Обратите внимание, что за каждый пакет из дьюти-фри придется заплатить по 2 тысячи рублей в России или 35 евро за границей.

Детские коляски: детскую коляску-трансформер можно провезти бесплатно, но ее придется сдать в багаж на стойке регистрации. До трапа самолета по правилам авиакомпании можно провезти только коляску-трость. Для ребенка можно бесплатно взять на борт детское питание и провезти в багаже только один предмет: или коляску, или автокресло.

Инвалидные кресла: перевозятся бесплатно, но кресло массой более 60 килограммов (без аккумулятора) или коляску на аккумуляторе с гальваническим элементом в самолет не возьмут. Пассажиры, которым требуется помощь при передвижении или посадке, должны заранее сообщить об этом в call-центр или выбрать соответствующую опцию на сайте. Услуга предоставляется бесплатно.

Спортивный инвентарь: можно сдать в багаж за отдельную плату. Обязательно забронировать место при покупке билета. Оборудование должно быть в специальном чехле. Велосипед, сноуборд или лыжи можно провезти за 1 999 рублей при оплате онлайн или за 4 тысячи рублей при оплате в аэропорту (55 евро, если вы заграницей).

Домашние животные: небольшую собаку, кошку, хорька или птицу можно перевезти в салоне в специальном контейнере или клетке. Контейнер вместе с животным должен весить не более 8 килограммов, размер не может превышать 55×40×20 сантиметров. Одно место такого багажа стоит 1 999 рублей, причем заплатить можно только онлайн или через call-центр заранее: в аэропорту это сделать не получится, и в салон с клеткой вас не пустят. В багажном отсеке животные не перевозятся.

Полный текст правил авиакомпании

Ryanair

Багаж: за отдельную плату. Стоимость зависит от способа оплаты и направления. При оплате онлайн один чемодан весом 15 килограммов будет стоить от 10 до 40 евро, если хотите купить место багажа в аэропорту — от 25 до 50 евро. За перевес вас обязательно попросят заплатить в аэропорту, это обойдется в 10 евро за каждый килограмм.

Ручная кладь: один небольшой чемодан размером не более 55×40×20 сантиметров и весом не более 10 килограммов плюс одна небольшая сумка (дамская, кейс для ноутбука и т. п.) размером не более 35×20×20 сантиметров — она должна легко поместиться под кресло перед вашим местом. Ручную кладь проверяют в специальной рамке у стойки регистрации. Если чемодан туда не поместится, придется сдать его в багаж и заплатить 50 евро.

Детские коляски: бесплатно можно провезти два предмета для ребенка, например прогулочную коляску и детское автокресло. Коляску можно довезти до трапа самолета, где ее заберут и погрузят в багажное отделение. Если хотите взять с собой две коляски, то за вторую придется доплатить 20 евро в аэропорту или 10 евро онлайн.

Инвалидные кресла: перевозятся бесплатно, ограничений по весу для них нет, только по измерениям — в сложенном виде коляска не должна быть больше 81 сантиметров в высоту, 119 сантиметров в ширину и 119 сантиметров в глубину. Малоподвижные пассажиры должны связаться с авиакомпанией не позднее чем за 48 часов до вылета, чтобы получить необходимую помощь.

Спортивный инвентарь: можно сдать в багаж за отдельную плату. К примеру, за велосипед (максимальный вес — 30 килограммов) с вас возьмут 60 евро онлайн или 70 — в аэропорту. Лыжи и сноуборд обойдутся соответственно в 40 или 45 евро. Лыжное оборудование может весить максимум 20 килограммов.

Домашние животные: на рейсах Ryanair запрещена перевозка домашних животных, исключение — собаки-поводыри.

Полный текст правил авиакомпании (английский)

Wizz Air

Багаж: за отдельную плату. Стоимость зависит от места оплаты, сезона и направления перелета. Посмотреть, сколько будет стоить ваш багаж, можно на сайте в специальном разделе. Для примера, на рейс из Москвы в Будапешт одно место багажа весом 20 килограммов обойдется в 31 евро при оплате онлайн одновременно с билетом или в 55 евро в аэропорту. Если решите купить багаж уже после оформления билета, заплатите 34 евро.

Ручная кладь: бесплатно можно провезти сумку размером не более 42×32×25 сантиметров и весом не более 15 килограммов. За отдельную плату можно взять небольшой чемодан (56×45×25 сантиметров) — это обойдется в 14 евро при оформлении билета онлайн или 35 евро в аэропорту. Пакеты из дьюти-фри с товарами, купленными в аэропорту после прохождения зоны досмотра, можно взять в самолет бесплатно.

Детские коляски: на борт можно бесплатно взять специальное детское сиденье или автокресло (при условии, что для ребенка выкуплено отдельное место и сиденье на него влезет), а также складную детскую коляску, которая подходит для перевозки в салоне. Коляску побольше нужно сдать в багаж.

Инвалидные кресла: приспособления, предназначенные для передвижения лиц с ограниченными возможностями, можно сдать в багаж или взять на борт бесплатно. Перевозить можно только кресла с ручным приводом, на сухих или герметичных аккумуляторных батареях с изолированными выводами. Пассажиры со специальными потребностями должны уведомить авиакомпанию не позднее чем за 48 часов до вылета.

Спортивный инвентарь: на рейсах можно провозить лыжи, сноуборды, велосипеды, принадлежности для сёрфинга, клюшки для гольфа. Каждую единицу инвентаря необходимо сдать в багаж и оплатить. Оплата онлайн при бронировании билета, как обычно, дешевле — 30 евро за предмет. В аэропорту придется расстаться с 60 евро. Обратите внимание, что инвентарь должен быть упакован в специальный чехол.

Домашние животные: перевозка домашних животных запрещена, исключение — собаки-поводыри.

Полный текст правил авиакомпании

easyJet

Багаж: за отдельную плату, сумма отличается для разных направлений. За чемодан весом до 20 килограммов можно заплатить от 19,50 до 45 долларов онлайн или 52 доллара на стойке регистрации. Дороже всего оплачивать багаж у выхода на посадку: такое может случиться, если сотрудник авиакомпании не разрешит провезти чемодан в ручной клади и потребует сдать его в багажное отделение. В этом случае придется расстаться с 70 долларами.

Ручная кладь: бесплатно можно провезти сумку, размер которой не превышает 56×45×25 сантиметров. Вес не ограничен, но не должен превышать разумных пределов: если вы без посторонней помощи не можете поднять свою сумочку, вас попросят сдать ее в багаж. Верхнюю одежду и один пакет из дьюти-фри можно провезти бесплатно. Авиакомпания оставляет за собой право поместить любую ручную кладь в грузовой отсек самолета.

Детские коляски: для одного ребенка можно бесплатно провезти два предмета, например коляску и детское сиденье или люльку. Коляску нужно сдать у трапа.

Инвалидные кресла: пассажир с особыми потребностями может бесплатно и в дополнение к существующей норме багажа перевозить бесплатно два предмета средств передвижения (например, коляску и костыли). Если кресло весит более 60 килограммов, его примут к перевозке, только если в обоих аэропортах есть специальные устройства для погрузки/выгрузки. Нельзя провозить кресла, работающие на негерметичных батареях. Такой пассажир должен уведомить авиакомпанию о потребности в помощи при посадке не позднее чем за 48 часов до вылета.

Спортивный инвентарь: компания различает мелкий и крупный спортивный инвентарь. Лыжи и сноуборд относятся к первой группе (вес не более 20 килограммов), а доска для сёрфинга и велосипед — ко второй (вес не более 32 килограммов). Полный перечень инвентаря можно посмотреть в соответствующем разделе на сайте. Перевозка лыж и сноуборда стоит 45 долларов при покупке места багажа онлайн или 60 долларов в аэропорту. Велосипед обойдется дороже: 55 долларов онлайн или 65 в аэропорту.

Домашние животные: перевозка домашних животных запрещена, исключение — собаки-поводыри.

Полный текст правил авиакомпании

AirAsia

Багаж: за отдельную плату. Стоимость различается для каждого направления, точную цену можно посмотреть на сайте. К примеру, чемодан на рейсе из Бангкока в Пхукет до 20 килограммов при оформлении билета онлайн обойдется в 330 таиландских батов (это примерно 560 рублей), а в аэропорту — в 900 батов (1 530 рублей).

Ручная кладь: одна сумка размером 56×36×23 сантиметров и небольшая сумочка (40×30×10 сантиметров), которую вы сможете убрать под сиденье перед вашим креслом. Общий вес обеих сумок не должен превышать 7 килограммов. Для особо предприимчивых компания напоминает, что несколько сумок, связанных вместе, — это по-прежнему несколько сумок, и пронести их в ручную кладь как один предмет не получится.

Детские коляски: можно провезти одну бесплатно, но нужно обязательно сдать ее в багаж. Сделать это можно уже у трапа самолета. По прилете коляску можно получить только на ленте выдачи багажа, к трапу их не подвозят.

Инвалидные кресла: бесплатно, но перевозить можно только кресла с ручным приводом. Инвалидные коляски на аккумуляторах на рейс принимаются только в исключительных случаях, и пассажира попросят снять с кресла аккумулятор. Пассажир со специальными потребностями должен уведомить авиакомпанию не позднее чем за 48 часов до вылета.

Спортивный инвентарь: провозить можно, но за отдельную плату и в специальном чехле. У велосипеда придется снять педали, повернуть руль и спустить колеса. На внутренних рейсах одно место для спортивного инвентаря, оформленное одновременно с билетом онлайн, стоит от 510 до 1 425 батов (860–2 420 рублей) в зависимости от веса. В аэропорту можно оформить только багаж весом до 15 килограммов за 1 100 батов (1 870 рублей); если ваш велосипед тяжелее, заплатите еще 400 батов (примерно 650 рублей) за перевес. Доску для сёрфа можно провезти как багаж, если ее длина не больше 277 сантиметров. Не забудьте упаковать ее в специальный чехол. Кайтборды и бодиборды тоже классифицируются как доски для сёрфинга. А вот с каяком или каноэ вас на рейс не пустят.

Домашние животные: на рейсах AirAsia перевозка любых животных, в том числе собак-поводырей, запрещена.

Полный текст правил авиакомпании (английский)

airBaltic

Багаж: в тариф Basic не включен, если планируете взять с его собой, надо платить отдельно за каждый чемодан — от 19,99 евро в одну сторону при оплате онлайн одновременно с билетами до 40 евро при оплате в аэропорту. Точная сумма зависит от направления и длительности полета.

Ручная кладь: в салон можно бесплатно взять одну сумку габаритами не более 55×40×20 сантиметров и одну личную вещь, например дамскую сумочку или ноутбук (размер не более 30×40×10 сантиметров). Общий вес обеих сумок не должен превышать 8 килограммов. Если сотрудник на стойке регистрации решит, что ваша ручная кладь превышает разрешенные нормы, придется сдать ее в багаж и заплатить 40 евро. У выхода на посадку сумки осмотрят еще раз, и там за негабаритный багаж придется заплатить уже 60 евро. Один пакет из дьюти-фри можно провезти как личную вещь. Но если у вас с собой уже есть небольшой чемодан и дамская сумка, пакет лучше убрать, иначе его провоз попросят оплатить.

Детские коляски: если в билет включен младенец до двух лет без отдельного места, то дополнительно к бесплатному багажу весом до 10 килограммов можно бесплатно перевезти одну полностью складную коляску, люльку или автомобильное детское сиденье. Для детей старше двух лет покупается отдельное место и действуют общие правила провоза багажа.

Инвалидные кресла: провозятся без дополнительной платы.

Спортивный инвентарь: стоимость провоза зависит от того, оплачиваете вы багажное место онлайн или в аэропорту. Дешевле, конечно, онлайн: оплата провоза велосипеда или лыж одновременно с покупкой билета обойдется в 34,99 евро. В аэропорту то же багажное место будет стоить 60 евро. Максимально допустимый вес одного комплекта — 20 килограммов. За перевес берут 50 евро. И предупреждайте авиакомпанию заранее о том, что везете спортивный инвентарь: на каждый рейс принимается ограниченное число комплектов. Подробнее об этом читайте на сайте airBaltic.

Домашние животные: компания разрешает перевозить животных как в салоне самолета, так и в багаже, но об этом нужно сообщить заранее. В салоне можно провезти небольшую собаку, кошку, птицу или кролика в специальном контейнере, максимальные габариты которого — 55×40×23 сантиметров. Вес животного вместе с контейнером не должен превышать 8 килограммов. Перевозка животного в салоне самолета обойдется в 60 евро в одну сторону. Крупных животных перевозят в багажном отделении в специальных контейнерах, которые предоставляет пассажир. Вес контейнера с животным не может быть больше 75 килограммов. Стоимость перевозки различается в зависимости от веса животного: если контейнер с животным весит не более 32 килограммов, перевозка в одну сторону обойдется в 100 евро. Если вес составляет от 33 до 75 килограммов, стоимость вырастет до 200 евро.

Полный текст правил авиакомпании