Эксперты Bank of America назвали «черного лебедя», который может обвалить российскую экономику в 2018 году. Если Вашингтон расширит санкции против Москвы и запретит сделки с госдолгом России, то рубль повторит падение конца 2014 года. Вопрос решится уже в феврале.
The Village выяснил у финансистов, что еще может повлиять на стоимость национальной валюты и стоит ли закупаться долларами уже сейчас, пока курс не превышает и 59 рублей.
АльберТ КошкАров
инвестиционный обозреватель портала Banki.ru
Чем ближе к февралю, тем больше опасений у инвесторов. Новости не сулят России ничего хорошего. Только что стало известно, что Евросоюз намерен в очередной раз продлить санкции. Несомненно, и Европа, и США здесь выступают на одной стороне. Другое дело, что большинство участников рынка верят, что администрация Трампа не станет наказывать собственных инвесторов.
Напомню, что иностранные фонды и банки держат около 30 % ОФЗ, или более 2 триллионов рублей по номиналу. Запрет коснется только новых выпусков. Скорее, это можно назвать проблемой для российского бюджета. Иностранные инвесторы, вкладывающие в рублевые активы, будут оценивать этот фактор. Но пока в способности России расплатиться по своему суверенному долгу никто не сомневается, тем более что Минфин взял курс на пополнение Резервного фонда.
Вдобавок к санкциям стоит обратить внимание на цену нефти, от которой зависит количество долларов на рынке, ключевую ставку и политику ФРС.
Так, снижение ставки ЦБ отпугивает спекулянтов, которые зарабатывают на carry trade, и это ведет к ослаблению рубля. В США же, наоборот, повысили ставку до рекордного значения в 1,25 %. В следующем году рынок ожидает еще несколько повышений. Это означает, что операции с американскими казначейскими облигациями US Treasuries становятся более доходными при меньшем уровне риска. Поэтому часть глобального капитала перетечет на американский рынок, который в этом году показывает очень хорошую доходность, в отличие от российских индексов.
Думаю, что покупать доллары стоит, особенно с учетом прогнозов чиновников, которые ждут небольшого ослабления национальной валюты. Сейчас привлекательный курс — ниже 60 рублей. По данным Минфина, в следующем году доллар доберется до 65,7 рубля.
До февраля еще можно и заработать
СЕРГЕЙ Королев
начальник отдела по работе с клиентами «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
Вероятность запрета покупки госдолга крайне мала, так как в этом не заинтересована текущая власть США. Безусловно, демократы хотели бы продолжать политику усиления санкций, но президент и его соратники на это не настроены. Плюс ко всему Россия ведет себя максимально корректно по отношению к Украине и будет стараться нивелировать по максимуму даже гипотетически возможные провокации. Если США все же расширят санкции на российские ОФЗ, то в определенные моменты из-за спекулянтов доллар будет продаваться и за трехзначные суммы — за 120 рублей, к примеру.
Второй важный элемент — цены на нефть, которые сейчас разгоняются благодаря соглашению ОПЕК и других стран о заморозке добычи. В мае 2018-го картель собирается обсудить свои дальнейшие действия. Также на цены влияет постоянное наращивание добычи нефти американскими сланцевиками.
Закупаться сейчас валютой к отпуску вряд ли стоит. Полагаю, что к лету курс опустится до 53 рублей за доллар. Но если у вас спекулятивная позиция, то почему нет? До февраля еще можно и заработать на этом.
Это выглядит маловероятным в выборный год в России
Тимур Нигматуллин
финансовый аналитик компании «Открытие Брокер»
К концу 2018 года ожидаем курс доллара в диапазоне 55–57 рублей, что подразумевает умеренное укрепление национальной валюты. Ключевым драйвером выступит рост цен на нефть на фоне ускорения глобальной экономики и эффекта соглашений ОПЕК+.
Вероятность же радикального ужесточения санкций со стороны США в форме уже не рекомендательного, а прямого запрета на покупку новых российских гособлигаций очень низка — менее 5 %. Триггером этого события может стать лишь сильная и продолжительная дестабилизация обстановки на востоке Украины, что выглядит маловероятным, в том числе в выборный год в России.
В теории, если прямой запрет на покупку гособлигаций введут только США, это приведет к массированным, но краткосрочным спекулятивным распродажам рублевых активов. Национальная валюта, как наиболее ликвидный из них, примет этот удар на себя и даже в условиях замещения структуры держателей может на время ослабнуть к доллару на 5–15 %.
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