Чем ближе к февралю, тем больше опасений у инвесторов. Новости не сулят России ничего хорошего. Только что стало известно, что Евросоюз намерен в очередной раз продлить санкции. Несомненно, и Европа, и США здесь выступают на одной стороне. Другое дело, что большинство участников рынка верят, что администрация Трампа не станет наказывать собственных инвесторов.

Напомню, что иностранные фонды и банки держат около 30 % ОФЗ, или более 2 триллионов рублей по номиналу. Запрет коснется только новых выпусков. Скорее, это можно назвать проблемой для российского бюджета. Иностранные инвесторы, вкладывающие в рублевые активы, будут оценивать этот фактор. Но пока в способности России расплатиться по своему суверенному долгу никто не сомневается, тем более что Минфин взял курс на пополнение Резервного фонда.

Вдобавок к санкциям стоит обратить внимание на цену нефти, от которой зависит количество долларов на рынке, ключевую ставку и политику ФРС.

Так, снижение ставки ЦБ отпугивает спекулянтов, которые зарабатывают на carry trade, и это ведет к ослаблению рубля. В США же, наоборот, повысили ставку до рекордного значения в 1,25 %. В следующем году рынок ожидает еще несколько повышений. Это означает, что операции с американскими казначейскими облигациями US Treasuries становятся более доходными при меньшем уровне риска. Поэтому часть глобального капитала перетечет на американский рынок, который в этом году показывает очень хорошую доходность, в отличие от российских индексов.

Думаю, что покупать доллары стоит, особенно с учетом прогнозов чиновников, которые ждут небольшого ослабления национальной валюты. Сейчас привлекательный курс — ниже 60 рублей. По данным Минфина, в следующем году доллар доберется до 65,7 рубля.