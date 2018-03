Тарифы на связь в роуминге существенно превышают обычные расходы на звонки и мобильный интернет, следить за трафиком и ограничивать себя бывает неудобно. Хочется без проблем обновлять ленту Facebook, отвечать в мессенджерах, загружать фото в Instagram, отвечать на письма и СМС. Сим-карты, купленные в стране назначения, не всегда для этого подходят: на покупку и активацию карты нужно потратить время, а звонки в Россию по-прежнему остаются дорогими. The Village рассказывает про сим-карты и тарифы, которые выгодны путешественникам.

«Дримсим»

drimsim

Сим-карта «Дримсим» действует в 197 странах. Она не привязана к одному оператору и подключается к местной сети, при этом номер всегда остается прежним. Тарификация по минутам и по мегабайтам: например, во Франции, Италии, Германии, Испании 1 мегабайт обойдется в 1 евроцент (70 копеек), 1 гигабайт — 10,24 евро (730 рублей), минута звонка в Россию — 25–30 евроцентов (17–21 рубль). Тарифы во всех странах можно узнать на сайте компании.

Сим-карту можно заказать там же, доставка будет стоить 10 евро (710 рублей). В Москву ее привезут в течение суток (здесь также доступен самовывоз), в Санкт-Петербург — за два-три дня, в других городах придется подождать заказное письмо с доставкой «Почтой России».

Изначально на «Дримсим» нулевой баланс, пополнить его можно из мобильного приложения, оно же помогает следить за расходами. У «Дримсим» есть реферальная программа: если новый абонент зарегистрируется по ссылке пользователя и пополнит счет на 10 евро (710 рублей), оба получат по 5 евро. Абонентской платы нет, но если не пользоваться картой 365 дней, за последующее резервирование номера будет списываться 5 евроцентов (3,5 рубля) ежемесячно.

Анастасия Ильяшенко ветеринарный врач Нашла карту «Дримсим» в блоге одного путешественника, условия меня устроили. Другие варианты не рассматривала. Пользуюсь симкой месяц, за это время была в двух странах — Эстонии и Кипре. Со счета ушло порядка 4 евро: в Эстонии я звонила и пользовалась интернетом, на Кипре только звонила. Симка удобна тем, что ее не надо переключать со страны на страну. Есть возможность получать на счет бонусные баллы.

Екатерина Застрогина сотрудник ректората вуза Я несколько раз видела положительные отзывы о «Дримсим» в тревел-блоге моей знакомой и тоже решила попробовать. Подкупили быстрая доставка и приятный интерфейс приложения. В первой поездке в Великобританию возникли некоторые проблемы со связью, но все довольно быстро было решено с помощью чата с техподдержкой прямо в приложении. По деньгам — не более 10 евро за две недели отпуска. Это только интернет (соцсети, карты, гугл-поиск), до СМС и звонков дело как-то не дошло.

GlobalSim

simglobalsim

Эту сим-карту выпускает эстонский оператор TOP Connect. Она действует более чем в 200 странах (в большинстве из них входящие звонки будут бесплатными). Звонки на российские мобильные номера из большинства европейских стран стоят 29 центов за минуту, остальные звонки — 29 центов, мобильный интернет — 25 центов за мегабайт. Есть льготные пакеты интернета и звонков в Россию: например, за 19 долларов (1 096 рублей) в месяц можно получить 1 гигабайт трафика. Со всеми тарифными опциями можно ознакомиться на сайте сим-карты. Баланс пополняется из личного кабинета. Выбирать пакеты, чтобы не запутаться, лучше заранее.

Стоимость карты с балансом в 10 долларов (577 рублей) на счете начинается от 750 рублей, карту можно заказать в интернет-магазине. За красивый номер предлагают доплатить от 300 до 1 500 рублей. Абонентской платы у GlobalSim нет. Карта не сгорает, если совершать хотя бы один звонок раз в два года. Есть круглосуточная русскоязычная служба поддержки, однако бесплатными будут только три минуты, последующие будут тарифицироваться как звонок на эстонский мобильный номер. Из недостатков: некоторые пользователи жалуются на плохое качество связи.

Вячеслав Шевкунов инженер сервисного центра Это самый выгодный вариант для Европы. Особенно если часто пересекаешь границы внутри ЕС. Использую GlobalSim для интернета, звонки сейчас, по-моему, никому не нужны. Еще там есть услуга, которую оператор не афиширует: платишь 10 долларов раз в год и получаешь тариф в 1 цент за мегабайт во всем Евросоюзе. Учитывая то, что не нужно покупать каждый раз новую симку и подключать пакеты интернета на ненужное количество гигабайт и минут, выходит очень выгодно. К примеру, у испанских операторов 1 гигабайт стоит 7–10 евро (500–700 рублей), при этом оператор обязательно навяжет дополнительные услуги. Тут же все четко. В минус уйти нельзя, баланс пополняется с карточки на сайте. А по реферальным ссылкам можно получить саму симку почти бесплатно.

Михаил Шашин путешественник Когда я ехал в Испанию, мне нужен был оператор, выгодный именно для этой страны. Из сим-карт, которые можно купить в России, лидерами для меня были две — Orange и GlobalSim. Я выбрал последний из-за их дешевых звонков на стационарные и мобильные российские номера и сравнительно недорогой пакет интернета (1 гигабайт за 20 долларов). За две недели у меня уходит около 10 долларов (577 рублей) на звонки и 20 долларов (1 153 рубля) на интернет, если я его подключаю.

Orange Mundo

orange

До отмены роуминга в Европе тариф испанского оператора Orange, подходящий для путешественников, назывался Go Europe. В большинстве стран у него единая стоимость — 50 евроцентов (36 рублей) за 100 мегабайт. В России купить сим-карту предлагают на разных сайтах: она стоит 745 рублей, а вместе с балансом в 10 евро (710 рублей) и подключаемым пакетом интернета стоимость увеличится до 2 160 рублей.

Сим-карта действует в 41 стране Европы (не работает в Швейцарии, Монако, на севере Кипра), в большинстве доступно 4G-соединение. По акции, которая вскоре завершится, интернет-пакет с трафиком до 2 гигабайт в течение месяца стоит 7 евро (498 рублей), до 4 гигабайт — 10 евро (710 рублей), до 6 гигабайт — 15 евро (1 068 рублей). В случае превышения лимита пакеты можно продлить (отправка сообщения с заявкой тоже тарифицируется), они также автоматически продлеваются раз в месяц, но можно перейти на тариф без абонентской платы. Изменять тарифы бесплатно можно всего пять раз, каждое следующее переключение будет стоить 6 евро.

Входящие звонки бесплатны, а вот исходящие возможны только на европейские номера. Сообщение на российский номер обойдется в 1,21 евро, или 86 рублей. Для Испании тарифы другие. Для многократного использования сим-карту нужно зарегистрироваться на сайте оператора. Если не пополнять баланс регулярно, карта деактивируется.

Сергей Яшин предприниматель Сим-карту испанского оператора Orange покупал на сайте Euroroaming. Была акция «10 евро — 5 гигабайт». Очень удобно. Карта работает в странах ЕС, а вот в Сербии и Хорватии мы были без интернета. Звонками я не пользовался, в итоге 20 евро (1 424 рубля) хватило на два месяца.

Варвара Сергеева предприниматель Я приобрела эту карту год назад перед поездкой в Испанию. Покупала в Санкт-Петербурге, в туристической компании. Мне предстояло пешеходное путешествие по северу страны, по пути Camino de Santiago, с юга Франции через Пиренеи на запад Испании. Положила на счет 100 евро (7 120 рублей) еще в России, этих денег хватило почти на двухмесячное путешествие, интернет и телефонные разговоры внутри Испании, еще около 10–15 евро (712–1 068 рублей) осталось. Для связи с Россией у меня была другая симка, так что Orange использовала только для связи на территории Евросоюза. В комплекте с ней была подробная инструкция с тарифами на русском языке.

Three

three

Тариф Three предлагает пакет интернета 12 гигабайт за 48 евро (3 417 рублей). Работает в 43 странах: помимо Европы, в США, Гонконге и Австралии. Тариф активируется автоматически при выходе в сеть, а вот использование в режиме модема невозможно. Three поддерживает только 3G и 4G-соединение. Максимальный период использования — месяц, после достижения лимита трафика карта сгорает. Для Великобритании у Three есть особые тарифы. В России карту можно приобрести за 3 450 рублей.

Дмитрий Осаулец моряк Я пользовался Three, так как работал в Великобритании и часто бывал в странах Европы. Симка Three была наиболее оптимальной по цене. Выбрал безлимитный тариф за 30 фунтов (2 431 рубль) с бесплатными звонками внутри сети и интернетом 4G в местах покрытия. На рождественские праздники у Three были скидки на тарифы.

Порядок цен

ОБЛОЖКА: WavebreakMediaMicro – stock.adobe.com