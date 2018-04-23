Кирилл Пугач

заместитель генерального директора Rent A Ride

В Ташкенте и раньше было красиво — это очень древний город, — а с обретением независимости он стал преображаться. Несколько лет назад сменился президент, и многое улучшилось: ввели конвертацию, принимают карты — не надо везти наличные и обменивать их где-то в подворотне. Узбеки — одни из лучших кулинаров, поэтому каждый раз можно есть в разных местах. Есть сеть кафе «Миллий таомлар» с традиционными блюдами. В Узбекистане одного плова около 40 сортов, еще можно попробовать вареное тесто с кониной нарым, лагман, шурпу, мелкие пельмешки чучвара. Все это сопровождается обилием фруктов и овощей. Развита корейская кухня, на рынке кореянки продают аутентичные продукты. Поесть на четверых в Ташкенте можно примерно за 15 долларов, но есть и дорогие пафосные заведения. Винной карты обычно нет, но официанты могут зайти в соседний магазин и купить, что нужно.

Из достопримечательностей в первую очередь надо посмотреть рынок Чорсу. Он стоит уже 2 200 лет и представляет собой огромный комплекс, где можно купить все. Обязательно сходите на главную площадь, где стоит мавзолей, медресе и мечеть. Стоит посетить и музей Корана — там хранится древнейшая рукопись этой книги. В городе нет моря, но много аквапарков. Недалеко — Чарвакское водохранилище с базами отдыха. В горах есть много мест, куда можно приехать на весь день, отдохнуть и вкусно поесть — местные жители знают эти места по названиям блюд. Туристам они всегда подскажут, куда ехать.