ФинансыНе только Тбилиси: 5 теплых городов для поездки на майские
Как отдохнуть хорошо и недорого в столицах южных республик бывшего СССР
Хорошая погода, свежие фрукты, местный колорит и доступные цены — все это можно найти на майских праздниках в южных городах бывшего СССР. И если в Грузии уже успели побывать многие горожане, то столицы Узбекистана или Кыргызстана до сих пор остаются экзотикой. Мы выбрали города ближнего зарубежья, где в мае уже тепло и для туристической поездки россиянам не нужна виза. А люди, которые хорошо знают те места, рассказали, чем там можно заняться.
Ташкент
дневная температура в мае
+28 градусов
цена билета из Москвы и обратно*
от 22 400 рублей
цена ночи в отеле
от 1 100 рублей
кровать в хостеле
от 500 рублей
Кирилл Пугач
заместитель генерального директора Rent A Ride
В Ташкенте и раньше было красиво — это очень древний город, — а с обретением независимости он стал преображаться. Несколько лет назад сменился президент, и многое улучшилось: ввели конвертацию, принимают карты — не надо везти наличные и обменивать их где-то в подворотне. Узбеки — одни из лучших кулинаров, поэтому каждый раз можно есть в разных местах. Есть сеть кафе «Миллий таомлар» с традиционными блюдами. В Узбекистане одного плова около 40 сортов, еще можно попробовать вареное тесто с кониной нарым, лагман, шурпу, мелкие пельмешки чучвара. Все это сопровождается обилием фруктов и овощей. Развита корейская кухня, на рынке кореянки продают аутентичные продукты. Поесть на четверых в Ташкенте можно примерно за 15 долларов, но есть и дорогие пафосные заведения. Винной карты обычно нет, но официанты могут зайти в соседний магазин и купить, что нужно.
Из достопримечательностей в первую очередь надо посмотреть рынок Чорсу. Он стоит уже 2 200 лет и представляет собой огромный комплекс, где можно купить все. Обязательно сходите на главную площадь, где стоит мавзолей, медресе и мечеть. Стоит посетить и музей Корана — там хранится древнейшая рукопись этой книги. В городе нет моря, но много аквапарков. Недалеко — Чарвакское водохранилище с базами отдыха. В горах есть много мест, куда можно приехать на весь день, отдохнуть и вкусно поесть — местные жители знают эти места по названиям блюд. Туристам они всегда подскажут, куда ехать.
Алматы
дневная температура в мае
+22 градуса
цена билета из Москвы и обратно
от 24 300 рублей
цена ночи в отеле
от 850 рублей
кровать в хостеле
от 230 рублей
Гликерия Зяблицкая
издатель, арт-директор The Village+ Казахстан
Все достопримечательности Алматы при желании можно посмотреть за один день. У нас есть городской туристический центр Visit Almaty — они дадут вам разные гайды и рекомендации. Погуляйте по новой пешеходной улице Панфиловцев, по парку 28 панфиловцев, по местному Арбату. Сходите на Старую и Новую площади, на последней можно приложить свою ладонь к отпечатку ладони Назарбаева. Еще можно купить билет в театр «АртиШок» (это очень крутые ребята, в прошлом году собрали на краудфандинговой платформе достаточно денег, чтобы построить свой театр).
Главные местные блюда — бешбармак из конины, баурсаки, курт, кумыс, иримшик, жент, шубат, куырдак и десерт чак-чак. Советую обедать в «Узбечках» (столовые, где невероятно вкусно и дешево). Поесть мороженого можно в Synesthesia Concept Store. Любителям порейвить рекомендую отправиться на «Взлетную» (это такая местная «Арма»).
За сувенирами и сладкими помидорами нужно идти на «Зеленый рынок». Стоит также попариться в бане «Арасан» или хотя бы посмотреть, какая она красивая снаружи. Переночевать можно в хостеле BAZA — он расположен в бывшей фабрике. Из интересных мест за городом — знаменитый высокогорный каток и горнолыжный склон Чимбулак / «Медеу», озера Кольсай и Кайынды, а также Чарынский каньон (туда далеко ехать, но оно того стоит).
Бишкек
дневная температура в мае
+24 градуса
цена билета из Москвы и обратно
от 15 700 рублей
цена ночи в отеле
от 1 000 рублей
кровать в хостеле
от 180 рублей
Алена Лозовская
директор ателье Per Nobile
Поездку на майские в Бишкек советую совместить с Алматы. Города небольшие, и провести в них по два-три дня вполне достаточно. Поездка из одного в другой на автобусе займет всего четыре часа. В Бишкеке достаточно провести один день, а все остальное время — в горах. В мае горы устланы полевыми цветами, от горных бурных шумных рек стоит грохот и веет ледяной прохладой. А ночевка в юрте — целое приключение, если комфорт для вас не критичен. Если удобства важны, то этнокомплекс Supara Chunkurchak для отдыха отлично подойдет.
В столице достаточно пройтись по центральному проспекту Чуй, на котором расположены все архитектурные достопримечательности. За колоритом можно заглянуть на Ошский рынок (он находится на том же проспекте) — там продаются по самым низким ценам в городе национальные сувениры, я всегда везу домашние тапочки из войлока, покупаю специи и травы для чая.
Вечером можно зайти в пару модных баров: в No Name Bar вас всегда встретят дружелюбно, в «Брюстере» разливают крафтовое пиво. Можно заглянуть в «Асанбай Центр» — там проводятся выставки современного искусства, довольно необычное пространство для Бишкека. Любителям электронной музыки советую Tuman bar. Если захочется вкусного кофе, то есть кофейня Q в самом центре. В Бишкеке можно попробовать манты, плов, лагман, тандырную самсу — список всех блюд не перечислить, еда очень вкусная и недорогая. Лучше всего ходить в проверенные места, например в колоритную сетевую чайхану Navat. И советую захватить с собой таблетки, чтобы ваше пищеварение не страдало от жирной еды.
Баку
дневная температура в мае
+22 градуса
цена билета из Москвы и обратно
от 18 700 рублей
цена ночи в отеле
от 900 рублей
кровать в хостеле
от 180 рублей
Зоя Габышева
контент-менеджер
В мае хочется тепла и свежести. Это веский повод посетить Баку. Солнце еще не слишком прижигает, но ощущение, что лето близко, растекается по всему телу. Столица Азербайджана славится своим гостеприимством, а чтобы в этом убедиться, стоит начать свое путешествие со старого города (İçəri şəhər). Здесь легко можно провалиться в прошлое. Главные места — Дворец Ширваншахов, сувенирные лавки и Девичья Башня, поднимаясь на которую, стоит изучить все ее легенды — у вас обязательно появится любимая. Ценителям живописи и искусства просто необходимо заглянуть в Дом-музей художника Таира Салахова. Человек-мост — так его иногда называют на родине, за то, что он объединил две страны: ставшую родной Россию и родной Азербайджан.
Кроме культурного наследия, Старый город порадует прекрасной кухней. В ресторане Qazmaq Cafe & Resturant готовят потрясающие завтраки, а в Chay Bagi 145 — отменный кальян и вид. Говоря о национальной кухне, нельзя пройти мимо Shirvanshah Museum Restaurant. Красиво, вкусно, по-азербайджански. Вечером стоит прогуляться по первой городской площади или площади Фонтанов, которая также окружена различными памятниками архитектуры. Ну и завершить свое небольшое путешествие следует Бакинским нагорным парком. Поднявшись по длинной лестнице, вы увидите Город ветров как на ладони.
Ереван
дневная температура в мае
+24 градуса
цена билета из Москвы и обратно
от 16 000 рублей
можно лететь «Победой» до Гюмри за 14 500 рублей
цена ночи в отеле
от 1 200 рублей
кровать в хостеле
от 152 рублей
Анаит Оганян
дизайнер The Village
В Ереване давно уже летняя погода, поэтому сейчас самое время планировать поездку. А я вам расскажу, в какую сторону стоит прокатиться, чтобы попробовать самые вкусные блюда армянской кухни, посетить самые интересные музеи, получить адреналин и насладиться невероятной природой и тишиной. Для начала рекомендую посетить ресторан с традиционной армянской кухней долмама или же Dalan Art Gallery and Cafe, где не только вкусная еда, но и галерея, магазин армянских сувениров ручной работы и просто приятная атмосфера под виноградником.
Находясь в Ереване, невозможно не прогуляться по ночному городу и не подняться на вершину Каскада. Там же недалеко находится ресторан Cascade Royal с потрясающим видом на город. Прямо на Каскаде можно посетить центр современного искусства Гафесчяна и музей скульптора и художника ХХ века Ерванда Кочара (огромный плюс — максимум информации на небольшом пространстве). Далее рекомендую посетить музей модернистского и современного искусства, открытый в 1972 году. Также советую посетить Национальный исторический музей Армении, где представлены все выдающиеся армянские художники, Матенадаран с его древними рукописями, музей ковров «Мегерян Карпет», музей гения Параджанова, где представлены уникальные коллажи. Ну и музей Мартироса Сарьяна, художника с особенной, огненной палитрой, чьи картины передают всю колоритность армянской культуры и души. После всех музеев стоит посетить сувенирный рынок «Вернисаж». Здесь вы найдете все — от украшений до картин и сумок ручной работы. После прогулки по городу обязательно попробуйте самые вкусные пончики «Гранд Кенди» (советую с какао). А также шаурму в «Туманян шаурма», жингялов хац (лепешка с начинкой из трав) в ресторане «Лаваш».
Если у вас есть возможность, смело выезжайте за город, на озеро Севан, где можно отдохнуть и пообедать в «Семои мот» (у Семо), а потом отправиться в сторону Иджевана в Yell Extreme Park. А на обратном пути в Ереван вы можете остановиться в Дилижане и насладиться после экстрима тишиной, спокойствием и красотой природы. Можно также поехать в сторону монастыря Татев, но нужно стартовать рано утром — дорога длинная. «Крылья Татева» — это место с удивительной природой и самой длинной канатной дорогой в мире. Здесь вы можете пообедать или выпить чаю в кафе на горе с прекрасным видом. Это место силы, всем советую!
* Цены на авиаперелеты из Москвы и обратно 30 апреля — 6 мая по данным на 20 апреля. Цена за ночь в отеле и хостеле для одного человека с 30 апреля по 1 мая, по данным Booking.com
Фотографии: обложка, 5 — mindstorm — stock.adobe.com, 1 — Anatolijs Laicā — stock.adobe.com, 2 — podgorakz — stock.adobe.com, 3 — Elena Odareeva — stock.adobe.com, 4 — melanie_10 — stock.adobe.com
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