Поначалу мы делали только всякую мелочь. Первый большой заказ — это как раз история про связи. Ира Волошина позвонила мне и сказала: «Саш, не хочешь сделать два спецпроекта для „Ленты“?» Я говорю: «Конечно, хочу. Я же ее читаю». Мы хорошо сдружились с ребятами из «Ленты»: у нас было общее видение того, как должны быть устроены медиа. Месяца через три начали делать сайт, на это ушло около года. На какое-то время я даже ушел работать туда на полставки, чтобы больше времени уделять проекту.

На тот момент был Look At Me, который выглядел очень современно, а все остальное, что было связано с медиа в интернете, как было в олдскульном виде, так и оставалось. Ребята из «Ленты» поняли, что пора меняться и менять подачу информации. У них сформировалось понимание того, как и что они хотят переделать. Получился некий симбиоз между старой «Лентой» и блочным дизайном, который на тот момент был актуален.

До самого момента смены редакции в «Ленте» я присутствовал там на правах арт-директора. Когда вся эта история случилась, как и все сотрудники, сразу написал заявление о том, что не буду работать с новой редакцией. Через некоторое время, когда появилась «Медуза», Галя пришла к нам. На тот момент у нас было взаимопонимание, поэтому она особо не колебалась.

С «Медузой» мы не работаем почти полтора года. Там есть свой арт-директор, свой отдел дизайна, потому что, во-первых, мы достаточно дорогие ребята, а во-вторых, это удаленная коммуникация, которая не всегда понятна: иногда по скайпу и с помощью переписки сложно донести то, что ты хочешь. Мы плавно доделали свои дела и передали права на управление дизайном человеку, который там работает.