Выбор заказчиков

Я берусь за те проекты, где есть контент, который мне нравится, либо он в моем понимании нейтральный. От пары-тройки заказов на своей памяти я отказался. Ну, например, от «Спутника и Погрома». Еще к нам не приходят ребята со странным контентом: когда ты работаешь с медиа, которые пишут о политике, то у тебя создается определенная репутация. И когда ты работаешь с оппозиционными медиа, к тебе вряд ли придет «Лайф.ру», или «Известия», или еще кто-то. Они понимают априори, что ты не будешь с ними работать. Если бы «Лайф» обратился, то я бы отказался. Но нас три человека, и мы решаем сообща.

Часто приходят именно с таким запросом: «Мы хотим как „Медуза“, только немного по-другому». Начинаешь узнавать, а зачем это. Это очень важно понять. К нам приходили несколько человек, которые хотели делать медиа, и после разговора они уходили и ничего не делали. «А я хочу медиа, не знаю, зачем это и про что это, но мне просто хочется», — говорят некоторые. Мы стараемся таких ребят сливать, потому что это очень мутный процесс. Есть те, кто приходит и говорит: «У нас контент примерно такого же формата, как у „Медузы“ или как у „Афиши“. Сделайте нам что-нибудь такое». Дальше мы начинаем обсуждать вещи, связанные с выводом информации, присылаем референсы, потом додумываем это все. И иногда получается неплохо. Очень важен предварительный этап, когда ты точно понимаешь, какая аудитория у издания, какое количество контента они выдают в день, как они себя позиционируют. Когда ты четко знаешь, как устроены процессы внутри редакции и для кого это делается, можно говорить конкретно про дизайн.

Бывает, что разработка занимает год. Последний наш проект — сайт «Новой газеты» — мы делали 14 месяцев. И до сих пор мы какие-то форматы дорисовываем, это бесконечная история. Сначала мы рисуем визуальную концепцию, в медиа это, как правило, две страницы — базовая страница материала и главная. После того как мы это нарисовали и утвердили, начинаем рисовать остальные форматы. Потом это верстается и программируется.

Мы никогда не пытались пиариться через какие-нибудь рейтинги, хождение по выставкам и прочее. Как правило, заказы приходит сами. Не всегда по сарафанному радио, иногда через копирайт, который висит на некоторых изданиях. И нас это вполне устраивает.

Медиа — это все одна тусовка, и она достаточно злобная и завистливая по отношению друг к другу. Получается так, что, когда какое-то одно издание кардинально обновляется, остальные косо смотрят. Им нравится вроде, и они начинают думать: «Черт, они же сейчас у нас аудиторию уведут». Потому что контент у всех плюс-минус похожий. И они находят где-то деньги на то, чтобы сделать себе такую же штуку. Но я не уверен, что это каким-то образом влияет на посещаемость. У «Новой газеты» был ужасный сайт, очень старый. Но ее все равно читали и репостили. Посмотрим, что будет месяца через три.

Об эффективности можно говорить применительно не к дизайну, а к перезапуску. Есть издание, у которого есть такие типы материалов, как новости, статьи и фотогалерея. Это базовые форматы, но сейчас их начинают уделывать по посещаемости всякого рода тесты, объяснительная журналистика и так далее. За счет внедрения новых форматов появляется определенный скачок посещаемости.